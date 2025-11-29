Skvěle vybavený kuchyňský robot z Lidlu je zase v akci! Dá se propojit s mobilem a uživatelé ho milují Hlavní stránka Zprávičky Lidl v rámci Black Friday zlevnil kuchyňského robota Monsieur Cuisine Smart na 9 999 Kč Robot disponuje 8" dotykovým displejem, Wi-Fi konektivitou a propojením s aplikací v telefonu Uživatelé v recenzích chválí poměr ceny a výkonu srovnatelný s několikanásobně dražší konkurencí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste někdy uvažovali o pořízení multifunkčního kuchyňského robota, ale odrazovala vás cena populárního Thermomixu, máte nyní příležitost pořídit si jeho alternativu za zlomek ceny. Lidl v rámci Black Friday opět zlevnil svého oblíbeného kuchyňského robota Silvercrest Monsieur Cuisine Smart z původních 12 999 Kč na 9 999 Kč. Má hromadu funkcí a podporuje propojení s chytrým telefonem. Propojení s mobilem a chytré funkce 16 funkcí v jednom přístroji Bohaté příslušenství v balení Co říkají uživatelé v recenzích Propojení s mobilem a chytré funkce Monsieur Cuisine Smart patří mezi moderní kuchyňské spotřebiče, které se propojí s vaším chytrým telefonem. Díky Wi-Fi konektivitě a dedikované mobilní aplikaci můžete procházet databázi více než 1 000 receptů přímo na telefonu, vytvářet si nákupní seznamy nebo plánovat jídla na celý týden. Aplikace rovněž umožňuje ukládat vlastní recepty a sdílet je s komunitou ostatních uživatelů. Robot samotný je vybaven 8″ dotykovým displejem, který vás provede přípravou jídla krok za krokem. U vybraných receptů jsou k dispozici i instruktážní videa, takže i naprostý začátečník zvládne připravit složitější pokrmy. Přístroj podporuje také hlasové ovládání přes Google Assistant, což oceníte zejména ve chvílích, kdy máte ruce od těsta. CHCI KUCHYŇSKÉHO ROBOTA V AKCI 16 funkcí v jednom přístroji Silvercrest Monsieur Cuisine Smart kombinuje 16 různých funkcí a automatických programů. Dokáže vařit, opékat, dusit, mixovat, šlehat, sekat, hnětit těsto, připravovat pyré, vařit v páře, fermentovat i vařit metodou sous-vide nebo slow cook. Přístroj disponuje 10stupňovým nastavením rychlosti a funkcí turbo pro impulzní mixování. Zajímavostí je možnost otáčení v obou směrech – levotočivý chod slouží k šetrnému míchání polévek, rizota nebo dušených pokrmů bez sekání ingrediencí, zatímco pravotočivý chod využijete právě pro sekání surovin. Součástí je i integrovaná kuchyňská váha s kapacitou do 5 kg, která umožňuje přímé vážení ingrediencí v nádobě. Bohaté příslušenství v balení V balení najdete kompletní sadu příslušenství včetně 4,5l mixovací nádoby (užitný objem cca 3 l), varné vložky pro šetrnou přípravu brambor, šlehací metly na dezerty a šlehačku, nástavce pro vaření v páře s víkem a napařovacím košem, multifunkčního nože s extra ostrými čepelemi a špachtle. Veškeré příslušenství je vhodné do myčky na nádobí a neobsahuje BPA. Robot nabízí maximální příkon 1 200 W, nastavení teploty v rozmezí 37–130 °C a časovač až na 99 minut. K dispozici jsou tři barevné varianty – černá, bílá a antracitově matná. Co říkají uživatelé v recenzích Monsieur Cuisine Smart se na webu Lidlu pyšní hodnocením 4,7 z 5 hvězdiček na základě více než 650 recenzí, přičemž produkt doporučuje 95 % zákazníků. Uživatelé nejčastěji chválí vynikající poměr ceny a výkonu – mnozí jej přirovnávají k několikanásobně dražšímu Thermomixu a tvrdí, že kvalitou se mu vyrovná. Opakovaně se v recenzích objevuje pochvala za velký a přehledný dotykový displej, který dobře reaguje na dotek a srozumitelně provádí jednotlivými kroky receptu. Uživatelé oceňují, že přístroj nahradí několik jiných spotřebičů v kuchyni a ušetří tak místo i čas. Pozitivně hodnotí také možnost ukládat si vlastní poznámky přímo do receptů pro příští použití. KOUPIT MONSIEUR CUISINE Někteří zákazníci zmiňují, že ovládání chvíli trvá zvládnout a že by databáze mohla obsahovat více tradičních českých receptů. Celkově však převažují nadšené reakce – uživatelé označují přístroj za „zázrak v kuchyni„, který zjednodušuje a zrychluje vaření. Uvažujete o pořízení Monsieur Cuisine Smart? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi