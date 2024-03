Světelný LED pásek může krásně zpestřit váš interiér, zejména večer

LIDL jeden takový nyní nabízí v opravdu pěkné slevě

Měří dva metry a podporuje standard Zigbee 3.0

Není to tak dlouho, co Lidl nabízel krásnou slevu na centrální jednotku chytré domácnosti. Pokud jste si ji pořídili (anebo ji už vlastníte delší dobu) a chcete si svou kolekci smart home produktů rozšířit o nový přírůstek, máme pro vás další zajímavý tip. Značně výhodněji nyní seženete světelný LED pásek, který zaručeně zpestří váš interiér, a to především večer.

Lidl aktuálně prodává světelný LED pásek LIVARNO o délce dvou metrů za 399,90 koruny, z původních 599 korun tedy zlevnil o 33 %. Zařízení podporuje standard Zigbee 3.0 a lze jej pohodlně ovládat pomocí aplikace Lidl Home. Se 16 miliony barev, jasem a odstíny bílého světla lze případně manipulovat i hlasem.

Lidl Home Lidl

Pásek se dodává s 10cm připojovacím kabelem, aby jej bylo možné spojit s dalším páskem a šlo barevně ozdobit ještě větší část domácnosti. Samotné zařízení je navíc samolepicí a dělitelné, takže jeho instalace bude doopravdy hračka.

Jedinou nevýhodou je, jak už jsem lehce naznačil začátkem článku, nutnost mít k dispozici centrální jednotku. Lidl ji samostatně prodává za 649,90 Kč, ale dá se výhodněji pořídit v kombinaci s dalšími chytrými zařízeními (při současné slevě se ale zrovna více vyplatí pořídit pásek a jednotku samostatně, nikoliv v rámci balíčku).

Jaké produkty chytré domácnosti vlastníte?