Lidl má v pořádné slevě elektrické kolo s dojezdem až 100 km

Je určené k jízdě po městě a je montováno v Česku

V akci teď ušetříte, stojí jen 24 999 Kč

Lidl má ve své nabídce kde co, včetně elektrokol. Jedno s dojezdem až 100 km má teď v zajímavé akci. Jedná se o městské elektrokolo CRIVIC X.2 All Black (100372128) a místo 32 999 Kč zaplatíte jen 24 999 Kč, a to už je slušná sleva.

Maximální rychlost kola je 25 km/h, což je ostatně dáno legislativou. Akumulátor s kapacitou 360 Wh umožňuje dojezd až 100 km. Tato hodnota ale platí pro ideální podmínky. Reálný dojezd závisí na hmotnosti řidiče, stylu jízdy, terénu a povětrnostním podmínkám. Mohlo by vás zajímat, že toto kolo je montováno v České republice.

Výbava

Elektrické kolo je osazené motorem v zadním náboji s výkonem 250 W a s točivým momentem až 45 Nm. Akumulátor o kapacitě 360 Wh je umístěn v sedlovce. Pro nabíjení je třeba jej vyjmout. Dále zde najdeme LCD displej pro zobrazení základních informací. Využít můžete také nosič a oceníte bezpečný prostor pro uschování sledovacího zařízení. Pláště značky Schwalbe jsou odolné proti propíchnutí. Příslušenství dále zahrnuje odrazky, stojánek, zvonek, blatníky, zadní i přední osvětlení a nosič. Celé kolo je odolné proti tryskající vodě (IPX5).

Nová městská elektrokola Crivit | Lidl Česká republika

Ovládání

Elektrokolo je vybaveno snímačem točivého momentu. Čím silněji šlapete, tím větší podporu vám motor poskytuje. Vestavěný motor nabízí 3 úrovně podpory: ECO, TOUR a RACE. Funkce Boost navíc poskytuje plný výkon na krátkou dobu (max. 20 sekund) v jakékoli situaci. Přenos síly zajišťuje speciální řemen z karbonových vláken, který nabízí oproti klasickému řetězu spoustu výhod. Není třeba jej mazat a je bezúdržbový.

Stavba

Rám je z hliníkové slitiny s výškou 57 cm a vidlice z hliníku. Celková hmotnost kola je asi 21 kg. Toto elektrické kolo je doporučeno pro osoby vysoké 170 – 195 cm. Nosnost kole je max. 100 kg, což nám pro osobu o výšce 195 cm přijde málo.

Základní údaje Model Crivit Městské elektrokolo X.2 All Black Nosnost max. 100 kg Povinná výbava do silničního provozu ano Příslušenství zvonek, blatníky, osvětlení, stojánek, nosič, kryt pro sledovací zařízení Akumulátor Kapacita 10 Ah (360 Wh) Integrovaný a vyjímatelný akumulátor ano Dojezd až 100 km Hmotnost 21 kg Odolnost IP5X, odolné proti tryskající vodě Elektromotor Model Mivice M080 Rear Hub Typ nábojový (zadní kolo) Výkon 250 W Točivý moment až 45 Nm Podpora tlačení ano Akumulátor Umístění v sedlovce Kapacita 10 Ah (360 Wh) Napětí 36 V Doba nabíjení cca 3,5 hodin Dojezd až 100 km (podle zatížení a podmínek prostředí) Konstrukce Materiál rámu alu slitina Výška rámu 57 cm Převodový systém Řazení Shimano Počet převodových kombinací 7 Řadicí páčky Shimano RevoShift Brzdy Značka Shimano Typ kotoučové Druh hydraulické Protišlapná brzda ne Kola Velikost kol 27,5″ Ráfky 2″ / 50 mm Pláště Schwalbe Big Ben Osvětlení Přední Sate-lite C13 Pure, LED, 80 lux Zadní Büchel Nano COB – s ukazatelem brzdění Hmotnost Hmotnost cca 21 kg

Cena: 24 999 Kč ( 32 999 Kč )

Využíváte ve městě elektrické kolo?