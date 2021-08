Lidl začal nabízet SILVERCREST Přenosný DVD přehrávač SPDVD 1A1 se dvěma monitory. Tu a tam vám napíšeme o zajímavém produktu z tohoto obchodu, přičemž DVD přehrávač nezní na první pohled nijak lákavě. Naopak. Doba těchto přehrávačů vymizela už před několika lety s příchodem tabletů. Přesto si myslíme, že v určitých případech může dávat nákup takového zařízení smysl.

Lidl nabízí DVD přehrávač se dvěma monitory do auta

Technologickým nadšencům může připadat tento výrobek z dnešního hlediska až vtipný, ovšem co když si chce takové zařízení koupit váš otec, babička, strýc pro pohodlné přehrávání v autě? Je to pro ně mnohem jednodušší než se učit s Android tabletem a platit si na něm Netflix. Navíc na cestách je určitý datový roaming a tak nemusí být streamování obsahu zvlášť pro ty, kteří mají malý datový objem to pravé. DVD Přehrávač SILVERCREST SPDVD 1A1 umožňuje přehrávání filmů, hudby nebo třeba prohlížení fotografií.

V balení máte navíc držáky na opěrky hlavy a dvoje stereo sluchátka. Může tak jít o zajímavou koupi třeba i do vašeho auta, aby si na něm mohli ostatní pouštět filmy. Až pojedete na dovolenou s přáteli či rodinou, stačí vám tento přehrávač a pořádná knihovna s filmy a vězte že i v dnešní době jej lidé ocení. Stačí se podívat do autobusů nejmenovaných společností.

Integrovaná baterie vydrží až 110 minut, což je tak na jeden film, ovšem můžete jej samozřejmě mít zapojený v síti. Samozřejmostí je USB port a slot na SD karty, takže lze přehrávat obsah i z jiných médii než z DVD. Potěší také dálkové ovládání nebo přibalená taška pro snadnou přepravu. Samotné displeje mají pak rozlišení 800 x 480 pixelů a úhlopříčku 9 palců.

Kdy jste naposledy použili DVD přehrávač?

Zdroj: Lidl shop