Zigbee

igbee 3.0 je bezdrátová komunikační technologie, díky které můžete pomocí mobilní aplikace ovládat svoji chytrou domácnost – například zapínat nebo vypínat spotřebiče a žárovky nebo upravovat jas a barvu světla pro zpříjemnění atmosféry. Zigbee 3.0 (podobně jako Bluetooth) spojuje zařízení s nízkým výkonem, která jsou zapojena do sítě a disponují stejnou technologií, a to až do vzdálenosti 75 m. Díky kompatibilitě technologie můžete propojit více zařízení naráz, a to i od různých výrobců.