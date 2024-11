Lidl nabízel zboží za absurdně nízké ceny

Na vině byla asi chyba na straně prodejce

Objednávky následně hromadně stornoval

Zákazníci Lidlu mohou v mobilní aplikaci Lidl Plus občas najít velmi zajímavé slevové kupony. Nedávno na ně tak vyskočila možnost získat slevu při nákupu na e-shopu Lidlu, a to na výrobky jako autodráha nebo vysavač na popel. Zájemci o tyto produkty ale byli při nákupu velmi překvapeni – a to příjemně. Finální cena zboží se totiž v košíku objevila jako 100, potažmo 200 Kč. Přitom původní cena výrobků je 1 499 Kč.

Zákazníci tak byli nadšení a zpráva o obří a nečekané slevě se šířila jako blesk. Objednávek tak rychle přibývalo. Jenže Lidl je následně všechny stornoval. Došlo totiž k chybě a cena výrobku po slevě byla zaměněna za částku samotné slevy. I když tak spousta lidí sumu už zaplatila a zboží si tedy závazně objednali, obchodník vše zrušil.

Lidl Plus Lidl

Spousta nakupujících tak rázem byla naštvaná. “Objednal jsem si autodráhu a zaplatil za ní. Jak si můžete dovolit stornovat potvrzenou a zaplacenou objednávku? Peníze mi nikdo nevrátil. Tohle je na stížnost na ČOI a trestní oznámení z neoprávněného obohacování,” napsal na Facebook Tomáš Novotný.

Na storno má obchodník právo

Ačkoliv se tak zákazníkům zdá, že na své zboží za stovku mají podle zákona právo, není tomu tak. V případě, že dojde k podobné technické nebo lidské chybě ze strany obchodníka, může podle zákona objednávky zrušit. Musí k tomu ale splnit několik podmínek. Jedná se zejména o to, že cena je zjevně nepřiměřená, že to zákazník musel na první pohled poznat a že vznikla omylem. To vše se přihodilo, a tak je Lidl v právu.

Ti, kdo si proto nakoupili extrémně levný vysavač na popel nebo autodráhu, proto mají smůlu. Lidl jim sice nevrátil peníze ihned, ale je to jeho povinností a jistě jí dostojí. Velkým pochybením z jeho strany je pouze to, že zákazníkům údajně zaslat e-mail s oznámením, že objednávku ruší z důvodu, že zboží už není dostupné. Což při letmém pohledu na e-shop není pravda.

Co si myslíte o jednání Lidlu?

Zdroj: Pixabay, Lidl