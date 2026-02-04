Je libo 77" OLED telku? Tahle od LG zlevnila na minimum, má až 144 Hz, Dolby Atmos a šikovné funkce Hlavní stránka Zprávičky Televize LG OLED77C54 je nyní na Alze k dispozici za 49 343 Kč po zadání slevového kódu ALZADNY30. Oproti původní ceně 70 490 Kč jde o úsporu přes 21 tisíc korun, tedy 30 % z ceny. Model nabízí 77" OLED panel s procesorem alpha 9 AI Gen8 a podporou 144Hz obnovovací frekvence v herním režimu. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Kdo v posledních měsících zvažoval pořízení velkého OLED televizoru, má nyní solidní příležitost. LG OLED77C54 se na Alze prodává za dosud nejnižší cenu – po zadání kódu ALZADNY30 zaplatíte 49 343 Kč. Původní cena přitom činila 70 490 Kč, takže úspora přesahuje 21 tisíc korun. Při uvedení na trh dokonce telka vycházela na 89 990 Kč. Co nabízí 77″ OLED od LG LG OLED77C54 disponuje 195cm úhlopříčkou a rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů). Srdcem televize je procesor alpha 9 AI Gen8, který se stará o upscaling obrazu, rozpoznávání obsahu podle žánru a optimalizaci v reálném čase. OLED panel zajišťuje dokonalou černou barvu – každý pixel svítí samostatně, takže tmavé scény nepůsobí šedivě jako u běžných LED televizorů. Televizor podporuje formáty HDR10, Dolby Vision IQ a HLG. Obnovovací frekvence činí 100/120 Hz, v herním režimu pak až 144 Hz. Pro hráče je důležitá také kompatibilita s NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium, čtyři porty HDMI 2.1 a odezva certifikovaná na 0,1 ms. Zvukový systém tvoří 40W reproduktory v konfiguraci 2.2 kanálů s podporou Dolby Atmos. Procesor vytváří virtuální prostorový zvuk simulující 11.1.2 kanálů. Pro náročnější posluchače však většina uživatelů doporučuje dokoupit soundbar. Chytré funkce a systém webOS Televize běží na systému webOS s garancí čtyř velkých aktualizací během pěti let. Součástí je řada AI funkcí – AI Voice ID rozpoznává jednotlivé uživatele podle hlasu a nabízí personalizovaná doporučení, AI Chatbot pomáhá s nastavením a řešením problémů přímo prostřednictvím textového rozhraní. V balení najdete ovladač Magic Remote, který funguje jako vzdušná myš – stačí na obrazovku ukázat a kliknout. Podporuje také hlasové ovládání. Televize umožňuje streamování obsahu přes Chromecast a Apple AirPlay 2, nechybí ani přístup ke službám Netflix, Disney+, HBO Max nebo Oneplay. Pro koho je televize vhodná LG OLED77C54 ocení především filmoví nadšenci, kteří chtějí doma zážitek blízký kinu. Režim FILMMAKER MODE s kompenzací okolního světla zajišťuje obraz odpovídající záměru režiséra. Díky 77″ úhlopříčce je ideální sledovací vzdálenost 2,5 až 4 metry. Hráči na konzolích využijí plný potenciál PlayStation 5 Pro nebo Xbox Series X díky HDMI 2.1, VRR a nízké odezvě. Televize podporuje také cloudové hraní přes GeForce NOW v rozlišení 4K při 120 Hz. Naopak méně vhodná může být pro ty, kdo mají televizi ve velmi světlé místnosti s přímým dopadem slunečního světla – i přes antireflexní úpravu jsou na tmavých scénách odrazy stále viditelné. Kdo vyžaduje špičkový zvuk bez dokoupení soundbaru, také nebude zcela spokojen – vestavěné reproduktory jsou pro běžné sledování dostačující, ale na domácí kino nestačí. Co říkají uživatelé na Alze Televize má na Alze hodnocení 5,0 z 5 hvězdiček od 81 zákazníků. Plných 100 % kupujících ji doporučuje a reklamovanost činí pouhých 1,72 %. Uživatelé nejčastěji chválí: Kvalitu obrazu – černá je skutečně černá, barvy působí přirozeně a kontrast je výrazný Rychlost systému – webOS reaguje plynule, aplikace se spouštějí okamžitě Herní vlastnosti – nízká odezva a plynulý obraz při hraní na PS5 nebo Xbox Magic Remote – ovládání kurzorem jako myší šetří čas při navigaci Tenký design – televize na stěně vypadá elegantně Mezi nejčastější výtky patří nový typ ovladače, kterému chybí číselná tlačítka a dedikované tlačítko pro ztlumení zvuku (mute). Někteří uživatelé také zmiňují průměrný zvuk vestavěných reproduktorů a doporučují dokoupit soundbar pro plnohodnotný filmový zážitek. „Když jsem si domů pořídil LG OLED 77C54LA, měl jsem pocit, že jsem si otevřel vlastní kino," píše jeden z recenzentů. Jiný dodává: „Přechod na 77″ OLED je obrovský rozdíl a zpátky už bych jít nechtěl." Využili byste tuto slevu na 77″ OLED televizi? 