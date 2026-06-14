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Tahle OLED telka LG zlevnila o více než 20 tisíc. Má 77 palců a vyšla teprve nedávno

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
14.6.2026 16:00
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LG OLED77B6ELC na stene oficialni

Velké OLED televize bývají drahé záležitosti. 77″ LG OLED77B6ELC teď každopádně s kódem ALZADNY40 stojí 35 994 Kč místo původních 59 990 Kč, a to navzdory tomu, že jde o čerstvou dubnovou novinku. Kromě špičkového obrazu nabízí také

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete velkou 77″ OLED televizi s dokonalou černou a 120Hz panelem pro filmy, sport i hraní.
⚠️ Zvažte, že B6 je vstupní OLED řada s nižším špičkovým jasem než dražší modely C/G a 20W zvuk si u téhle úhlopříčky říká o soundbar.
💡 Za 35 994 Kč dostanete novinku 2026 levněji, než ji aktuálně nabízí samo LG.

Proč tahle novinka zaujme

Tahle OLED televize LG staví na tom hlavním, proč si lidé OLED kupují – na dokonalé černé a vysokém kontrastu díky technologii Perfect Black s certifikací UL. O obraz se stará procesor alpha 8 AI Gen3 s upscalingem na 4K a podporou Dolby Vision, HDR10 a HLG. Na 77″ úhlopříčce vynikne i jemnost detailů a filmový režim FILMMAKER MODE. A jako novinka roku 2026 má i pětiletý program aktualizací webOS Re:New.

LG OLED77B6ELC render zepredu
KOUPIT ZA 35 994 KČ

Hraní a chytré funkce

Pro hráče je důležitý 120Hz panel a čtyři porty HDMI 2.1 s podporou 4K při 120 Hz, G-Sync, FreeSync Premium, VRR i ALLM. Nechybí ani cloudové hraní přes NVIDIA GeForce NOW a herní panel Game Optimizer. Na chytré ovládání slouží AI Magic Remote a webOS s Multi-AI vyhledáváním (Google Gemini a Microsoft Copilot), k tomu AirPlay 2, Chromecast a režim LG Gallery+ pro zobrazení uměleckých děl.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY40

Na co si dát pozor

Je fér říct, že B6 je vstupní OLED řada LG, takže má nižší špičkový jas než dražší modely C a G – ve velmi prosvětlené místnosti nebo u HDR scén budou dražší řady jasnější. Počítejte také s tím, že integrované 20W reproduktory jsou u 77″ televize spíš základ a pro plný zážitek z filmů a sportu se hodí soundbar. A jako u každého OLED platí obecná opatrnost u dlouhodobě statického obrazu, i když moderní panely mají proti vypálení ochranné funkce.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 35 994 Kč (oproti původním 59 990 Kč) je 77″ LG OLED77B6ELC lákavý vstup do velkého OLED s dokonalou černou, 120 Hz a kompletní herní výbavou – a to za cenu nižší, než nabízí samo LG. Pokud chcete co nejvyšší jas a špičkový zvuk z televize samotné, připlaťte si za vyšší řadu a soundbar. Pro filmy, sport i hraní na velké obrazovce je ale tahle novinka ve slevě velmi rozumná koupě.

CHCI VELKÝ OLED LEVNĚJI

Vybrali byste si vstupní OLED s velkou úhlopříčkou, nebo radši menší, ale vyšší řadu s vyšším jasem?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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