Cena prémiové 77" OLED televize LG znovu klesla na minimum. Nabízí AI funkce, prostorový zvuk a 120Hz frekvenci Hlavní stránka Zprávičky Televize LG OLED77B56 se cenou přiblížila historickému minimu z září, kdy stála 42 430 Kč Aktuálně ji pořídíte za 42 990 Kč v oficiálním e-shopu LG nebo za 43 743 Kč na Alze 77" OLED panel nabízí procesor alpha 8 AI Gen2, 120Hz frekvenci a podporu Dolby Vision i Atmos Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.12.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste dlouho vyhlíželi příležitost pořídit si velkou OLED televizi, teď by mohl být ten pravý čas. LG OLED77B56 s úhlopříčkou 77 palců se cenou dostala téměř na úroveň historického minima. V září letošního roku bylo možné tento model koupit za 42 430 Kč (při uvedení na trh stála 82 490 Kč), poté však cena opět vyskočila. Nyní se vrátila na velmi podobnou úroveň – v oficiálním e-shopu LG stojí 42 990 Kč, zatímco na Alze ji pořídíte za 43 743 Kč s využitím slevového kódu. Prémiový OLED panel a moderní procesor AI funkce a chytrý ovladač Herní funkce a zvuk Pro koho je televize vhodná Co říkají uživatelé v recenzích Prémiový OLED panel a moderní procesor LG OLED77B56 patří do řady B5 pro rok 2025 a nabízí vše, co byste od moderní OLED televize očekávali. Srdcem celého zařízení je procesor alpha 8 AI Gen2, který se stará o optimalizaci obrazu i zvuku v reálném čase. Panel disponuje nativní 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 4K Ultra HD. Technologie Perfect Black s certifikací UL zajišťuje věrné podání černé barvy, což je ostatně jedna z největších předností OLED technologie. LG dále vyzdvihuje 100% barevný objem a 100% věrnost barev podle standardu DCI-P3. Co se týče HDR formátů, televize podporuje Dolby Vision, HDR10 a HLG. CHCI OLED TELKU LG V AKCI AI funkce a chytrý ovladač Součástí balení je ovladač Magic Remote, který lze používat jako ukazovátko díky pohybovému senzoru. Televize běží na systému webOS s garancí čtyř velkých aktualizací během pěti let, což je v rámci programu webOS Re:New. LG do modelu B5 integrovala řadu AI funkcí. AI Voice ID rozpoznává hlas jednotlivých uživatelů a nabízí personalizovaná doporučení. AI Search umožňuje vyhledávat obsah hlasem, AI Chatbot zase pomáhá s nastavením televizoru nebo řešením problémů. Funkce AI Picture Wizard a AI Sound Wizard pak přizpůsobují obraz a zvuk preferencím uživatele. Herní funkce a zvuk Hráči ocení podporu NVIDIA G-Sync a AMD FreeSync Premium, což eliminuje trhání obrazu při hraní. Televize disponuje čtyřmi HDMI porty a podporuje funkce jako ALLM (Auto Low Latency Mode) a VRR (Variable Refresh Rate). Odezva panelu je certifikována organizací Intertek na 0,1 ms. Zvukový systém tvoří 20W reproduktory s podporou Dolby Atmos. Procesor vytváří virtuální 9.1.2 kanálový prostorový zvuk, který má simulovat pocit obklopení zvukem. Pro náročnější posluchače však výrobce doporučuje dokoupit soundbar. Pro koho je televize vhodná LG OLED77B56 je určena pro ty, kteří hledají velkou OLED televizi za rozumnou cenu. Oproti vyšším řadám C5 nebo G5 sice postrádá některé funkce (například vyšší jas), ale základní přednosti OLED technologie – dokonalá černá, široké pozorovací úhly a rychlá odezva – zůstávají zachovány. Televize se hodí pro filmové nadšence, kteří ocení podporu Dolby Vision a FILMMAKER MODE, ale také pro hráče díky nízké odezvě a podpoře VRR. Úhlopříčka 77 palců (195 cm) vyžaduje dostatečně velkou místnost – optimální pozorovací vzdálenost se pohybuje kolem 2,5 až 3 metrů. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze má LG OLED77B56 hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček na základě 29 recenzí, přičemž 100 % zákazníků produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu, zejména dokonalou černou barvu a syté barvy. Jeden z recenzentů píše, že přechod z LCD na OLED je „zážitek téměř stejný jako z CRT na LCD“. Dalším častým pozitivem je rychlost systému webOS a intuitivní ovládání pomocí Magic Remote s funkcí kurzoru. Uživatelé také oceňují tenký design a nízkou hmotnost pro snadnou montáž na zeď. KOUPIT OLED TELEVIZI LG Z negativ se v recenzích objevuje především ovladač na baterie místo akumulátoru, lesklý povrch obrazovky a občasné zpomalení některých aplikací. Někteří uživatelé také zmiňují, že zvuk z vestavěných reproduktorů není dostatečný a doporučují dokoupit soundbar. Zaujala vás televize LG OLED77B56 za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Česko LG Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024