Cena prémiové 77" OLED televize LG znovu klesla na minimum. Nabízí AI funkce, prostorový zvuk a 120Hz frekvenci

  • Televize LG OLED77B56 se cenou přiblížila historickému minimu z září, kdy stála 42 430 Kč
  • Aktuálně ji pořídíte za 42 990 Kč v oficiálním e-shopu LG nebo za 43 743 Kč na Alze
  • 77" OLED panel nabízí procesor alpha 8 AI Gen2, 120Hz frekvenci a podporu Dolby Vision i Atmos

Adam Kurfürst
4.12.2025 08:00
LG OLED77B56 v obyvaku na stene oficialni

Pokud jste dlouho vyhlíželi příležitost pořídit si velkou OLED televizi, teď by mohl být ten pravý čas. LG OLED77B56 s úhlopříčkou 77 palců se cenou dostala téměř na úroveň historického minima. V září letošního roku bylo možné tento model koupit za 42 430 Kč (při uvedení na trh stála 82 490 Kč), poté však cena opět vyskočila. Nyní se vrátila na velmi podobnou úroveň – v oficiálním e-shopu LG stojí 42 990 Kč, zatímco na Alze ji pořídíte za 43 743 Kč s využitím slevového kódu.

Prémiový OLED panel a moderní procesor

LG OLED77B56 patří do řady B5 pro rok 2025 a nabízí vše, co byste od moderní OLED televize očekávali. Srdcem celého zařízení je procesor alpha 8 AI Gen2, který se stará o optimalizaci obrazu i zvuku v reálném čase. Panel disponuje nativní 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 4K Ultra HD.

LG OLED77B56 render zepredu

Technologie Perfect Black s certifikací UL zajišťuje věrné podání černé barvy, což je ostatně jedna z největších předností OLED technologie. LG dále vyzdvihuje 100% barevný objem a 100% věrnost barev podle standardu DCI-P3. Co se týče HDR formátů, televize podporuje Dolby Vision, HDR10 a HLG.

AI funkce a chytrý ovladač

Součástí balení je ovladač Magic Remote, který lze používat jako ukazovátko díky pohybovému senzoru. Televize běží na systému webOS s garancí čtyř velkých aktualizací během pěti let, což je v rámci programu webOS Re:New.

LG 55QNED82A6B magic remote ovladac ai funkce

LG do modelu B5 integrovala řadu AI funkcí. AI Voice ID rozpoznává hlas jednotlivých uživatelů a nabízí personalizovaná doporučení. AI Search umožňuje vyhledávat obsah hlasem, AI Chatbot zase pomáhá s nastavením televizoru nebo řešením problémů. Funkce AI Picture Wizard a AI Sound Wizard pak přizpůsobují obraz a zvuk preferencím uživatele.

Herní funkce a zvuk

Hráči ocení podporu NVIDIA G-Sync a AMD FreeSync Premium, což eliminuje trhání obrazu při hraní. Televize disponuje čtyřmi HDMI porty a podporuje funkce jako ALLM (Auto Low Latency Mode) a VRR (Variable Refresh Rate). Odezva panelu je certifikována organizací Intertek na 0,1 ms.

LG OLED77B56 zvuk ilustrace

Zvukový systém tvoří 20W reproduktory s podporou Dolby Atmos. Procesor vytváří virtuální 9.1.2 kanálový prostorový zvuk, který má simulovat pocit obklopení zvukem. Pro náročnější posluchače však výrobce doporučuje dokoupit soundbar.

Pro koho je televize vhodná

LG OLED77B56 je určena pro ty, kteří hledají velkou OLED televizi za rozumnou cenu. Oproti vyšším řadám C5 nebo G5 sice postrádá některé funkce (například vyšší jas), ale základní přednosti OLED technologie – dokonalá černá, široké pozorovací úhly a rychlá odezva – zůstávají zachovány.

LG OLED77B56 render predni strana pohled z boku

Televize se hodí pro filmové nadšence, kteří ocení podporu Dolby Vision a FILMMAKER MODE, ale také pro hráče díky nízké odezvě a podpoře VRR. Úhlopříčka 77 palců (195 cm) vyžaduje dostatečně velkou místnost – optimální pozorovací vzdálenost se pohybuje kolem 2,5 až 3 metrů.

Co říkají uživatelé v recenzích

Na Alze má LG OLED77B56 hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček na základě 29 recenzí, přičemž 100 % zákazníků produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu, zejména dokonalou černou barvu a syté barvy. Jeden z recenzentů píše, že přechod z LCD na OLED je „zážitek téměř stejný jako z CRT na LCD“.

Dalším častým pozitivem je rychlost systému webOS a intuitivní ovládání pomocí Magic Remote s funkcí kurzoru. Uživatelé také oceňují tenký design a nízkou hmotnost pro snadnou montáž na zeď.

Z negativ se v recenzích objevuje především ovladač na baterie místo akumulátoru, lesklý povrch obrazovky a občasné zpomalení některých aplikací. Někteří uživatelé také zmiňují, že zvuk z vestavěných reproduktorů není dostatečný a doporučují dokoupit soundbar.

Zaujala vás televize LG OLED77B56 za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

