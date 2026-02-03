Tahle 55" OLED TV zlevnila na minimum! Vyrábí ji LG a nabízí až 144 Hz frekvenci, uživatelé ji zbožňují Hlavní stránka Zprávičky LG OLED55C54 aktuálně pořídíte na Alze za 23 992 Kč s kódem ALZADNY20 Televize nabízí 55" OLED panel s perfektní černou a 144Hz herním režimem Hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček a 96 % spokojených zákazníků hovoří za vše Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste dlouho odkládali pořízení OLED televize kvůli ceně, právě teď je ideální čas jednat. Oblíbená LG OLED55C54 se na Alze dostala na historické minimum – s kódem ALZADNY20 ji pořídíte za 23 992 Kč, při uvedení na trh přitom vycházela na 44 990 Kč. Pro mnohé to může být poslední impuls k přechodu na technologii, která v podání černé barvy a kontrastu nemá konkurenci. OLED panel s perfektní černou Ideální parťák pro hráče Zvuk a AI funkce Co říkají uživatelé v recenzích Pro koho je televize vhodná OLED panel s perfektní černou Hlavní devízou této televize je 55palcový OLED panel s rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů). Na rozdíl od LED a Mini LED televizí, kde podsvícení vždy trochu prosvítá i v tmavých scénách, OLED pixely dokáží zcela zhasnout. Výsledkem je dokonale černá barva s certifikací UL, kterou oceníte zejména při sledování filmů ve zhasnuté místnosti. O zpracování obrazu se stará procesor alpha 9 AI Gen8, který využívá umělou inteligenci k optimalizaci obsahu podle žánru. Televize podporuje formáty HDR10 Pro, HLG Pro a Dolby Vision IQ, takže filmy ze streamovacích služeb vypadají přesně tak, jak je tvůrci zamýšleli. K dispozici je také režim FILMMAKER Mode s kompenzací okolního světla. Ideální parťák pro hráče Hráči ocení obnovovací frekvenci 120 Hz, která v herním režimu stoupá až na 144 Hz. Televize disponuje technologiemi NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium pro eliminaci trhání obrazu, automatickým režimem nízké latence (ALLM) a podporou VRR. Pro připojení konzolí a PC slouží čtyři HDMI porty, všechny s podporou eARC. CHCI TELEVIZI LG V AKCI Součástí balení je ovladač Magic Remote, který funguje jako vzdušná myš – stačí mávnout rukou a kurzor se pohybuje po obrazovce. Ne každému tento styl vyhovuje, ale po zvyknutí jde o rychlý způsob navigace v systému WebOS. LG u této řady garantuje čtyři velké aktualizace operačního systému během pěti let. Zvuk a AI funkce Integrované 40W reproduktory s podporou Dolby Atmos a virtuálním prostorovým systémem 11.1.2 poskytují slušný zvuk na běžné sledování. Pro náročnější diváky však doporučujeme investovat do soundbaru – televize nabízí centralizované rozhraní WOW Interface pro snadné ovládání kompatibilních modelů přímo z TV. Z AI funkcí stojí za zmínku AI Picture Wizard pro automatické nastavení obrazu podle preferencí, AI Voice ID pro personalizovaná doporučení podle hlasu a AI Sound Wizard pro optimalizaci zvuku. Praktičnost těchto funkcí se liší – některé jsou spíše marketingovou ozdobou než denně používaným nástrojem. Co říkají uživatelé v recenzích S hodnocením 4,8 z 5 hvězdiček od 48 zákazníků patří LG OLED55C54 mezi nejlépe hodnocené televize v této cenové kategorii. Celých 96 % kupujících by ji doporučilo, přičemž reklamovanost činí pouhých 0,21 %. Mezi nejčastěji zmiňovaná pozitiva patří dokonalá černá barva, ostrý obraz s živými barvami, rychlá odezva systému a skvělý herní režim. Uživatelé chválí také minimalistický design s úzkými rámečky a intuitivní ovládání po zvyknutí na Magic Remote. Z negativ se opakovaně objevují reklamy v domovské obrazovce WebOS – ty lze částečně blokovat přes DNS, ale pro běžné uživatele jde o nepříjemnost. Někteří zákazníci kritizují ovladač Magic Remote, který při snaze kliknout občas ujede. Ve světlých místnostech televize dost odráží světlo, což je obecná vlastnost OLED panelů bez antireflexní vrstvy vyšší třídy. Pro koho je televize vhodná LG OLED55C54 má smysl pro ty, kdo sledují filmy a seriály převážně ve zhasnuté místnosti a ocení bezkonkurenční podání černé barvy. Je to také výborná volba pro hráče s konzolí PS5 nebo Xbox Series X, kteří využijí 4K při 120 Hz a podporu VRR. Čtyřletá garance aktualizací WebOS znamená, že televize po softwarové stránce nezestárne tak rychle. KOUPIT LG OLED55C54 Naopak nedoporučujeme pro velmi světlé obývací pokoje bez možnosti zatemnění – tam bude lépe sloužit Mini LED s vyšším jasem. Pokud vás iritují reklamy v menu a nechcete je řešit přes DNS, zvažte televizory s čistým Android TV. A pokud plánujete přehrávat vlastní videa z externích disků, ověřte si předem podporu formátů – některé soubory LG nezvládne. Láká vás OLED televize za tuto cenu

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 