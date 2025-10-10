Tuhle chytrou OLED telku s AI teď koupíte levněji než kdy dřív! Má 55", výkonný čip a zvuk s Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky LG OLED55C54 klesla na historické minimum 25 551 Kč z původních 44 990 Kč Prémiová OLED televize nabízí 120Hz panel s podporou až 144Hz v herním režimu Součástí balení je ovladač Magic Remote s pohybovým senzorem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud zvažujete nákup prémiové OLED televize, máme pro vás zajímavou zprávu. Model LG OLED55C54, který při svém uvedení v letošním květnu stál 44 990 Kč, nyní na Alze pořídíte za pouhých 25 551 Kč s kódem ALZADNY10. Jde o pokles více než 40 % z původní ceny a historicky vůbec nejlepší nabídku. OLED panel s perfektní černou a 4K rozlišením LG OLED55C54 disponuje 55palcovým OLED panelem s rozlišením 3840 × 2160 pixelů. Na rozdíl od běžných LCD televizí dokáže OLED technologie zobrazit dokonale černou barvu díky samostatně svítícím pixelům. Televize má certifikaci UL pro technologii Perfect Black, která garantuje věrné podání černé barvy i ve světlých prostorech. Panel pracuje s obnovovací frekvencí 100/120 Hz, přičemž v herním režimu dokáže zobrazit až 144 Hz při 4K rozlišení. Součástí výbavy je také antireflexní vrstva, která minimalizuje odrazy a umožňuje pohodlné sledování i za denního světla. CHCI TELEVIZI VE SLEVĚ Výkonný procesor s umělou inteligencí Srdcem televize je procesor alpha 9 AI Gen8, který v reálném čase optimalizuje obraz i zvuk pomocí algoritmů umělé inteligence. Procesor dokáže rozpoznat žánr sledovaného obsahu a automaticky upravit nastavení pro dosažení nejlepší kvality. Funkce 4K Super Upscaling vylepšuje obsah v nižším rozlišení na kvalitu blížící se 4K. Mezi pokročilé AI funkce patří Voice ID pro rozpoznávání hlasu jednotlivých uživatelů, AI Search pro personalizovaná doporučení nebo AI Picture Wizard, který vybírá z 1,6 miliardy možností nastavení obrazu podle vašich preferencí. Herní výbava na špičkové úrovni Pro hráče nabízí LG OLED55C54 kompletní sadu moderních technologií. Čtyři porty HDMI 2.1 podporují přenos 4K signálu při 120 Hz, televizor disponuje technologiemi VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) a podporou pro NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium. Odezva panelu činí pouhé 1 ms, což minimalizuje vstupní zpoždění. Televizor podporuje standard HGiG pro správné zobrazení HDR obsahu ve hrách a nabízí dedikovaný herní režim s přehledem všech důležitých parametrů. Prémiový zvuk s Dolby Atmos O zvukovou stránku se starají integrované 40W reproduktory s podporou Dolby Atmos. Televizor vytváří virtuální prostorový zvuk 11.1.2 kanálů pomocí algoritmů hlubokého učení. Funkce AI Clear Sound a Dynamic Sound Booster automaticky optimalizují zvukový výstup podle typu obsahu. Pro majitele soundbarů LG nabízí televize rozhraní WOW Interface, které umožňuje centralizované ovládání zvuku přímo z televizního menu bez nutnosti používat samostatný ovladač. Chytrý systém WebOS s dlouhou podporou Televize běží na operačním systému WebOS s garancí 4 velkých aktualizací během 5 let. Nechybí podpora všech populárních streamovacích služeb včetně Netflix, Disney+, HBO Max nebo české Oneplay. Systém podporuje hlasové ovládání v češtině, Apple AirPlay 2, Chromecast nebo protokol DLNA pro streamování obsahu z domácí sítě. KOUPIT LG OLED55C54 V balení najdete ovladač Magic Remote s pohybovým senzorem, který funguje jako vzdušná myš. Ovladač obsahuje scrollovací kolečko a umožňuje intuitivní navigaci pomocí gest. Pro koho je televize vhodná? LG OLED55C54 ocení především náročnější diváci, kteří požadují špičkovou kvalitu obrazu pro sledování filmů a seriálů. Díky podpoře HDR10 Pro, Dolby Vision IQ a režimu FILMMAKER MODE zobrazuje obsah přesně tak, jak zamýšleli tvůrci. Televizor je ideální volbou také pro hráče na konzolích PlayStation 5 nebo Xbox Series X, kteří využijí vysokou obnovovací frekvenci a minimální odezvu. Se současnou cenou 25 551 Kč představuje zajímavou alternativu k dražším modelům z letošního roku. Minimalistický design s tenkými rámečky a elegantním stojánkem zapadne do moderních interiérů. Televizi lze namontovat na zeď pomocí držáku VESA 300×200.

Za kolik byste byli ochotni koupit prémiovou OLED televizi?

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… 