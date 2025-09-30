Tahle 55" OLED televize od léta zlevnila o skoro 15 tisíc! Má procesor s AI, Dolby Atmos a G-SYNC Hlavní stránka Zprávičky LG OLED55B56LA klesla na rekordně nízkých 25 056 Kč z původních 39 990 Kč 55" OLED panel nabízí Perfect Black technologii a 100% věrnost barev s certifikací Televize disponuje procesorem alpha 8 AI Gen2 a pětiletými aktualizacemi webOS Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 LG před čtvrt rokem uvedlo na český trh svou novou řadu OLED televizí pro rok 2025, mezi kterými nechyběl ani základní model OLED55B56LA. Ten začátkem června startoval na ceně 39 990 Kč, které se pak chvíli držel, ale postupem času začal zlevňovat. Nyní se dostává na své absolutní cenové minimum 25 056 Kč, což představuje slevu téměř 15 tisíc korun oproti původní ceně. Za tuto částku získáte 55″ OLED panel s prémiovou obrazovou kvalitou, která byla ještě nedávno výsadou mnohem dražších modelů. Špičková OLED technologie za rozumnou cenu Srdcem televize je 55″ OLED panel s 4K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. OLED technologie zajišťuje dokonalou černou v každém pixelu díky samostatně svítícím diodám, což LG označuje jako Perfect Black s certifikací UL. Panel dosahuje 100% věrnosti barev a 100% barevného objemu DCI-P3 podle certifikace Intertek, takže barvy vypadají přesně tak, jak mají. O zpracování obrazu se stará nový procesor alpha 8 AI Gen2, který využívá umělou inteligenci pro vylepšení kvality obrazu. Funkce AI Picture Pro analyzuje každý snímek a optimalizuje rozlišení, jas, hloubku a čistotu obrazu. Televize podporuje všechny moderní HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10 a HLG. CHCI OLED TELKU LG Chytré AI funkce a pokročilý ovladač K televizi dostanete AI Magic Remote se speciálním tlačítkem pro umělou inteligenci. Díky pohybovému senzoru funguje jako vzdušená myš – stačí ukázat na obrazovku a kliknout. Ovladač nabízí přístup k řadě AI funkcí: AI Voice ID rozpoznává hlas jednotlivých členů domácnosti a nabízí personalizovaná doporučení AI Search umožňuje ptát se televize na cokoliv pomocí hlasu s podporou Microsoft Copilot AI Chatbot pomáhá s nastavením televize a řešením problémů AI Concierge nabízí personalizovaná klíčová slova podle vaší historie sledování Televize běží na nejnovějším webOS 25 s příslibem aktualizací po dobu 5 let díky programu webOS Re:New. To zajišťuje, že televize zůstane moderní i za několik let. Pro hráče i filmové fanoušky Hráči ocení podporu NVIDIA G-Sync a AMD FreeSync Premium pro plynulé hraní bez trhání obrazu. Doba odezvy pixelů je pouhých 0,1 ms, což eliminuje rozmazání pohybu v rychlých hrách. Televizor zvládá 4K při 120 Hz přes všechny čtyři HDMI 2.1 porty. Pro milovníky filmů je tu Dolby Vision pro špičkovou kvalitu HDR obrazu a Dolby Atmos pro prostorový zvuk. Režim FILMMAKER MODE zobrazuje filmy přesně tak, jak je zamýšleli režiséři, s automatickou kompenzací okolního světla. Pro koho je televize vhodná? LG OLED55B56LA za aktuální cenu 25 056 Kč představuje ideální volbu pro: Filmové nadšence, kteří chtějí špičkovou kvalitu obrazu s dokonalou černou a věrnými barvami Hráče vyžadující nízkou odezvu a podporu variabilní obnovovací frekvence Technologické nadšence, kteří ocení nejnovější AI funkce a dlouhodobou softwarovou podporu Běžné uživatele hledající kvalitní televizi s prémiovým panelem za rozumnou cenu KOUPIT LG OLED55B56LA Při současné ceně jde o jednu z těch nejdostupnějších 55″ OLED televizí na trhu. Vzhledem k tomu, že cena klesla o téměř 40 % z původní částky, představuje televize výborný poměr ceny a výkonu v segmentu prémiových televizorů. Pořídili byste si takovou televizi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko LG Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024