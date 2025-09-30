TOPlist

Tahle 55" OLED televize od léta zlevnila o skoro 15 tisíc! Má procesor s AI, Dolby Atmos a G-SYNC

  • LG OLED55B56LA klesla na rekordně nízkých 25 056 Kč z původních 39 990 Kč
  • 55" OLED panel nabízí Perfect Black technologii a 100% věrnost barev s certifikací
  • Televize disponuje procesorem alpha 8 AI Gen2 a pětiletými aktualizacemi webOS

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
30.9.2025 20:00
Ikona komentáře 0
LG OLED55B56LA v obyvaku na stene

LG před čtvrt rokem uvedlo na český trh svou novou řadu OLED televizí pro rok 2025, mezi kterými nechyběl ani základní model OLED55B56LA. Ten začátkem června startoval na ceně 39 990 Kč, které se pak chvíli držel, ale postupem času začal zlevňovat. Nyní se dostává na své absolutní cenové minimum 25 056 Kč, což představuje slevu téměř 15 tisíc korun oproti původní ceně. Za tuto částku získáte 55″ OLED panel s prémiovou obrazovou kvalitou, která byla ještě nedávno výsadou mnohem dražších modelů.

Špičková OLED technologie za rozumnou cenu

Srdcem televize je 55″ OLED panel s 4K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. OLED technologie zajišťuje dokonalou černou v každém pixelu díky samostatně svítícím diodám, což LG označuje jako Perfect Black s certifikací UL. Panel dosahuje 100% věrnosti barev a 100% barevného objemu DCI-P3 podle certifikace Intertek, takže barvy vypadají přesně tak, jak mají.

LG OLED55B56LA render zepred

O zpracování obrazu se stará nový procesor alpha 8 AI Gen2, který využívá umělou inteligenci pro vylepšení kvality obrazu. Funkce AI Picture Pro analyzuje každý snímek a optimalizuje rozlišení, jas, hloubku a čistotu obrazu. Televize podporuje všechny moderní HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10 a HLG.

CHCI OLED TELKU LG

Chytré AI funkce a pokročilý ovladač

K televizi dostanete AI Magic Remote se speciálním tlačítkem pro umělou inteligenci. Díky pohybovému senzoru funguje jako vzdušená myš – stačí ukázat na obrazovku a kliknout. Ovladač nabízí přístup k řadě AI funkcí:

  • AI Voice ID rozpoznává hlas jednotlivých členů domácnosti a nabízí personalizovaná doporučení
  • AI Search umožňuje ptát se televize na cokoliv pomocí hlasu s podporou Microsoft Copilot
  • AI Chatbot pomáhá s nastavením televize a řešením problémů
  • AI Concierge nabízí personalizovaná klíčová slova podle vaší historie sledování
LG OLED65C54LA ai magic remote

Televize běží na nejnovějším webOS 25 s příslibem aktualizací po dobu 5 let díky programu webOS Re:New. To zajišťuje, že televize zůstane moderní i za několik let.

Pro hráče i filmové fanoušky

Hráči ocení podporu NVIDIA G-Sync a AMD FreeSync Premium pro plynulé hraní bez trhání obrazu. Doba odezvy pixelů je pouhých 0,1 ms, což eliminuje rozmazání pohybu v rychlých hrách. Televizor zvládá 4K při 120 Hz přes všechny čtyři HDMI 2.1 porty.

LG OLED55B56LA g sync freesync podpora

Pro milovníky filmů je tu Dolby Vision pro špičkovou kvalitu HDR obrazu a Dolby Atmos pro prostorový zvuk. Režim FILMMAKER MODE zobrazuje filmy přesně tak, jak je zamýšleli režiséři, s automatickou kompenzací okolního světla.

Pro koho je televize vhodná?

LG OLED55B56LA za aktuální cenu 25 056 Kč představuje ideální volbu pro:

  • Filmové nadšence, kteří chtějí špičkovou kvalitu obrazu s dokonalou černou a věrnými barvami
  • Hráče vyžadující nízkou odezvu a podporu variabilní obnovovací frekvence
  • Technologické nadšence, kteří ocení nejnovější AI funkce a dlouhodobou softwarovou podporu
  • Běžné uživatele hledající kvalitní televizi s prémiovým panelem za rozumnou cenu
KOUPIT LG OLED55B56LA

Při současné ceně jde o jednu z těch nejdostupnějších 55″ OLED televizí na trhu. Vzhledem k tomu, že cena klesla o téměř 40 % z původní částky, představuje televize výborný poměr ceny a výkonu v segmentu prémiových televizorů.

Pořídili byste si takovou televizi?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
televizor moderní obývací pokoj světlý

Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku

Jakub Kárník
21.10.2024