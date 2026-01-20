Kvalitní 48" televize LG s OLED panelem opět zlevnila. Má Dolby Atmos, až 120 Hz a ovladač Magic Remote Hlavní stránka Zprávičky Televizor LG OLED48B56LA se vrátil pod hranici 19 tisíc korun, naposledy tak levný byl začátkem prosince Model z roku 2025 nabízí 48" OLED panel s rozlišením 4K, 120Hz frekvencí a procesorem alpha 8 AI Gen2 Na Heurece má 98% doporučení od zákazníků, kteří chválí hlavně kvalitu obrazu a hlubokou černou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Kdo sleduje ceny televizorů, ví, že dobrá nabídka se často objeví jen na pár dní. Právě teď je tu jedna taková – LG OLED48B56LA se znovu dostal na cenu pod hranicí 19 tisíc korun (tam byl naposledy začátkem prosince). Pro zájemce o nejlevnější OLED od LG z loňské modelové řady tak může jít o vhodný okamžik k nákupu. Nejlevnější OLED od LG neznamená ořezaný zážitek Herní funkce a chytrý systém Zvuk a design Co říkají uživatelé na Heurece Pro koho je televizor vhodný Nejlevnější OLED od LG neznamená ořezaný zážitek LG OLED48B56LA patří do základní řady B5, která sice stojí pod modely C5 a G5, ovšem v praxi nabízí to podstatné – skutečný OLED panel s dokonalou černou a nekonečným kontrastem. Displej s 48″ úhlopříčkou (121 cm) zobrazuje v rozlišení 4K UHD (3840 × 2160 pixelů) a podporuje 120Hz obnovovací frekvenci. To ocení nejen filmoví nadšenci, ale také hráči. O zpracování obrazu se stará procesor alpha 8 AI Gen2, který sice není tak výkonný jako alpha 11 ve vyšších řadách, ale zvládá upscaling nižších rozlišení na 4K a optimalizuje obraz podle typu obsahu. Televizor podporuje Dolby Vision, HDR10 i HLG, takže si poradí se všemi běžnými HDR formáty ze streamovacích služeb. Herní funkce a chytrý systém Pro hráče je důležitá podpora G-Sync od Nvidie i AMD FreeSync Premium, díky čemuž televizor eliminuje trhání obrazu při hraní. Odezva dosahuje hodnoty 0,1 ms, což je pro OLED panely typické. K dispozici jsou 4 porty HDMI 2.1 a 2 porty USB pro připojení konzolí, přehrávačů nebo externích disků. CHCI TELEVIZI LG V AKCI Televizor běží na systému webOS, který obsahuje přímý přístup k aplikacím jako Netflix, Disney+, Apple TV nebo HBO Max. Součástí balení je ovladač AI Magic Remote s gyroskopem, který funguje jako ukazovátko na obrazovce. Díky integrovanému mikrofonu můžete televizor ovládat také hlasem. Zvuk a design Integrované reproduktory s výkonem 20 W v konfiguraci 2.0 podporují Dolby Atmos. Pro běžné sledování zpráv nebo seriálů postačí, ale kdo chce plnohodnotný filmový zážitek, pravděpodobně sáhne po soundbaru. LG nabízí funkci WOW Orchestra, která umožňuje propojit televizor s kompatibilním soundbarem pro lepší prostorový zvuk. Design je typicky minimalistický s úzkými rámečky a tloušťkou panelu pouhých 45,9 mm. Televizor váží 11,5 kg bez stojanu, takže není problém jej pověsit na zeď pomocí standardního VESA držáku. Co říkají uživatelé na Heurece Na srovnávači Heureka má LG OLED48B56LA zatím 13 recenzí s průměrným hodnocením 98 %. Všichni recenzenti produkt doporučují, což je u televizorů v této cenové kategorii výjimečné skóre. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu, skvělé barvy a hlubokou černou, což jsou ostatně hlavní přednosti OLED technologie. Jeden z recenzentů například uvádí, že „nejlevnější současný OLED“ má obraz, který „stojí za každou kačku“. Další oceňuje snadnou instalaci na zeď a kvalitní balení s ochranným pytlem. Mezi výhrady patří slabší zvuk (což je u 2.0 konfigurace očekávatelné) a ovladač bez tlačítka mute – hlasitost se musí ztišovat dlouhým podržením tlačítka. Někteří uživatelé také zmiňují, že ovládání pomocí skrolovacího kolečka na dálkovém ovladači vyžaduje chvíli zvykání. Pro koho je televizor vhodný LG OLED48B56LA má smysl pro každého, kdo chce OLED televizor za nejnižší možnou cenu. Úhlopříčka 48 palců se hodí do menších obývacích pokojů nebo jako monitor k počítači. Hráči ocení nízkou odezvu a podporu VRR, filmoví nadšenci zase Dolby Vision a dokonalou černou. KOUPIT TELEVIZI LG Kdo má velký obývák a sleduje televizi za denního světla, měl by zvážit větší úhlopříčku nebo vyšší řadu s jasnějším panelem. Stejně tak pokud pro vás hraje roli zvuk bez soundbaru, budete muset počítat s externím řešením. Zaujala vás aktuální cena LG OLED B5? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko LG oled Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 