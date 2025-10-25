TOPlist

Tuhle 65" telku LG koupíte v akci za 16 tisíc a dostanete k ní soundbar zdarma. Má QNED panel a AI funkce

  • LG 65QNED82A6B klesla na Alze na 16 118 Kč místo původních 21 490 Kč
  • K televizi získáte zdarma soundbar LG SQM1 v hodnotě 2 290 Kč
  • 65" QNED panel nabízí 4K rozlišení s technologií Dynamic QNED Color Pro

25.10.2025 10:00
LG 65QNED82A6B v obyvaku s delfiny

Pokud právě hledáte velkou televizi s moderními technologiemi za rozumnou cenu, máme pro vás zajímavý tip. Na Alze momentálně seženete 65″ model LG 65QNED82A6B s výraznou slevou – místo původních 21 490 Kč zaplatíte pouze 16 118 Kč. Jako bonus navíc dostanete soundbar LG SQM1 v hodnotě 2 290 Kč zcela zdarma.

QNED panel s pokročilými funkcemi za cenu běžné LED televize

LG 65QNED82A6B využívá QNED panel s úhlopříčkou 165 cm, který kombinuje kvantové tečky s technologií NanoCell. Výsledkem je širší barevný gamut a lepší podání barev než u klasických LED televizorů. Displej zobrazuje v 4K rozlišení 3840 × 2160 pixelů při obnovovací frekvenci 50/60 Hz.

LG 65QNED82A6B render predni strana natocena

Technologie Dynamic QNED Color Pro nahrazuje starší Quantum Dot řešení a podle LG přináší výrazně lepší reprodukci barev. Televize získala certifikaci 100% barevného objemu, což znamená, že dokáže zobrazit celou paletu barev ve všech úrovních jasu. Pro filmové fanoušky je k dispozici podpora HDR10 Pro a HLG Pro, které zajišťují lepší kontrast a detaily v tmavých i světlých scénách.

O zpracování obrazu se stará procesor Alpha 7 AI Gen8, který v reálném čase optimalizuje ostrost, barvy a kontrast. Součástí balení je také ovladač Magic Remote, který funguje jako vzdušná myš – stačí jím mířit na obrazovku a pohybem ruky ovládat kurzor.

WebOS s dlouhou podporou a bohaté AI funkce

Televize běží na operačním systému WebOS s garancí 4 velkých aktualizací během 5 let, což je u televizorů stále výjimečné. Systém nabízí přístup ke všem populárním streamovacím službám včetně Netflix, Disney+ nebo české Oneplay.

LG do televize integrovala několik AI funkcí. AI Voice ID rozpozná hlas jednotlivých členů domácnosti a nabídne jim personalizovaná doporučení. AI Search pomáhá s vyhledáváním obsahu napříč aplikacemi, zatímco AI Chatbot dokáže odpovídat na dotazy ohledně nastavení a funkcí televize. Zajímavostí je také AI Picture Wizard, který se učí vaše preference ohledně obrazu.

LG 65QNED82A6B na stene ilustrace

Hráči ocení podporu ALLM (Auto Low Latency Mode) pro nižší vstupní zpoždění a VRR (Variable Refresh Rate) pro plynulejší obraz bez trhání. Televize má také eARC pro přenos nekomprimovaného zvuku do soundbaru. Z konektorů najdete 3× HDMI, 1× USB, ethernet a samozřejmě Wi-Fi s Bluetooth.

Pro koho je LG 65QNED82A6B za tuto cenu zajímavá?

Za akční cenu 16 118 Kč dostáváte 65″ televizi s technologií, kterou běžně najdete u výrazně dražších modelů. QNED panel s certifikovaným barevným podáním ocení především ti, kdo chtějí kvalitnější obraz než nabízí základní LED televize, ale nechtějí investovat do drahých OLED modelů.

Televize se hodí do větších obýváků, kde vynikne 165cm úhlopříčka. Díky podpoře HDR formátů a režimu Filmmaker Mode uspokojí filmové nadšence, zatímco herní funkce potěší majitele konzolí. Soundbar LG SQM1 jako dárek navíc vyřeší otázku lepšího zvuku – vestavěné 20W reproduktory totiž nejsou nejsilnější stránkou této televize.

Jediným větším kompromisem je energetická třída G, která znamená vyšší spotřebu elektřiny. Také 50/60Hz panel nenadchne náročné hráče zvyklé na vyšší obnovovací frekvence. Pro běžné sledování televize, filmů a příležitostné hraní je však tato výbava dostačující.

Plánujete výměnu televize? Je pro vás 65″ QNED za 16 tisíc zajímavá nabídka?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

