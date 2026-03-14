Kvalitní 55" televize LG zlevnila na minimum. Zaujme až 144Hz frekvencí či 5letou podporou

Adam Kurfürst
14.3.2026 18:00
Cena této LG televize od února průběžně klesá a aktuálně je na zajímavé úrovni. LG 55QNED93A6A nyní stojí 15 990 Kč místo původních 22 990 Kč – ušetříte přes 7 000 Kč. Jde o model z roku 2025 s procesorem alpha 8 AI Gen2 a pětiletou podporou aktualizací systému webOS.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte Mini LED televizi od prémiové značky s AI funkcemi a dlouhodobou podporou.
⚠️ Zvažte, pokud preferujete OLED – Mini LED má lepší jas, ale OLED nabízí dokonalejší černou.
💡 Za 15 990 Kč dostanete Mini LED s Dolby Vision IQ, 144 Hz herním režimem a 5 lety aktualizací webOS – to je v této cenové hladině neobvyklé.

Proč je tahle televize zajímavá

LG QNED93 patří do vyšší řady televizorů od LG – kombinuje Mini LED podsvícení s technologií QNED (Quantum Dot + NanoCell). V praxi to znamená živější barvy s certifikovaným 100% barevným objemem DCI-P3 a lepší kontrast díky lokálnímu stmívání. Oproti běžným LED televizím je rozdíl patrný zejména v tmavých scénách, kde Mini LED dokáže lépe oddělit světlé a tmavé oblasti.

Klíčový je procesor alpha 8 AI Gen2, který využívá umělou inteligenci pro optimalizaci obrazu i zvuku. Funkce AI Picture Pro analyzuje každý snímek a upravuje rozlišení, jas a hloubku. AI 4K Upscaling vylepšuje obsah s nižším rozlišením na kvalitu blízkou 4K – to oceníte u starších filmů nebo běžného TV vysílání.

Obraz a HDR v praxi

Panel má rozlišení 3840 × 2160 (4K Ultra HD) s obnovovací frekvencí 100/120 Hz (až 144 Hz v herním režimu). HDR podpora zahrnuje HDR10, HLG a Dolby Vision IQ – poslední jmenovaná technologie využívá světelný senzor k automatické úpravě obrazu podle okolního osvětlení. Matný povrch obrazovky pomáhá s odlesky ve světlejších místnostech.

Recenzenti na webu LG (196 hodnocení, 4,8/5) opakovaně zmiňují „působivě hlubokou černou“ a „velký výkon HDR“. Britský magazín T3 vyzdvihuje vysoký jas a schopnost vytvářet skutečnou černou barvu. Televizor získal také ocenění CES Innovation Awards 2025 za program webOS Re:New v kategorii kyberbezpečnosti.

Zvuk a herní funkce

Reproduktory mají výkon 40W v konfiguraci 2.2 kanálů s podporou Dolby Atmos. Funkce AI Sound Pro vytváří virtuální prostorový zvuk 9.1.2 kanálů – není to náhrada za soundbar, ale na běžné sledování to stačí. Pokud chcete lepší zvuk, Alza nabízí soundbar LG S70TY za poloviční cenu při koupi v sadě (ušetříte 3 370 Kč).

Pro hráče je důležitá podpora 144 Hz VRR a AMD FreeSync Premium. Televizor má 4× HDMI porty a zpoždění pod 7 ms v herním režimu. Herní portál umožňuje přístup ke cloudovým službám jako GeForce NOW, Xbox nebo Amazon Luna přímo z televizoru.

WebOS a AI funkce

Operační systém webOS patří mezi nejoblíbenější platformy pro Smart TV. Má přehledné rozhraní, rychlou odezvu a širokou nabídku aplikací včetně Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Voyo, Magenta TV a dalších. Důležitá je podpora webOS Re:New Program – LG garantuje 4 upgrady systému během 5 let, což je v kategorii televizorů neobvyklé.

Nové AI funkce zahrnují AI Voice ID (rozpoznání hlasu jednotlivých členů rodiny), AI Search (vyhledávání obsahu s pomocí Microsoft Copilot), AI Chatbot (řešení problémů přes chat) a AI Concierge (personalizovaná doporučení). Ovladač AI Magic Remote funguje jako air mouse s pohybovým senzorem.

Co říkají uživatelé

Na Alze má LG 55QNED93 hodnocení 4,8 z 5 (4 hodnocení) a 100 % zákazníků jej doporučuje. Na webu LG je k dispozici 196 recenzí se stejným hodnocením 4,8/5, kde 97 % recenzentů produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu, hloubku černé a jednoduchost ovládání.

Kritické hlasy se týkají především zvuku – někteří uživatelé doporučují dokoupit soundbar pro lepší filmový zážitek. Objevuje se také výtka k chybějící automatické regulaci jasu podle okolního osvětlení na některých modelech QNED (u QNED93 by měl být světelný senzor přítomen). Jeden recenzent zmiňuje, že ovladač Magic Remote nemá číselná tlačítka, což může vadit starším uživatelům.

Kdy to smysl nedává

Pokud hledáte absolutně dokonalou černou bez jakéhokoliv prosvítání, OLED je stále lepší volba – ale za výrazně vyšší cenu. LG OLED55B56 stojí aktuálně kolem 27 000 Kč, tedy o 11 000 Kč více. Mini LED je kompromis mezi cenou a kvalitou černé.

Energetická třída G není ideální – pokud televizi používáte intenzivně, počítejte s vyšší spotřebou energie. Pro uživatele, kteří preferují Android TV kvůli širší kompatibilitě s aplikacemi, může být webOS omezující – i když základní streamovací služby jsou k dispozici.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

LG 55QNED93A6A za 15 990 Kč je zajímavá volba pro ty, kdo chtějí prémiovou Mini LED televizi od značky LG s dlouhodobou podporou a AI funkcemi. Oproti ceně při uvedení (22 990 Kč) ušetříte přes 7 000 Kč. Hodnocení 4,8/5 na obou platformách a 97% spokojenost ukazuje, že většina kupujících je s televizorem spokojená. Naopak pokud potřebujete dokonalou černou nebo máte omezený rozpočet na elektřinu, podívejte se po jiných variantách.

