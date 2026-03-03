Tahle 4K QNED televize od LG stála 18 tisíc. Teď ji koupíte za 9 790 Kč Hlavní stránka Zprávičky 50" LG 50QNED80A6A je 4K QNED televize s procesorem alpha 7 AI Gen8 a systémem WebOS Aktuálně stojí 9 790 Kč místo 13 990 Kč (sleva 30 %, úspora 4 200 Kč) Při uvedení na trh loni v květnu stála 17 990 Kč – aktuální cena je tedy téměř o polovinu nižší Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 QNED televize od LG patří mezi zajímavý mezistupeň mezi běžnými LED panely a dražšími OLED modely. 50″ LG 50QNED80A6A nyní klesla z 12 929 Kč na 9 790 Kč, což je nejnižší cena od uvedení na trh. Zláká podporou rozličných AI funkcí a 4letou podporou softwaru. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 50″ 4K televizi s kvalitním obrazem, chytrými funkcemi a ovladačem Magic Remote v balení.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete vyšší obnovovací frekvenci pro náročné hraní nebo vám záleží na energetické třídě (model má třídu F).💡 Za 9 790 Kč dostanete QNED panel s AI procesorem a garancí 4 aktualizací WebOS – parametry, které u konkurence v této ceně běžně nenajdete. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle televize zajímavá LG QNED80 cílí na uživatele, kteří chtějí lepší obraz než u běžných LED televizí, ale neplánují investovat do OLED. QNED panel využívá technologii Dynamic QNED Color, která podle LG nahrazuje dřívější Quantum Dot a zajišťuje širší barevný gamut s certifikací 100% barevného objemu DCI-P3. V praxi to znamená sytější barvy a lepší kontrast než u standardních IPS panelů. Televize při uvedení v květnu 2025 stála 17 990 Kč. Postupně cena klesala, přičemž před touto akcí se prodávala za 12 929 Kč. Aktuálních 9 790 Kč představuje pokles o 46 % oproti startovací ceně – a to je u relativně nového modelu z roku 2025 poměrně výrazná sleva. Obraz a zpracování obrazu O kvalitu obrazu se stará procesor alpha 7 AI Gen8, který podle LG využívá algoritmy umělé inteligence pro optimalizaci obrazu v reálném čase. Funkce 4K Super Upscaling vylepšuje rozlišení nižšího obsahu na 4K kvalitu – užitečné zejména při sledování starších filmů nebo streamování v nižším rozlišení. Technologie Advanced Local Dimming řídí podsvícení po zónách pro lepší kontrast mezi tmavými a světlými částmi obrazu. Rozlišení činí 3840 × 2160 pixelů (4K Ultra HD) na 50″ úhlopříčce (127 cm). Panel má obnovovací frekvenci 50/60 Hz, což je standardní hodnota pro sledování filmů a běžné hraní – pokud ale hrajete kompetitivní hry a potřebujete 120 Hz, budete muset sáhnout po vyšší řadě. HDR je podporováno ve formátech HDR10 a HLG. KOUPIT TELEVIZI VE SLEVĚ Systém WebOS a AI funkce Televize běží na WebOS s garancí 4 velkých aktualizací během 5 let – což je u LG standard pro modely od roku 2022. V praxi to znamená, že systém nezůstane pozadu a budete dostávat nové funkce i několik let po koupi. Součástí balení je ovladač Magic Remote s pohybovým senzorem, který funguje jako vzdušná myš – stačí ukázat a kliknout. LG do modelu integrovala řadu AI funkcí: AI Voice ID rozpoznává hlas jednotlivých uživatelů a nabízí personalizovaná doporučení, AI Search umožňuje hlasové vyhledávání obsahu, AI Chatbot pomáhá s nastavením a řešením problémů. Pro streamování je k dispozici Chromecast, Apple AirPlay 2 a samozřejmě všechny běžné aplikace (Netflix, HBO Max, Disney+ a další). Praktická stránka: konektivita, zvuk, montáž Na zadní straně najdete 3× HDMI a 2× USB, což by mělo stačit pro set-top box, soundbar a herní konzoli. LAN port umožňuje kabelové připojení k internetu, k dispozici je samozřejmě i Wi-Fi a Bluetooth. Pro hráče je důležitý herní režim s ALLM (automatický režim nízké latence) a podpora VRR (proměnlivá obnovovací frekvence) – i když při 60Hz panelu je využití VRR omezené. Vestavěné reproduktory mají výkon 20 W, což na běžné sledování stačí, ale pro filmový zážitek se vyplatí soundbar. Televize podporuje virtuální prostorový zvuk 9.1.2 kanálů pomocí algoritmů AI. VESA standard je 200×200 mm pro montáž na zeď. Energetická třída je F – ne zrovna úsporná, ale u 50″ 4K televize bohužel běžná. Co říkají uživatelé Na Alze má televize hodnocení 4,6 z 5 (14 hodnocení) a 93 % zákazníků ji doporučuje. Na webu LG má stejný model hodnocení 4,6 z 5 na základě 415 recenzí celosvětově. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu, intuitivní ovládání WebOS, ovladač Magic Remote a celkový poměr cena/výkon. Jeden recenzent na Alze ocenil dostatek vstupů a snadné ovládání. Objevují se ale i výhrady. Někteří uživatelé zmiňují, že systém může občas působit pomalejší při přepínání mezi aplikacemi. Další poznámka se týká ovladače Magic Remote – ne každému vyhovuje styl ovládání pohybem. V mezinárodních recenzích se také objevují stížnosti na integrované reklamy ve WebOS a nutnost nastavit soukromí při prvním spuštění. PODÍVAT SE NA RECENZE Kdy to smysl nedává Pokud hrajete náročné hry a potřebujete 120Hz panel, tento model vám nebude stačit – v takovém případě se vyplatí hledat mezi řadami QNED82 nebo QNED85. Stejně tak pokud máte velmi tmavou místnost a chcete dokonalou černou bez prosvítání, OLED bude lepší volba (ale za výrazně vyšší cenu). A pokud vám záleží na energetické spotřebě, třída F není ideální. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte 50″ 4K televizi s kvalitním obrazem a chytrými funkcemi a nechcete překročit hranici 10 tisíc, LG 50QNED80A6A za 9 790 Kč je jedna z nejzajímavějších nabídek na trhu. QNED panel, AI procesor, Magic Remote v balení a garance aktualizací WebOS – to jsou parametry, které u konkurence v této ceně běžně nenajdete. Naopak pokud potřebujete vyšší obnovovací frekvenci nebo lepší energetickou třídu, zvažte jiné modely. VYUŽÍT SLEVU 30 % Plánujete upgrade televize, nebo vám stávající zatím stačí? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 