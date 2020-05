Huawei by prý letos mohlo představit další ohebný telefon. A levnější

Jsou neprověřené a hlavně extrémně drahé. To jsou asi dva hlavní argumenty, které hovoří proti nákupu ohebných telefonů. Minimálně ten druhý prý brzy trochu potlačí čínská firma Huawei představením nového modelu letos na podzim. Alespoň to tvrdí Ross Young, šéf firmy Display Supply Chain Consultants. Čínská firma podle něj ještě letos razantně “hrábne” do dosavadní cenové hladiny ohebných telefonů. Minimálně těch svých. Připomeňme, že poslední zástupce této firmy a technologie Mate Xs stojí u nás šedesát tisíc. Young přesně nespecifikuje, kolik by měl levnější ohebný telefon Huawei stát, ale prý už se opravdu chystá. A do prodeje by měl vyrazit společně s řadou Mate 40.

Kromě nižší ceny odhaduje expert také novinku v designu. Čínská firma prý v tomto případě pracuje na mobilu, který se bude zavírat displejem dovnitř. Zmiňovaný levnější ohebný telefon Huawei by tak možná mohl být “véčkem” ve stylu Motorola Razr 2019 či Samsung Galaxy Z Flip. Tato varianta chytrého telefonu by pravděpodobně mohla automaticky cenu trochu snížit. Ohýbání displeje dovnitř bude asi trochu méně náročné na výrobu než po vnější straně pantu. Možná i proto Young předpovídá, že Huawei nasadí skutečně “agresivní” cenu. Společně s dalším rozvojem technologií se jistě očekává, že ceny ohebných telefonů půjdou dolů. Pokud tedy s tímto segmentem nějak výrazně nezamává koronavirová pandemie. Uvidíme na podzim.

O kolik nižší by podle vás cena mohla být?

Zdroj: pharena