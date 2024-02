Honor konečně do detailu představil chytré hodinky Choice Watch

Nabízí velký AMOLED panel, díky němuž se docela podobají Apple Watch

Vydrží až 12 dní na jedno nabití a mají poměrně nízkou cenu

Po delší době spekulování a úniků se společnost Honor konečně uchýlila k oficiálnímu představení svých nových chytrých hodinek, které označuje jako Choice Watch (popřípadě Choice Haylou Watch). Když pomineme jejich relativně nízkou cenu, na první pohled zaujmou svým designem, jímž trošku připomínají populární Apple Watch.

Dominantou Honor Choice Watch je bezesporu jejich prohnutý 1,95palcový AMOLED displej, jenž v podstatě nemá vůbec žádné rámečky. Obrazovka pracuje s rozlišením 502×410 pixelů (jemnost 332 ppi), 550nitovým jasem a 60Hz obnovovací frekvencí. Podpora always-on režimu je samozřejmostí. Hodinky působí elegantně i díky fyzické korunce a speciálnímu provedení kovového těla.

Ve svých materiálech výrobce zmiňuje až 12denní výdrž, za níž stojí baterie s kapacitou 300 mAh. To není zrovna mnoho, ale pakliže to stačí na to, aby hodinky na jedno nabití fungovaly opravdu dlouho a spolehlivě, vůbec nejde o problém. Honor Choice Watch pochopitelně dokážou zaznamenávat a analyzovat nejrůznější zdravotní funkce, přičemž sportovcům nabízí až 120 speciálních režimů pro monitorování jejich fyzické aktivity. Společnost láká také na přesné určování polohy nebo možnost Bluetooth volání.

Honor Choice Watch zatím dorazily na indický trh, kde dostaly doporučenou cenu 6 499 rupií (1 850 Kč bez daně). Už brzy by nicméně mohly zamířit také do dalších světových regionů. Zda se podívají i do Česka, zatím bohužel nevíme.

Co říkáte na design a specifikace hodinek?

Zdroj: Honor