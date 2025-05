Tenhle tablet Lenovo skoro neuvěřitelně zlevnil! Má vlajkový čip a v balení zdarma klávesnici a dotykové pero

Lenovo Yoga Tab Plus představuje tablet vyšší třídy, který cílí na uživatele hledající multimediální univerzál s přesahem do produktivity. Sází na velký 12,7″ displej s jemným 3K rozlišením a výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, s nímž potěší nejen hráče her, ale také kreativce. Těm navíc přijde vhod také klávesnice a dotykové pero – oba kusy příslušenství jsou k dispozici přímo v balení. Za 11 954 Kč se zkrátka jedná o skvělou koupi.

Velký displej a šestice reproduktorů

Dominantou tabletu je jeho 12,7″ LCD displej s rozlišením 3K (2944×1840 pixelů), jasem až 900 nitů, 144Hz obnovovací frekvencí a 100% pokrytím barevného prostoru DCI-P3. Samozřejmostí je i podpora technologie Dolby Vision.

Třešničkou na dortu, co se multimediální výbavy týče, je pak sestava šesti reproduktorů Harman Kardon včetně podpory Dolby Atmos. Tablet lze dokonce využít jako externí reproduktor po připojení mobilního telefonu. Zkrátka ideální parťák pro hudbu, filmy i videohovory. Nechybí ani přední a zadní kamera s rozlišením 13 Mpx (vzadu doplněná o 2Mpx pomocný senzor), které uspokojí i běžné video či foto potřeby.

Procesor vlajkové úrovně a podpora AI

Výkon má na starost rychlý čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který sice vyšel předloni na podzim, ale stále se řadí k naprosté špičce procesorů využívaných zařízeními s operačním systémem Android. Doplňuje jej 16 GB operační paměti a 256GB interní úložiště. Celkový dojem z plynulosti podporuje čistý Android 14 s implementací několika AI funkcí včetně Lenovo AI Now nebo Circle to Search.

Pro pohodlnější práci je k dispozici také odnímatelná klávesnice s polohovatelným stojánkem, která zároveň funguje jako ochranný obal. Součástí balení je i dotykové pero.

Výdrž, nabíjení a konektivita

Tablet napájí baterie s kapacitou 10 200 mAh, která podle materiálů výrobce zvládne až 11 hodin přehrávání videa. Pokud přece jen dojde energie, přichází ke slovu 45W nabíjení. Oproti tomu, co umí třeba Xiaomi, jde spíše o slabší hodnotu, ale zase nejde říct, že by vyloženě urážela. Co se konektivity týče, najdeme zde Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a USB-C, ale chybí mobilní síťová konektivita, GPS i slot na paměťovou kartu. Klávesnice se připojuje pomocí POGO pinů.

Cena: 11 954 Kč

Zdroj: Lenovo