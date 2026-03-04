Výborný ThinkPad T16 zlevnil o 13 tisíc! Má slušný procesor, velký displej a skvělou výdrž baterie Hlavní stránka Zprávičky Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 je 16" firemní notebook s procesorem AMD Ryzen AI 5 PRO 340 Cena klesla z 41 990 Kč na 28 490 Kč – sleva přes 13 tisíc bez nutnosti kódu Má WiFi 7, 2× Thunderbolt 4, výdrž až 15 hodin, vojenskou odolnost MIL-STD-810H a Windows 11 Pro Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Firemní ThinkPady málokdy zlevňují o třetinu – a když ano, stojí za to si toho všimnout. Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 je na Alze za 28 490 Kč místo původních 41 990 Kč. K tomu tříletý on-site servis v ceně a Bezstarostný servis Lenovo Think jako dárek. Pro uživatele, kteří potřebují spolehlivý pracovní stroj s velkou obrazovkou a celodenní výdrží, je to jedna z nejzajímavějších nabídek na českém trhu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte odolný firemní notebook s velkým 16″ displejem, dlouhou výdrží a Windows 11 Pro – za 28 490 Kč s tříletým on-site servisem je to výborný poměr cena/výbava.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete 120Hz displej, výkonné reproduktory nebo více než jeden SSD slot – tady ThinkPad T16 šetřil.💡 Za 28 490 Kč dostanete Ryzen AI 5 PRO s NPU, WiFi 7, 2× Thunderbolt 4, rozšiřitelnou RAM až na 128 GB a vojenskou certifikaci odolnosti. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč zrovna ThinkPad T16 Řada ThinkPad T je páteří firemních notebooků Lenova – ne tak prémiová jako X-řada, ne tak levná jako E-řada, ale přesně uprostřed: solidní konstrukce, plná výbava a rozumná cena. Verze T16 přidává 16″ displej v poměru 16:10, což je pro práci s dokumenty, tabulkami a kódem výrazně pohodlnější než 14″ alternativy. Rozlišení 1 920 × 1 200 (WUXGA) na 16″ panelu IPS se svítivostí 400 nitů a antireflexním povrchem zajišťuje čitelnost i venku. Certifikace Eyesafe omezuje modré světlo pro menší únavu zraku při celodenní práci. Konstrukce kombinuje plast a uhlíková vlákna a prošla testováním podle 12 vojenských norem MIL-STD-810H (pád, vibrace, extrémní teploty, vlhkost) a přes 200 kontrol kvality. Hmotnost 1,76 kg je na 16″ notebook solidní – ne ultralehký, ale do batohu nebo tašky se vejde bez problémů. Výkon a AI schopnosti Procesor AMD Ryzen AI 5 PRO 340 je šestijádrový čip architektury Zen 5 s boostem do 4,8 GHz a integrovanou NPU jednotkou s výkonem 50 TOPS. V praxi to znamená, že notebook zvládne lokální AI funkce ve Windows 11 (Copilot, AI studio, menší lokální AI modely) bez závislosti na cloudu. Celkový AI výkon systému činí 59 TOPS. Pro běžnou kancelářskou práci, multitasking a videohovory je výkon víc než dostatečný. Integrovaná grafika AMD Radeon 840M (RDNA 3.5, 4 CU) je nástupce Radeonu 740M a nabízí lepší výkon v grafických úlohách. Na práci s prezentacemi, lehčí úpravu fotek a přehrávání videa (včetně AV1) stačí. Na hraní AAA her to samozřejmě není – ale starší a méně náročné tituly na nejnižší detaily zvládne. RAM: 16 GB DDR5 5 600 MHz v jednom slotu, druhý slot volný – ThinkPad T16 Gen 4 lze rozšířit až na 128 GB. Úložiště: 512 GB SSD M.2 (jeden slot, bez možnosti přidat druhý). KOUPIT THINKPAD T16 ZA 28 490 KČ Konektivita, baterie a bezpečnost Výbava portů je na firemní notebook nadstandardní: 2× Thunderbolt 4 (současně USB-C, nabíjení i video výstup), 2× USB 3.2 Gen 1, HDMI a combo audio jack. Bezdrátově: WiFi 7 (802.11be) a Bluetooth 5.4. Notebook je připraven i na WWAN modul (LTE/5G) – slot je k dispozici, modul se dokupuje zvlášť. Baterie má kapacitu 52,5 Wh s udávanou výdrží až 15,1 hodiny. Recenze potvrzují, že úsporný displej výrazně pomáhá výdrži – v reálném provozu (Wi-Fi, kancelářská práce, střední jas) se dá počítat s 10–12 hodinami, což je na celodenní práci bez nabíječky realistické. Nabíjení přes USB-C (65 W) doplní baterii na 80 % přibližně za hodinu. Zabezpečení: čtečka otisků prstů, 5Mpx webkamera s fyzickou závěrkou soukromí, TPM čip pro šifrování dat a Windows Hello. Klávesnice je podsvícená, v CZ/SK rozložení, s numerickým blokem – typický ThinkPad komfort, který recenzenti opakovaně chválí jako jeden z nejlepších v oboru. Výtky: displej má pouze 60 Hz – na kancelářskou práci to stačí, ale pokud jste zvyklí na 120 Hz z telefonu nebo tabletu, budete rozdíl vnímat při scrollování. Reproduktory jsou slabé – na videohovory postačí, na hudbu ne. Jen jeden M.2 slot pro SSD – pokud potřebujete víc úložiště, musíte stávající disk vyměnit, ne přidat další. Při dlouhodobé vysoké zátěži rostou teploty – Lenovo použilo chladicí řešení z menšího T14 místo většího systému, který by 16″ šasi umožňovalo. Verdikt Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 za 28 490 Kč je spolehlivý 16″ pracovní notebook s moderní výbavou (Ryzen AI, WiFi 7, Thunderbolt 4), celodenní výdrží a vojenskou odolností. Tříletý on-site servis v ceně a Windows 11 Pro z něj dělají hotové řešení pro firmu nebo živnostníka bez skrytých nákladů. Sleva z 41 990 Kč je podstatná – ušetříte přes 13 tisíc. Pokud nepotřebujete 120Hz displej nebo výkonnější grafiku pro kreativní práci, je to za tyhle peníze jeden z nejlepších firemních 16″ notebooků na trhu. RAM můžete kdykoliv rozšířit, a pokud 512 GB nestačí, SSD se dá vyměnit za větší. Pokud hledáte další notebooky nebo kancelářskou techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU NA THINKPAD T16 Používáte pro práci 14″ nebo 16″ notebook – a cítíte rozdíl v produktivitě? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…