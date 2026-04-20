Nejlepší herní notebook za 27 tisíc! Tenhle Lenovo LOQ má 115W RTX 5060, 32 GB RAM a moderní Ryzen

  • Lenovo LOQ 15AHP10 je herní notebook s RTX 5060 (115W TGP) a Ryzenem 7 250 — výbava odpovídající znatelně dražší konkurenci
  • Původně 28 409 Kč, s kódem ALZADNY5 za 26 989 Kč — a navíc prodloužená záruka na 3 roky v hodnotě 1 499 Kč zdarma po registraci
  • Notebook se dodává bez operačního systému, což tlačí cenu dolů

Jakub Kárník
20.4.2026 08:00
Herní notebooky pod 30 tisíc korun bývají obvykle oříškem — výrobci v téhle cenové hladině často šetří na čem se dá, ať už jde o grafiku s osekaným TGP nebo strohých 16 GB RAM. Lenovo LOQ 15AHP10 je na Alze za 26 989 Kč po uplatnění kódu ALZADNY5 a ukazuje, jak může i cenově dostupný herní stroj vypadat rozumně. Dostanete k tomu i prodloužení záruky na 3 roky v hodnotě 1 499 Kč — stačí produkt do 14 dnů od nákupu zaregistrovat u Lenova. Jeden z uživatelů v recenzi potvrzuje, že proces registrace proběhl bezproblémově.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte herní notebook na Full HD hraní s dostatečnou rezervou i na střih videa a práci v náročnějších aplikacích — kombinace RTX 5060 a 32 GB RAM v téhle cenovce je nadstandardní.
⚠️ Zvažte, že tělo je z plastu (PC-ABS), chybí DisplayPort a Wi-Fi karta podle recenzí nemusí vytížit gigabitové připojení naplno. Baterie při hraní vydrží přibližně hodinu a půl.
💡 Za 26 989 Kč dostanete 8jádrový Ryzen 7 250 (boost 5,1 GHz), RTX 5060 s 8 GB GDDR7, 32 GB DDR5 RAM, 1TB SSD, 15,6″ IPS Full HD displej se 144 Hz a 100 % sRGB, podsvícenou klávesnici a chlazení s odpařovací komorou HyperChamber.

Kde notebook boduje

Nejzajímavější parametr je TGP grafické karty. Výkon RTX 5060 se u různých notebooků liší podle toho, kolik wattů výrobce grafice povolí, a LOQ 15AHP10 patří s hodnotou 115 W k těm štědřejším kusům ve své třídě — a přesně tohle v recenzích oceňují i zkušení uživatelé. Výsledkem je solidní výkon v moderních AAA titulech ve Full HD, často přes 60 FPS při vysokých detailech s využitím DLSS 4. K tomu 32 GB operační paměti DDR5 v základu a 1TB NVMe SSD patří v téhle cenovce spíš k nadstandardu — recenzenti chválí zejména to, že s takovou výbavou notebook zvládne i střih videa v DaVinci Resolve nebo práci v 3D aplikacích. Uživatel, který ho používá s 3D skenerem, potvrzuje, že výkonu má notebook víc než dost.

Velký plus podle uživatelů je chytré umístění většiny portů vzadu — kabely vám nepřekážejí na stole a stolní setup vypadá čistěji. Displej se 144 Hz a 100% sRGB pokrytím je vítaný nejen pro hry, ale i pro práci s fotkami. A chlazení s odpařovací komorou udržuje notebook podle recenzentů překvapivě tichý i pod zátěží — což v téhle cenové kategorii opravdu není standard.

S čím počítat

V recenzích se opakovaně objevuje stížnost na slabší Wi-Fi kartu — jeden uživatel uvádí, že s původní kartou dosahoval jen zhruba 500 Mbit/s na gigabitové lince a po výměně za Intel AX210 se rychlost blížila plnému gigabitu. Pokud máte rychlé připojení a záleží vám na každém megabitu, počítejte s tím, že možná budete chtít výměnu (je to záležitost na deset minut). Druhá drobná výtka směřuje k chybějícímu DisplayPortu — herní monitor přes USB-C s DP výstupem sice připojíte, ale pro někoho to může být nepříjemnost. Plastové tělo je sice odolné, ale recenzenti zmiňují, že na dotek nepůsobí zrovna prémiově. A neobsahuje operační systém — pro někoho nevýhoda, pro ostatní příjemné snížení ceny, pokud máte vlastní Windows licenci.

Další bonus pro nadšence: snadná možnost upgradu. Po sejmutí spodního krytu získáte přístup k volnému M.2 slotu pro druhý SSD i k paměťovým slotům — notebook tak poroste spolu s vašimi potřebami.

Dáváte u herních notebooků přednost čistému výkonu, nebo by pro vás byla důležitější kvalitnější konstrukce těla?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

