1TB SSD, 24 GB RAM a 144 Hz. Herní Lenovo LOQ spadl pod 28 tisíc

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
28.7.2026 08:00
Ikona komentáře 0
lenovo loq webp
Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

RTX 5060 pod osmadvacet tisíc, a to s pořádnou porcí paměti. Lenovo LOQ 15AHP10 teď členové AlzaPlus+ koupí za 27 889 Kč místo 30 988 Kč. Zaujme hlavně kombinace 24 GB DDR5 a 1TB SSD, protože právě na paměti a úložišti se u herních notebooků v této cenovce nejčastěji šetří.

👍 Berte, pokud chcete hrát moderní hry ve Full HD na vysoké detaily a nechcete šetřit na paměti.
🤔 Váhejte, pokud potřebujete notebook nosit každý den – 2,4 kg a plastové tělo jsou daň za výkon v téhle ceně.
💰 Cenovka: 27 889 Kč za RTX 5060 se 115W příkonem, 24 GB RAM a 1TB SSD – s tříletou zárukou po registraci.

CHCI LOQ ZA 27 889 KČ

Grafika, která dostala prostor dýchat

U herních notebooků nezáleží jen na modelu grafiky, ale i na tom, kolik wattů dostane. RTX 5060 tady běží na 115 W, což je téměř maximum, jaké tahle karta umí – v tenkých ultrabookech dostává klidně o třetinu méně a tedy běží pomaleji. Přidejte osmijádrový Ryzen 7 250 s boostem na 5,1 GHz, 144Hz IPS displej se 100% pokrytím sRGB a 24 GB DDR5 paměti a máte stroj, který zvládne novinky ve Full HD s DLSS bez kompromisů.

Kde Lenovo ubralo

Řada LOQ je Lenovo „rozumná“ herní linie, takže kompromisy jsou vidět: plastové tělo, hmotnost 2,4 kg a displej se svítivostí jen 300 nitů, který venku na terase neuvidíte. Hodnocení 4,0 z 5 od sedmi zákazníků je průměrné – a je fér dodat, že RTX 5060 má 8 GB videopaměti, což u nejnáročnějších novinek ve vysokých texturách začíná být na hraně. Na hraní ve Full HD za necelých osmadvacet tisíc je to ale jedna z nejrozumnějších konfigurací na trhu, hlavně díky 24 GB RAM a tříleté záruce. Nezapomeňte na registraci u Lenova, jinak o rok záruky přijdete.

KOUPIT HERNÍ NOTEBOOK

Hrajete na notebooku, nebo je pro vás pořád jediná správná volba desktop?

Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024

Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou

Jakub Kárník
8.1.2025
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024