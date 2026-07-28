1TB SSD, 24 GB RAM a 144 Hz. Herní Lenovo LOQ spadl pod 28 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Lenovo LOQ 15AHP10 je herní notebook s RTX 5060, Ryzenem 7 250, 24 GB DDR5 a 144Hz displejem S AlzaPlus+ stojí 27 889 Kč místo 30 988 Kč Po registraci u Lenova získáte záruku na tři roky místo dvou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva RTX 5060 pod osmadvacet tisíc, a to s pořádnou porcí paměti. Lenovo LOQ 15AHP10 teď členové AlzaPlus+ koupí za 27 889 Kč místo 30 988 Kč. Zaujme hlavně kombinace 24 GB DDR5 a 1TB SSD, protože právě na paměti a úložišti se u herních notebooků v této cenovce nejčastěji šetří. 👍 Berte, pokud chcete hrát moderní hry ve Full HD na vysoké detaily a nechcete šetřit na paměti.🤔 Váhejte, pokud potřebujete notebook nosit každý den – 2,4 kg a plastové tělo jsou daň za výkon v téhle ceně.💰 Cenovka: 27 889 Kč za RTX 5060 se 115W příkonem, 24 GB RAM a 1TB SSD – s tříletou zárukou po registraci. CHCI LOQ ZA 27 889 KČ Grafika, která dostala prostor dýchat U herních notebooků nezáleží jen na modelu grafiky, ale i na tom, kolik wattů dostane. RTX 5060 tady běží na 115 W, což je téměř maximum, jaké tahle karta umí – v tenkých ultrabookech dostává klidně o třetinu méně a tedy běží pomaleji. Přidejte osmijádrový Ryzen 7 250 s boostem na 5,1 GHz, 144Hz IPS displej se 100% pokrytím sRGB a 24 GB DDR5 paměti a máte stroj, který zvládne novinky ve Full HD s DLSS bez kompromisů. Kde Lenovo ubralo Řada LOQ je Lenovo „rozumná“ herní linie, takže kompromisy jsou vidět: plastové tělo, hmotnost 2,4 kg a displej se svítivostí jen 300 nitů, který venku na terase neuvidíte. Hodnocení 4,0 z 5 od sedmi zákazníků je průměrné – a je fér dodat, že RTX 5060 má 8 GB videopaměti, což u nejnáročnějších novinek ve vysokých texturách začíná být na hraně. Na hraní ve Full HD za necelých osmadvacet tisíc je to ale jedna z nejrozumnějších konfigurací na trhu, hlavně díky 24 GB RAM a tříleté záruce. Nezapomeňte na registraci u Lenova, jinak o rok záruky přijdete. KOUPIT HERNÍ NOTEBOOK Hrajete na notebooku, nebo je pro vás pořád jediná správná volba desktop? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Lenovo Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024