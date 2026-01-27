TOPlist

Oblíbený notebook Legion Pro 5 je teď v akci! Má skvělé zpracování, 24jádrový procesor a 240Hz displej

  • Lenovo Legion Pro 5 kombinuje Intel Core i9-14900HX s grafikou RTX 5060
  • 16" displej má rozlišení 2560 × 1600 px, 240 Hz a 100% pokrytí DCI-P3
  • S kódem ALZADNY10 stojí 41 390 Kč místo původních 45 989 Kč

Jakub Kárník
27.1.2026 18:00
lenovo legion pro jpg

Sháníte herní notebook s velmi dobrým procesorem, solidní grafikou, skvělým zpracováním a velkým displejem? Lenovo Legion Pro 5 patří mezi nejoblíbenější herní stroje na trhu – a teď je o téměř 5 tisíc levnější. Pojďme se podívat, co za ty peníze dostanete.

Desktopový výkon v notebooku

Procesor Intel Core i9-14900HX má 24 jader s taktem až 5,8 GHz. Grafika NVIDIA GeForce RTX 5060 s 8 GB paměti a TGP 115 W zvládá ray tracing i DLSS 4. K tomu 32 GB DDR5 RAM, 1TB SSD PCIe Gen 4 a dostanete výkonný stroj, který si poradí s každým titulem, ale také náročnějším střihem videa či úpravou velkých fotografií.

Chlazení Legion Coldfront s AI řízením pak udržuje teploty na uzdě i při dlouhých herních seancích.

Displej má úhlopříčku 16 palců s rozlišením 2560 × 1600 px (poměr 16:10), obnovovací frekvencí 240 Hz a odezvu 1 ms. Pokrývá 100 % DCI-P3, podporuje HDR, Dolby Vision a NVIDIA G-SYNC. Klávesnice TrueStrike má 24zónové RGB podsvícení a zdvih 1,6 mm – na hraní i psaní je dle uživatelů pohodlná.

Tři roky záruka a poctivá výbava

Na Alze má notebook 4,5 z 5 od 13 zákazníků. Součástí je 5Mpx webkamera s fyzickým krytem, baterie (80 Wh) s rychlým nabíjením a reproduktory Harman. Váha 2,4 kg je znát, ale na 16″ herní notebook s tímto výkonem je standardní.

Bonus: 3 roky záruka v ceně a roční licence Zoner Photo Studio X. Původní cena činila 45 989 Kč, se slevovým kódem ALZADNY10 teď pořídíte za 41 390 Kč. Za herní notebook s i9, RTX 5060, 240Hz displejem a prodlouženou zárukou je to férová nabídka.

Dáváte přednost Lenovo Legion, nebo sázíte na jinou herní značku?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

