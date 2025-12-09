Nejlepší notebook za 13 tisíc? Tohle Lenovo má famózní výdrž a solidní konstrukci Hlavní stránka Zprávičky Lenovo IdeaPad Slim 3 s ARM procesorem Snapdragon X spadl z 16 000 Kč na 13 490 Kč Má výdrž baterie přes 16 hodin a solidní výkon pro office, ale slabý displej (300 nitů) a pomalou GPU Pro každodenní nošení je díky nižší váze a robustní konstrukci fajn, ale ARM architektura není dokonalá Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.12.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte lehký notebook na každodenní nošení s dlouhou výdrží baterie, Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 s kódem ALZADNY10 stojí 13 490 Kč místo původních 16 000 Kč. Jde o 15,3palcový notebook s ARM procesorem Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100), 16 GB LPDDR5x RAM a 512GB SSD. Váha jen 1,55 kg a konstrukce z hliníku a plastu vypadají dobře, ale recenze upozorňují na kompromisy, které dělají z tohoto notebooku nejlepší volbu jen pro určitou cílovou skupinu. ARM výkon stačí na office a web Snapdragon X (X1-26-100) je nejpomalejší čip z celé Snapdragon X řady – pomalejší než Snapdragon X Plus i X Elite. Má takt až 3 GHz a GPU jen 1,7 TFLOPS. Pro běžnou kancelářskou práci, prohlížení webu, Microsoft Office, Google Chrome to ale stačí s velkou rezervou. V Cinebench R24 Multi dosáhl na přibližně 720 bodů, což je slušný výsledek pro tuto třídu. Ale GPU je extrémně slabá – v 3DMarku Time Spy má jen okolo 1 100 bodů, což je výrazně horší než u dražších Snapdragon notebooků. Na náročnější hry nebo GPU akcelerované aplikace (střih videa, 3D rendering) to nestačí. ARM architektura má stále problémy s kompatibilitou – většina aplikací běží přes Prism translační vrstvu, což může znamenat pomalejší výkon. Ale běžné aplikace jako Chrome, Edge, Word, Discord nebo Slack fungují bez problémů. CHCI LENOVO NOTEBOOK Slabiny: displej, reproduktory, webkamera 15,3palcový IPS displej má rozlišení 1920×1200 a jen 300 nitů jasu, displej působí tlumeně a vybledle. Antireflexní povrch pomáhá, ale celkově to není dobrý displej na práci venku nebo sledování filmů. Reproduktory jsou také slabší a webkamerka není nic moc. Pro videohovory to stačí, ale není to standardní kvalita roku 2025. Klávesnice je pohodlná, ale trochu houbovitá – klávesy se prohýbají víc než u prémiových Lenovo notebooků. Touchpad je z plastu, ne ze skla, ale funguje dobře. CHCI LENOVO NOTEBOOK Výdrž baterie je hlavní důvod koupě Baterie s kapacitou 60 Wh v kombinaci s úsporným ARM procesorem vydrží přes 16 hodin při přehrávání videa. To je asi dvojnásobek oproti Intel variantě stejného notebooku. Alza slibuje až 22,5 hodin, což je pravděpodobně optimistický marketingový údaj, ale výdrž je skutečně výjimečná. Pro studenty nebo lidi na cestách je to obrovská výhoda – celý pracovní den bez nabíječky je reálný. Rychlé nabíjení umožňuje získat 2 hodiny provozu za 15 minut. Pro koho to je Za 13 490 Kč je to nejlevnější Snapdragon X notebook v Česku. Problém je, že konkurence s rychlejšími Snapdragon X Plus čipy, OLED displeji a lepšími repro je často na slevách a stojí třeba jen o 3 tisíce víc. Pokud ale prioritizujete výdrž baterie, nízkou hmotnost (1,55 kg) a ARM architekturu kvůli tichému provozu a chlazení, tohle je rozumná volba. Pro studenty, kancelářskou práci, prohlížení webu to stačí. Pokud potřebujete lepší displej a silnější GPU, radši přidejte a kupte Snapdragon X Plus nebo Intel/AMD variantu s lepším hardwarem. CHCI LENOVO NOTEBOOK Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza ARM Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.