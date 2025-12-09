TOPlist

Nejlepší notebook za 13 tisíc? Tohle Lenovo má famózní výdrž a solidní konstrukci

  • Lenovo IdeaPad Slim 3 s ARM procesorem Snapdragon X spadl z 16 000 Kč na 13 490 Kč
  • Má výdrž baterie přes 16 hodin a solidní výkon pro office, ale slabý displej (300 nitů) a pomalou GPU
  • Pro každodenní nošení je díky nižší váze a robustní konstrukci fajn, ale ARM architektura není dokonalá

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
9.12.2025 18:00
Ikona komentáře 0
snapdragon x lenovo jpg

Pokud hledáte lehký notebook na každodenní nošení s dlouhou výdrží baterie, Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 s kódem ALZADNY10 stojí 13 490 Kč místo původních 16 000 Kč. Jde o 15,3palcový notebook s ARM procesorem Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100), 16 GB LPDDR5x RAM a 512GB SSD. Váha jen 1,55 kg a konstrukce z hliníku a plastu vypadají dobře, ale recenze upozorňují na kompromisy, které dělají z tohoto notebooku nejlepší volbu jen pro určitou cílovou skupinu.

ARM výkon stačí na office a web

Snapdragon X (X1-26-100) je nejpomalejší čip z celé Snapdragon X řady – pomalejší než Snapdragon X Plus i X Elite. Má takt až 3 GHz a GPU jen 1,7 TFLOPS. Pro běžnou kancelářskou práci, prohlížení webu, Microsoft Office, Google Chrome to ale stačí s velkou rezervou.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10

V Cinebench R24 Multi dosáhl na přibližně 720 bodů, což je slušný výsledek pro tuto třídu. Ale GPU je extrémně slabá – v 3DMarku Time Spy má jen okolo 1 100 bodů, což je výrazně horší než u dražších Snapdragon notebooků. Na náročnější hry nebo GPU akcelerované aplikace (střih videa, 3D rendering) to nestačí. ARM architektura má stále problémy s kompatibilitou – většina aplikací běží přes Prism translační vrstvu, což může znamenat pomalejší výkon. Ale běžné aplikace jako Chrome, Edge, Word, Discord nebo Slack fungují bez problémů.

CHCI LENOVO NOTEBOOK

Slabiny: displej, reproduktory, webkamera

15,3palcový IPS displej má rozlišení 1920×1200 a jen 300 nitů jasu, displej působí tlumeně a vybledle. Antireflexní povrch pomáhá, ale celkově to není dobrý displej na práci venku nebo sledování filmů. Reproduktory jsou také slabší a webkamerka není nic moc. Pro videohovory to stačí, ale není to standardní kvalita roku 2025. Klávesnice je pohodlná, ale trochu houbovitá – klávesy se prohýbají víc než u prémiových Lenovo notebooků. Touchpad je z plastu, ne ze skla, ale funguje dobře.

CHCI LENOVO NOTEBOOK

Výdrž baterie je hlavní důvod koupě

Baterie s kapacitou 60 Wh v kombinaci s úsporným ARM procesorem vydrží přes 16 hodin při přehrávání videa. To je asi dvojnásobek oproti Intel variantě stejného notebooku. Alza slibuje až 22,5 hodin, což je pravděpodobně optimistický marketingový údaj, ale výdrž je skutečně výjimečná. Pro studenty nebo lidi na cestách je to obrovská výhoda – celý pracovní den bez nabíječky je reálný. Rychlé nabíjení umožňuje získat 2 hodiny provozu za 15 minut.

Pro koho to je

Za 13 490 Kč je to nejlevnější Snapdragon X notebook v Česku. Problém je, že konkurence s rychlejšími Snapdragon X Plus čipy, OLED displeji a lepšími repro je často na slevách a stojí třeba jen o 3 tisíce víc. Pokud ale prioritizujete výdrž baterie, nízkou hmotnost (1,55 kg) a ARM architekturu kvůli tichému provozu a chlazení, tohle je rozumná volba. Pro studenty, kancelářskou práci, prohlížení webu to stačí. Pokud potřebujete lepší displej a silnější GPU, radši přidejte a kupte Snapdragon X Plus nebo Intel/AMD variantu s lepším hardwarem.

CHCI LENOVO NOTEBOOK

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.