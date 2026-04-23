Našli jsme výborný notebook na cesty! Tohle kovové Lenovo má OLED displej, skvělou výdrž, 32 GB RAM a stojí pod 18 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 je tenký a lehký notebook s ARM procesorem Snapdragon X Plus, 14" OLED displejem a certifikací Copilot+ PC Původně 22 989 Kč, s kódem ALZADNY15 za 17 842 Kč — sleva přes 5 tisíc K tomu navíc Zoner Photo Studio X na rok a prodloužení záruky na 3 roky po registraci — dohromady bonusy v hodnotě téměř 3 000 Kč zdarma Jakub Kárník Publikováno: 23.4.2026 20:00 Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 je na Alze za 17 842 Kč po uplatnění kódu ALZADNY15. Vzhledem k aktuální paměťové krizi, kdy 32GB DDR5 kit do desktopu stojí běžně přes deset tisíc, je kombinace 32 GB RAM + 1TB SSD + OLED displeje za tuhle cenu velmi dobrá nabídka. Proč je to zajímavá nabídka S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte lehký notebook na cesty s prémiovým OLED displejem a extrémní výdrží baterie. Snapdragon X Plus a 32GB RAM zvládnou bez problémů celou kancelářskou agendu, prohlížení webu i ty AI funkce, které Windows 11 postupně přidává.⚠️ Zvažte, že jde o ARM architekturu — to znamená, že některé starší x86 aplikace mohou běžet přes emulaci s mírným výkonnostním propadem, a pro hraní moderních her nebo pro specializovaný software si napřed ověřte kompatibilitu.💡 Za 17 842 Kč dostanete 14″ OLED displej s 1920 × 1200 rozlišením, Snapdragon X Plus s 8 jádry, 32 GB LPDDR5x RAM, 1TB SSD, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, hliníkové celokovové tělo, podsvícenou klávesnici, čtečku otisků a certifikaci MIL-SPEC pro odolnost. Proč je to zajímavá nabídka Hlavní důvod, proč na tuhle sestavu koukat — 32 GB RAM. V současné době je RAM paměť na trhu poměrně drahá (globální výrobci jako Samsung nebo SK Hynix přesouvají kapacity na AI datacentra), takže i do desktopu vás 32GB DDR5 kit vyjde kolem deseti tisíc. V notebooku Lenovo tuhle paměť máte rovnou zaletovanou — sice bez možnosti upgradu (LPDDR5x je pájená), ale na pět let vám třicet dva gigabajtů bohatě stačí. K tomu se přidává 1TB NVMe SSD, což v téhle cenové kategorii taky není automatický standard. Druhý velký tahák je 14″ OLED displej s rozlišením 1920 × 1200 (poměr 16:10, který se pro práci hodí lépe než klasické 16:9), 100% pokrytím barevného gamutu DCI-P3 a jasem 400 nitů. OLED v notebooku znamená dokonalou černou a živé barvy, které klasické IPS panely nedosahují. Tělo je z celokovového hliníku, váží 1,48 kg a splňuje armádní normu MIL-STD-810H pro odolnost. Procesor Snapdragon X Plus X1P-42-100 je levnější varianta ARM čipu od Qualcommu — s 8 jádry na 3,4 GHz a NPU s výkonem 45 TOPS. V benchmarcích se pohybuje zhruba na úrovni Intelu Core i5-1245U nebo i7-1360P (když jde o nativně zkompilované ARM aplikace). Pro běžnou kancelářskou práci, brouzdání webu, streamování a lehké úpravy fotek je to víc než dost. NPU zpřístupňuje funkce Copilot+ PC, včetně Live Captions, Studio Effects v kamerách a AI obrazových nástrojů v nových verzích Windows. Výdrž baterie je podle výrobce až 25,2 hodin — samozřejmě tohle je optimistický údaj, ale i v reálu na jedno nabití bez problémů odpracujete celý den. ARM architektura má v tomhle ohledu prostě navrch. S čím počítat Férová zmínka — ARM Windows nejsou pro každého. Starší aplikace, které nebyly zkompilované pro ARM, běží přes emulaci — většina moderního softwaru (Office, Chrome, Firefox, Teams, Zoom) dnes už má nativní ARM verzi, takže je to stále méně problém, ale pokud používáte specializovaný software (nějaké CAD, starší verze účetních programů, specifické VPN klienty), napřed si ověřte kompatibilitu. Pro hráče je notebook nevhodný — integrovaná grafika X1-45 zvládne starší hry v HD rozlišení, ale nic náročnějšího nečekejte. Pokud plánujete i občasné hraní, hledejte notebook s dedikovanou grafikou. Šli byste do ARM Windows notebooku kvůli výdrži baterie, nebo raději zůstanete u klasické x86 platformy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi