Tichý, lehký a s OLED displejem. Notebook Lenovo za 18 tisíc se Snapdragonem vydrží celý pracovní den

Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 je 15,1" notebook s OLED displejem, Snapdragonem X, 16 GB RAM a výdrží až 22 hodin Původně 18 989 Kč, s kódem ALZADNY5 za 18 040 Kč + Zoner Photo Studio X na rok zdarma OLED displej, Copilot+ PC s 45 TOPS NPU a celodenní výdrž — za cenu, za kterou konkurence nabízí IPS panel a kratší baterii Jakub Kárník Publikováno: 15.4.2026 16:00 Notebook s OLED displejem a celodenní výdrží za osmnáct tisíc. Lenovo IdeaPad Slim 3 je na Alze za 18 040 Kč s kódem ALZADNY5. Procesor Snapdragon X s ARM architekturou nabízí něco, co Intel a AMD v téhle ceně nedokážou — 20 hodin výdrže na baterii a tichý, chladný provoz bez ventilátoru při běžné práci. A k tomu 15,1″ OLED displej s rozlišením 2560 × 1600 a 100% pokrytím DCI-P3 — za osmnáct tisíc to je kombinace, kterou jinde nenajdete. Proč OLED za 18 tisíc mění pravidla S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete notebook na práci s dokumenty, web, e-mail a média — a chcete prémiový OLED displej s celodenní výdrží bez kompromisů.⚠️ Zvažte, že Snapdragon X je ARM procesor — ne všechny Windows aplikace běží nativně a některé starší programy mohou mít problémy s kompatibilitou. Na hry to taky moc není.💡 Za 18 040 Kč dostanete 15,1″ OLED 2560×1600, Snapdragon X, 16 GB LPDDR5x, 512 GB NVMe SSD, Wi-Fi 6E, čtečku otisků, CZ/SK klávesnici a MIL-SPEC odolnost. Proč OLED za 18 tisíc mění pravidla V této cenové kategorii mají notebooky standardně IPS displeje s rozlišením 1920 × 1080 a jasem kolem 300 nitů. IdeaPad Slim 3 nabízí OLED panel s rozlišením 2560 × 1600, jasem 500 nitů, nekonečným kontrastem a pokrytím 100 % DCI-P3. Barvy jsou živější, černá je skutečně černá a text je na 15,1″ úhlopříčce s poměrem 16:10 ostrý jako žiletka. Certifikace TÜV Low Blue Light navíc snižuje únavu očí při celodenní práci. Procesor Snapdragon X s 45 TOPS NPU dělá z notebooku Copilot+ PC — AI funkce ve Windows 11 běží přímo na čipu bez nutnosti cloudového zpracování. Baterie 60 Wh vydrží dle výrobce až 22 hodin a po 15 minutách nabíjení máte energii na další 2 hodiny. Hmotnost 1,5 kg v kovovém šasi s MIL-SPEC odolností. Nechybí podsvícená CZ/SK klávesnice s numerickým blokem, 5Mpx webkamera s mechanickým krytem a Dolby Audio stereo reproduktory. S čím počítat Snapdragon X je ARM procesor, ne x86 jako Intel nebo AMD. Většina běžných aplikací (Office, Chrome, Spotify, Zoom) funguje bez problémů — buď nativně, nebo přes emulaci. Ale starší specializovaný software, některé hry a programy závislé na x86 architektuře mohou mít problémy s kompatibilitou nebo nižší výkon. Integrovaná Qualcomm Adreno GPU zvládne základní grafiku, ale na hraní moderních her to nestačí. USB-C port je jen jeden a podporuje pouze DisplayPort 1.2 — ne Thunderbolt. A displej má obnovovací frekvenci jen 60 Hz, což je na OLED panel škoda. Pokud používáte notebook primárně na práci s dokumenty, web, média, videohovory a chcete prémiový displej s celodenní výdrží — IdeaPad Slim 3 je za osmnáct tisíc fajn nabídka. Pokud potřebujete maximální kompatibilitu se všemi Windows aplikacemi, zůstaňte u Intelu nebo AMD. Snapdragon v notebooku — budoucnost, nebo riskantní sázka?