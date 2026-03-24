Počítač za pár korun: Maličký Chromebook od Lenova hodně zlevnil! Má dotykový displej a solidní konstrukci

Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook s otočným displejem a procesorem Intel N100 je na Alze za 7 991 Kč s AlzaPlus Konvertibilní 12,2" notebook váží 1,25 kg a vydrží na baterii až 12 hodin podle výrobce ChromeOS je rychlý a jednoduchý, ale nepočítejte s plnohodnotným Offcem ani náročnějšími aplikacemi Jakub Kárník Publikováno: 24.3.2026 14:00 Ne každý potřebuje herní monstrum nebo výkonný ultrabook. Pokud hledáte lehký a levný notebook na prohlížení webu, e-maily, YouTube a občasnou práci s dokumenty, Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook je na Alze za 7 991 Kč s členstvím AlzaPlus — bez něj stojí 9 989 Kč. Za tuhle cenu dostanete konvertibilní notebook s dotykovým displejem, podsvícenou klávesnicí a systémem ChromeOS, který startuje během pár sekund. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete lehké zařízení na web, e-maily, streaming a jednoduchou kancelářskou práci v cloudu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete plnohodnotný Microsoft Office offline nebo plánujete cokoliv výkonově náročnějšího — ChromeOS a procesor N100 mají své limity.💡 Za 7 991 Kč dostanete 12,2″ dotykový IPS displej, 360° panty, 8 GB RAM, 128GB úložiště a výdrž až 12 hodin Notebook, tablet i stojánek v jednom Hlavní předností Flex 3 je jeho 360° otočný pant. Displej překlopíte do režimu tabletu, postavíte ho jako stojánek na sledování videa nebo ho rozložíte úplně naplocho. 12,2palcový IPS dotykový panel s rozlišením 1 920 × 1 200 pixelů (poměr 16:10) nabízí slušnou jemnost a jas 300 nitů. Na prohlížení fotek, čtení dokumentů a sledování videí to stačí — na práci s barvami nikoliv, pokrytí je jen 50 % NTSC. Notebook váží pouhých 1,25 kg a měří 18,4 mm na tloušťku. Do batohu nebo kabelky se vejde bez problémů. Plastové tělo je podle uživatelů překvapivě pevné — nekroutí se a panty drží nastavený úhel spolehlivě. Podsvícená klávesnice s příjemným zdvihem je na tuto cenovou kategorii nadprůměrná. ChromeOS: rychlý start, ale jiné návyky Systém ChromeOS je hlavní výhoda i hlavní omezení zároveň. Startuje během sekund, je bezpečný, automaticky se aktualizuje a na běžné úkoly reaguje svižně. Máte přístup ke Google Play s Android aplikacemi, k webovým verzím kancelářských balíků i ke streamovacím službám. K Chromebooku navíc dostanete 100 GB cloudového úložiště Google One na 12 měsíců a tříměsíční zkušební verzi Google One AI Premium s Gemini Advanced. Na druhou stranu — plnohodnotný Microsoft Office funguje jen přes prohlížeč, což má svá úskalí. Specializované Windows aplikace nenainstalujete vůbec. Pokud ale vaše práce spočívá v Gmailu, Google Docs, YouTube a prohlížení webu, ChromeOS je paradoxně lepší volba než Windows na stejně výkonném hardwaru, protože systém je výrazně méně náročný. KOUPIT CHROMEBOOK ZA 7 991 KČ Na co si dát pozor Procesor Intel N100 je bezventilátorový čip — notebook je tedy naprosto tichý, ale výkonově má jasné limity. Na prohlížení webu a streaming stačí, ale někteří uživatelé hlásí občasné trhání při YouTube videích s rychlejšími scénami. Android aplikace na pozadí se agresivně uspávají a mohou padat. Kamera je pro videohovory použitelná jen za dobrého osvětlení. Výdrž baterie je téma, kde se oficiální údaje rozcházejí s realitou. Lenovo uvádí až 12 hodin, uživatelé ale hlásí reálně 5–8 hodin podle typu práce — při e-mailech a čtení víc, při streamování videa méně. Baterie o kapacitě 47 Wh se nabíjí přes 45W USB-C. Z portů najdete USB-C, 2× USB-A, HDMI, 3,5mm jack a čtečku SD karet — na takto malý notebook solidní výbava. Několik uživatelů také zmiňuje problémy s touchpadem, který se občas chová nepředvídatelně — dotykový displej to ale v praxi kompenzuje. Wi-Fi karta od Mediateku podle recenzí také nepatří k nejstabilnějším. Verdikt Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook za 7 991 Kč je ideální stroj pro každého, kdo hledá lehký, tichý a jednoduchý notebook na prohlížení webu, e-maily a sledování videí. Konvertibilní konstrukce s dotykovým displejem přidává flexibilitu, kterou u Windows notebooků v této ceně nenajdete. Není to nástroj pro náročnou práci — ale přesně to je jeho pointa. Na to, co umí, to dělá spolehlivě a za rozumné peníze. Dali byste Chromebooku šanci, nebo je pro vás Windows jedinou volbou? Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024