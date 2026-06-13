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Mini PC s ARM procesorem poprvé v akci! Lenovo IdeaCentre Mini má slušný výkon a 32 GB RAM

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
13.6.2026 08:00
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lenovo mini pc jpg

Mini počítače se Snapdragonem jsou pořád vzácnost a tenhle Lenovo k nim patří. IdeaCentre Mini 01Q8X10 teď s kódem ALZADNY10 stojí 22 490 Kč. Hardware je lákavý, ale než se rozhodnete, je potřeba pochopit jednu zásadní věc – nejede na obvyklém Windows pro běžná PC.

POŘÍDIT ZA 22 490 KČ

Rychlé shrnutí:
Pasuje vám, když chcete tichý a úsporný mini počítač na kancelář, web a multimédia, lákají vás funkce Copilot+ a váš software na ARMu běží.
⚠️ Pozor hlavně na Windows on ARM – část programů a ovladačů (třeba některé tiskárny) nefunguje nebo jede přes emulaci; paměť je připájená napevno a ventilátory umí pod zátěží zahučet.
💡 Za 22 490 Kč dostanete 32 GB RAM, 1TB disk a opravdové Copilot+ PC – recenzenti ale radí brát ho jen ve slevě, a ta tu právě je.

Co Snapdragon do mini PC přináší

Pohonem je Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 – desetijádrový ARM čip s frekvencí až 3,4 GHz, který si poradí s kanceláří, multitaskingem i běžnou multimediální zátěží. A na rozdíl od leckterého „AI“ notebooku jde o opravdové Copilot+ PC: neurální jednotka Hexagon zvládá kolem 45 TOPS, takže lokální AI funkce Windows poběží, jak mají. K tomu štědrých 32 GB LPDDR5x, 1TB NVMe SSD (druhý M.2 slot zůstává volný pro rozšíření) a moderní Wi-Fi 7 s Bluetoothem 5.4. Konektivita je bohatá – vepředu USB-C i USB-A (10 Gb/s) a sluchátkový jack, vzadu rychlé USB4, další porty USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a a kabelový ethernet. Bezpečnost hlídá TPM 2.0, zdroj o výkonu 150 W je schovaný uvnitř a po registraci dostanete tříletou záruku. Celé to váží 1,8 kg a na stole zabere minimum místa.

KOUPIT SE SLEVOU ALZADNY10

Než si ho objednáte: ARM mění pravidla

Tohle je nejdůležitější věta celého článku: počítač běží na Windows on ARM, ne na obvyklém x86. Většina moderních aplikací už ARM zvládá nebo naskočí přes emulaci, jenže ne všechno. Český majitel v recenzi naráží na problémy s instalací programů a na to, že nerozchodil tiskárnu Brother – a podobné kotrmelce s ovladači a starším softwarem jsou pro ARM typické. Než tedy kliknete na koupit, ověřte si, že vaše klíčové programy a periferie mají ARM podporu. Z dalších věcí: paměť je připájená napevno (rozšíříte jen úložiště), grafika Adreno není pro hry – část titulů na ARMu ani nenaběhne – a zahraniční testy upozorňují, že ventilátory umí pod plnou zátěží pořádně zahučet. Právě kvůli těmto kompromisům dostal v recenzích jen průměrné známky, shodně ale s dovětkem, že ve slevě dává smysl.

Když žijete v moderních aplikacích, toužíte po tichém a úsporném PC s Copilot+ a nepotřebujete hrát ani spoléhat na exotický software, je tahle malá Lenovo krabička ve slevě rozumná volba. Komu ale doma běží specifické programy nebo starší tiskárna, ať si kompatibilitu prověří dřív, než vytáhne peněženku.

CHCI UŠETŘIT 2 499 KČ

Dali byste šanci Windows na ARMu, nebo zůstáváte u osvědčeného x86?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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