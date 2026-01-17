TOPlist

Maličký repráček LAMAX teď stojí jen 249 Kč. Vejde se vám do kapsy a vydrží až 15 hodin

  • Miniaturní reproduktor LAMAX Sphere2 Mini aktuálně pořídíte již za 249 Kč u e-shopu Pilulka.
  • Ještě před několika dny činila nejnižší cena podle srovnávače Heureka 327 Kč.
  • Reproduktor váží pouhých 71 gramů a nabízí výdrž až 15 hodin na jedno nabití.

Adam Kurfürst
17.1.2026 06:00
LAMAX Sphere2 Mini na stole ai ilustrace

Hledáte opravdu malý bezdrátový reproduktor, který se vejde do kapsy a zároveň nezruinuje váš rozpočet? Český výrobce LAMAX má v portfoliu model Sphere2 Mini, jenž patří mezi nejmenší reproduktory na trhu. A právě teď ho můžete pořídit za dosud nejnižší cenu 249 Kč. Pikantní na celé věci je, že nejlevnější nabídku aktuálně nenajdete u známých prodejců elektroniky, nýbrž v e-shopu lékárny Pilulka.

Dosud nejlepší nabídka

Podle srovnávače Heureka se nejnižší cena LAMAX Sphere2 Mini ještě nedávno pohybovala okolo 327 Kč. Aktuální nabídka Pilulky za 249 Kč tak představuje zajímavou úsporu. Pro srovnání – na oficiálním e-shopu LAMAX stojí tento reproduktor 329 Kč ve slevě z původních 399 Kč a na Alze vyjde na 327 Kč.

LAMAX Sphere2 Mini v kapse

Co nabízí za tu cenu?

LAMAX Sphere2 Mini váží pouhých 71 gramů a jeho rozměry činí 48 × 46 mm, takže se skutečně vejde do kapsy u kalhot. Navzdory miniaturním proporcím disponuje výkonem 5 W a frekvenčním rozsahem 150 Hz až 20 kHz. O vylepšení basové složky se stará proprietární technologie BeatBass.

Reproduktor využívá Bluetooth 5.3 s dosahem až 10 metrů. Pokud nemáte po ruce telefon, můžete do něj zasunout MicroSD kartu a přehrávat MP3 soubory přímo z ní. Nechybí ani integrovaný mikrofon pro handsfree hovory a funkce TWS, která umožňuje spárovat dva reproduktory pro stereo zvuk.

LAMAX Sphere2 Mini v ruce

Výrobce udává výdrž baterie až 15 hodin při 50% hlasitosti. Lithium-iontový akumulátor má kapacitu 400 mAh a nabije se za přibližně 1,5 hodiny přes USB-C. Tělo reproduktoru je vyrobeno z hliníku a v balení najdete i praktické poutko pro zavěšení.

Co říkají uživatelé?

Na Heurece má LAMAX Sphere2 Mini 80 hodnocení s průměrným skóre 98 %. Uživatelé nejčastěji chválí kompaktní rozměry, překvapivě dobrý zvuk vzhledem k velikosti a dlouhou výdrž baterie. Oceňují také kvalitní hliníkové zpracování a jednoduché ovládání.

Mezi kritické připomínky patří absence kabelového vstupu – reproduktor lze připojit pouze přes Bluetooth nebo MicroSD kartu. Někteří uživatelé by také uvítali výraznější basy, byť uznávají, že za danou cenu a velikost jde o pochopitelný kompromis.

Pořídili byste si reproduktor v lékárně?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

