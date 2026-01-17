Maličký repráček LAMAX teď stojí jen 249 Kč. Vejde se vám do kapsy a vydrží až 15 hodin Hlavní stránka Zprávičky Miniaturní reproduktor LAMAX Sphere2 Mini aktuálně pořídíte již za 249 Kč u e-shopu Pilulka. Ještě před několika dny činila nejnižší cena podle srovnávače Heureka 327 Kč. Reproduktor váží pouhých 71 gramů a nabízí výdrž až 15 hodin na jedno nabití. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Hledáte opravdu malý bezdrátový reproduktor, který se vejde do kapsy a zároveň nezruinuje váš rozpočet? Český výrobce LAMAX má v portfoliu model Sphere2 Mini, jenž patří mezi nejmenší reproduktory na trhu. A právě teď ho můžete pořídit za dosud nejnižší cenu 249 Kč. Pikantní na celé věci je, že nejlevnější nabídku aktuálně nenajdete u známých prodejců elektroniky, nýbrž v e-shopu lékárny Pilulka. Dosud nejlepší nabídka Podle srovnávače Heureka se nejnižší cena LAMAX Sphere2 Mini ještě nedávno pohybovala okolo 327 Kč. Aktuální nabídka Pilulky za 249 Kč tak představuje zajímavou úsporu. Pro srovnání – na oficiálním e-shopu LAMAX stojí tento reproduktor 329 Kč ve slevě z původních 399 Kč a na Alze vyjde na 327 Kč. Co nabízí za tu cenu? LAMAX Sphere2 Mini váží pouhých 71 gramů a jeho rozměry činí 48 × 46 mm, takže se skutečně vejde do kapsy u kalhot. Navzdory miniaturním proporcím disponuje výkonem 5 W a frekvenčním rozsahem 150 Hz až 20 kHz. O vylepšení basové složky se stará proprietární technologie BeatBass. CHCI REPRÁČEK LAMAX V AKCI Reproduktor využívá Bluetooth 5.3 s dosahem až 10 metrů. Pokud nemáte po ruce telefon, můžete do něj zasunout MicroSD kartu a přehrávat MP3 soubory přímo z ní. Nechybí ani integrovaný mikrofon pro handsfree hovory a funkce TWS, která umožňuje spárovat dva reproduktory pro stereo zvuk. Výrobce udává výdrž baterie až 15 hodin při 50% hlasitosti. Lithium-iontový akumulátor má kapacitu 400 mAh a nabije se za přibližně 1,5 hodiny přes USB-C. Tělo reproduktoru je vyrobeno z hliníku a v balení najdete i praktické poutko pro zavěšení. Co říkají uživatelé? Na Heurece má LAMAX Sphere2 Mini 80 hodnocení s průměrným skóre 98 %. Uživatelé nejčastěji chválí kompaktní rozměry, překvapivě dobrý zvuk vzhledem k velikosti a dlouhou výdrž baterie. Oceňují také kvalitní hliníkové zpracování a jednoduché ovládání. KOUPIT LAMAX SPHERE2 MINI Mezi kritické připomínky patří absence kabelového vstupu – reproduktor lze připojit pouze přes Bluetooth nebo MicroSD kartu. Někteří uživatelé by také uvítali výraznější basy, byť uznávají, že za danou cenu a velikost jde o pochopitelný kompromis. Pořídili byste si reproduktor v lékárně? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce bluetooth reproduktor česko Lamax reproduktor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024