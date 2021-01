Testujeme šikovnou palubní kameru Lamax S9 Dual. Co by vás zajímalo?

Do redakce Světa Androida dorazila na testování zajímavá a sofistikovaná palubní kamera S9 Dual od firmy Lamax. Jednou z nadcházejících recenzí tedy potěšíme hlavně řidiče a fanoušky chytré a bezpečnostní techniky do auta. Přístroj, jehož hlavní tělo má podobu připínacího zpětného zrcátka, nabízí hodně zajímavých variant využití. A to hlavně díky externí zadní kameře nebo samostatnému GPS modulu. Všechny aspekty přístroje se určitě pokusíme vyzkoušet. Samozřejmě bychom ale mohli na něco zajímavého zapomenout, takže budeme rádi, pokud nám do komentářů dáte vědět, co by v recenzi nemělo chybět a co vás nejvíce zajímá.

Pro začátek několik specifikací

Rozměry 257 x 71 x 38 mm

Přední kamera Full HD (1920×1080) @ 30 FPS

Zadní kamera Full HD (1920×1080) @ 30 FPS

Úhel záběru 150° + 130°

Fotografie 2 Mpx

Dotykový displej 9,66″ IPS

Paměť Micro SD až 64 GB

Konektivita WiFi, Mini USB

Zajímavé funkce GPS modul s detekcí radarů hlasové ovládání parkovací režim



Zapojíte se na dálku k testování palubní kamery Lamax S9 Dual? Budeme se těšit na vaše otázky a tipy.

Co byste chtěli o této autokameře vědět?