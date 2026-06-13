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4K autokamera LAMAX s GPS se dá sehnat v super akci! Při uvedení stála dvakrát víc

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
13.6.2026 12:00
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LAMAX C11 GPS 4K za sklem

Hledáte cenově dostupnou autokameru s GPS a vysokým rozlišením? LAMAX C11 GPS 4K teď s kódem ALZADNY20 stojí 2 552 Kč místo 3 190 Kč, přičemž při uvedení v dubnu 2024 vyšla na 4 990 Kč. Popíšeme, v čem tkví její silné stránky a na co si naopak dát pozor.

CHCI KAMERU V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete kvalitní 4K záznam ze silnice za rozumnou cenu a stačí vám stahovat videa přes čtečku nebo počítač.
⚠️ Zvažte, že mobilní aplikace funguje špatně, kameru lze z magnetického držáku vyndat jen obtížně a podpora výrobce je slabá.
💡 Za 2 552 Kč dostanete poctivý obraz, ale s kompromisy v softwaru a příslušenství.

Proč je tahle autokamera zajímavá

LAMAX C11 GPS 4K staví hlavně na kvalitě obrazu – natáčí v reálném 4K při 30 snímcích a uživatelé chválí čitelné SPZ i slušné noční záběry. Místo baterie využívá odolný superkondenzátor, který lépe snáší teplotní výkyvy v zaparkovaném autě. K tomu má GPS se zápisem polohy a rychlosti do videa. A díky tomu, že cena spadla ze 4 990 Kč na 2 552 Kč, jde o nezvykle dostupnou 4K kameru.

LAMAX C11 GPS 4K render

Klíčové parametry lidsky

Kamera nabízí reálné 4K (30 fps) i plynulejší 2.5K (60 fps), ukládá do úsporného kodeku H.265 a má 3″ dotykový displej s českým menu. Záběr je 160°, data přenesete přes 5GHz Wi-Fi a kamera pobere microSD karty až 256 GB (nejsou součástí balení). Napájení řeší USB-C a adaptér má i druhý port s rychlonabíjením pro telefon. Počítejte ale s tím, že nemá vlastní baterii, takže parkovací režim vyžaduje trvalé napájení.

KOUPIT ZA 2 552 KČ

Praktická stránka: držák, napájení, příslušenství

V balení je nalepovací magnetický 3M držák, ovšem nasazení a sundání kamery z držáku chce cvik – patří to k nejčastějším výtkám. Přísavný držák i CPL filtr se prodávají zvlášť a bývají dlouhodobě nedostupné. Protože kamera jede jen z trvalého napájení, po vypnutí auta se zhruba do deseti minut vypne a pro parkovací režim je potřeba ji napevno připojit. Dokoupit lze zadní i interiérovou kameru, při zapojení zadní kamery ale přední záznam klesá ze 4K na nižší, interpolované rozlišení.

Co říkají uživatelé

Na Alze má kamera hodnocení 4,3 z 5 ze 104 hodnocení a doporučuje ji 79 % zákazníků, reklamovanost je nízká (2,64 %). Jednoznačně nejvíc lidé chválí kvalitu obrazu ve dne i v noci, čitelné značky ve 4K, odolný superkondenzátor a snadné nastavení v češtině.

Kritika je ale opakovaná a je fér ji uvést naplno. Nejčastěji vázne mobilní aplikace, která řadě uživatelů vůbec nefunguje nebo se odpojuje, takže videa stahují raději přes čtečku. Vadí i obtížné vyndávání kamery z magnetického držáku, nedostupný přísavný držák a CPL filtr a také to, že hlášení radarů přichází pozdě a chybí aktualizace firmwaru i databáze. Několik lidí navíc upozorňuje na slabou reakci podpory LAMAXu a ojedinělé restarty či výpadky nahrávání.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY20

Kdy to smysl nedává

Pokud spoléháte na plně funkční mobilní aplikaci pro pohodlné stahování záběrů nebo na spolehlivé a aktualizované hlášení radarů, tahle kamera vás zklame. Méně se hodí i tehdy, když chcete kameru často snadno sundávat z auta nebo využívat parkovací režim bez napevno zapojeného napájení. Pro tyto případy raději sáhněte po konkurenci s vyladěným softwarem.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 2 552 Kč (oproti 3 190 Kč před akcí a 4 990 Kč při uvedení) nabízí LAMAX C11 GPS 4K opravdu dobrý 4K obraz a odolnou konstrukci bez baterie. Je to solidní volba pro toho, komu jde hlavně o kvalitní záznam a komu nevadí stahovat videa přes počítač. Kdo ale chce vyladěnou aplikaci, aktuální databázi radarů a snadnou manipulaci, měl by zvážit jiný model.

CHCI AUTOKAMERU LEVNĚJI

Je pro vás u autokamery důležitější kvalita obrazu, nebo spolehlivá aplikace a podpora?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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