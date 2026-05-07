Sluchátka přes hlavu pod 400 Kč: Populární model LAMAX výrazně zlevnil, je skvělý na cesty Hlavní stránka Zprávičky LAMAX Blaze2 jsou bezdrátová sluchátka přes hlavu s Bluetooth 5.0, výdrží až 35 hodin, technologií BeatBass a možností záložního připojení 3,5mm jackem S kódem ALZADNY50 stojí 395 Kč místo 790 Kč (sleva 395 Kč) – tak levná byla sluchátka naposledy v únoru Mají hodnocení 4,6 z 5 ze 150 zákazníků, 89 % zákazníků je doporučuje a prodáno bylo už přes 2 000 kusů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.5.2026 11:02 Žádné komentáře 0 Hledáte cenově dostupná sluchátka přes hlavu, která mají praktickou konstrukci vhodnou pro cestování? LAMAX Blaze2 jsou nyní s kódem ALZADNY50 na Alze za 395 Kč místo běžných 790 Kč a v této cenovce jde o jeden z nejprodávanějších modelů značky. Navíc se pyšní skvělým hodnocením. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte pohodlná over-ear sluchátka pro každodenní použití za rozumné peníze – domů, do práce, na cesty.⚠️ Zvažte, pokud řešíte aktivní potlačení hluku (ANC), Hi-Res zvuk nebo aptX kodek – v této cenovce je dostat nemůžete.💡 Za 395 Kč jde o jednu z nejdostupnějších značkových bezdrátových sluchátek s reálným poslechem 30+ hodin na nabití. Proč jsou ta sluchátka zajímavá LAMAX Blaze2 jsou na trhu několik let a za tu dobu si vybudovaly velmi solidní pozici v segmentu cenově dostupných over-ear sluchátek. Hodnocení 4,6 z 5 z 150 zákazníků, 89 % zákazníků doporučuje a prodaných přes 2 000 kusů jen na Alze – to jsou čísla, která mluví o reálné spokojenosti, ne o marketingovém slibu. V kategorii „bezdrátová sluchátka pod 800 Kč“ patří Blaze2 dlouhodobě mezi nejprodávanější modely v Česku. Druhý důvod je čistě praktický: výdrž 35 hodin a Bluetooth 5.0 s dosahem 10 metrů. Tohle není sluchátko, které musíte nabíjet každý druhý den – jedno nabití pokryje celý pracovní týden poslechu. A pokud vám během poslechu náhodou dojde baterie, na rozdíl od většiny TWS sluchátek tu máte záložní variantu v podobě klasického 3,5mm jacku s odnímatelným kabelem. Žádný tichý mobil v dlouhém vlaku. Klíčové parametry: Bluetooth 5.0, 35 hodin výdrže a BeatBass Sluchátka pracují s Bluetooth 5.0, což oproti starším verzím přináší stabilnější spojení a nižší spotřebu energie. Reálný dosah 10 metrů stačí na to, abyste si nechali telefon na stole a šli si pro kávu, aniž by spojení vypadlo. Automatické párování po zapnutí znamená, že po prvním nastavení už se sluchátka spojí s telefonem sama – žádné ruční hledání zařízení v Bluetooth menu. KOUPIT V AKCI ZA 395 KČ Z hlediska zvuku jde o uzavřenou konstrukci s 500mAh baterií a frekvenčním rozsahem 20–20 000 Hz. LAMAX akcentuje technologii BeatBass – tedy zvukový profil s důrazem na hluboké basy. Pro fanoušky popu, hip-hopu, EDM a podobných žánrů je to silná stránka, pro klasiku nebo akustický jazz se výsledek může jevit jako příliš syté basy. Pro většinu posluchačů jde ale o příjemné vyladění, které ze sluchátek dělá zábavného partnera pro běžný poslech, ne studiový nástroj. Co tu nehledejte: aktivní potlačení hluku (ANC), Hi-Res audio kodeky (LDAC, aptX), prostorový zvuk ani vlastní mobilní aplikaci – to jsou věci sluchátek od 2 000 Kč výš. Uzavřená konstrukce ale poskytuje pasivní izolaci od okolního ruchu, která pro většinu situací (kancelář, MHD, chůze) stačí. Praktická stránka: skládací design, ovládání, kabel jako záloha Konstrukčně jsou Blaze2 řešená jako klasická over-ear sluchátka s polstrovanými mušlemi a hlavovým mostem. Hmotnost je nízká, takže je komfortní mít na uších i několik hodin v kuse. Důležitá vlastnost pro lidi na cestách: sluchátka jsou skládací, takže se vejdou i do menší tašky nebo batohu. V balení je USB-C nabíjecí kabel a audio kabel s 3,5mm jackem – pouzdro tu chybí, což je v této cenovce běžné. Ovládání je řešené fyzickými tlačítky přímo na sluchátkách, ne dotykově. Můžete tak přepínat skladby, nastavovat hlasitost, přijímat hovory a vyvolat hlasového asistenta (Google Assistant, Siri, Alexa) – aniž byste museli sahat na telefon. Pro sportovní nebo pracovní využití je fyzické ovládání spolehlivější než dotykové, které se občas plete při nasazování brýlí nebo škrabání hlavy. Vestavěný mikrofon umožňuje vyřizování hovorů a videohovorů bez nutnosti vytáhnout telefon, kvalita je standardní – pro pracovní call zvládá, pro studiový podcast ne. Záloha v podobě 3,5mm jacku dělá z Blaze2 prakticky univerzální sluchátka. Můžete je připojit k notebooku bez Bluetooth, k letecké zábavě, k staršímu Hi-Fi systému nebo k čemukoliv, co má jack. To je výhoda, kterou většina TWS sluchátek nemá. Co říkají uživatelé Hodnocení 4,6 z 5 ze 150 zákazníků staví Blaze2 mezi nejlépe hodnocená levná sluchátka na Alze. 110 zákazníků dalo plný počet 5 hvězd, dalších 24 hodnotilo 4 hvězdami – což znamená, že 89 % uživatelů model doporučuje. Přes 2 000 prodaných kusů a 69 napsaných uživatelských recenzí z toho dělá jeden z nejprověřenějších modelů ve své cenové třídě. V chválách dominují čtyři věci – výdrž baterie, pohodlí, jednoduché ovládání a poměr cena/výkon. OBJEDNAT LAMAX BLAZE2 Je tu ale i bod, který nelze obejít. Alza u Blaze2 eviduje reklamovanost 5,96 % a sama ji označuje jako vysokou. Pro srovnání – průměrná reklamovanost u sluchátek na Alze se obvykle pohybuje pod 2 %. Co to v praxi znamená: zhruba každý 17. kus se vrací zpět. Důvody recenzenti uvádějí různé – výpadky Bluetooth, opotřebení polstrování, méně často závada baterie. Záruka 24 měsíců to v případě problému řeší, ale je dobré to mít na paměti při rozhodování. Vysoká reklamovanost není automaticky důvodem proti koupi, ale je důvodem pro to nepřehlížet ji – a kupovat u prodejce se solidním vyřizováním reklamací. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale levná bezdrátová sluchátka hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněná sluchátka přes hlavu i TWS modely. Skladové zásoby u nejlevnějších modelů obvykle ubývají rychle. Kdy to smysl nedává Pokud řešíte aktivní potlačení hluku do letadla nebo open-space kanceláře, Blaze2 vám pasivní izolací nezajistí stejný výsledek jako sluchátka s ANC. V tomto případě je rozumnější doplatit a podívat se na kategorii 1 500 Kč a výš (např. Lamax HighComfort ANC, JBL Tune 670NC). Stejně tak pokud jste audiofil a očekáváte vyrovnaný studiový zvuk s minimální zkreslení, BeatBass profil pro vás bude příliš výrazný v nižších kmitočtech. Druhým případem jsou lidé, kteří preferují TWS pecky před over-ear konstrukcí. Blaze2 jsou klasická sluchátka přes hlavu – do kapsy se nevejdou tak nenápadně jako pecky a v horku se v nich uši víc potí. Pokud chcete sluchátka primárně na běh, do MHD nebo na rychlou chůzi, dává větší smysl některý z TWS modelů od stejné značky LAMAX (řada Prive nebo Solitaire). A pokud kupujete sluchátka pro někoho, kdo s Bluetooth zařízeními bojuje, pamatujte na 5,96% reklamovanost – pro úplnou jistotu se vyplatí nekompromisní servis při problému. Verdikt: pro koho se to vyplatí LAMAX Blaze2 za 395 Kč jsou v současnosti jednou z nejvýhodnějších bezdrátových over-ear sluchátek na českém trhu. Pro každodenní použití doma, v práci, na cestách – tedy pro většinu lidí, kteří hledají pohodlná sluchátka bez vysokých nároků na zvuk – jde o jasnou volbu. Hodnocení 4,6 z 5, 89 % spokojených zákazníků a 2 000+ prodaných kusů z nich dělají bezpečnou sázku. Realita je ale taková, že vyšší 5,96% reklamovanost je důvod jednoho úsporného opatření – kupovat u solidního prodejce a uschovat doklad pro případ uplatnění záruky. Naopak pokud chcete ANC, Hi-Res zvuk nebo TWS pecky, podívejte se po jiných modelech. CHCI VYUŽÍT SLEVU Preferujete náhlavní sluchátka oproti TWS peckám? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Lamax Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024