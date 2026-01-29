Lepší klávesnici budete hledat těžko! Keychron Q5 Max nyní v Česku příjemně zlevnila Hlavní stránka Zprávičky Keychron Q5 Max je prémiová mechanická klávesnice s celohliníkovým tělem Podporuje QMK/VIA firmware – vše si nastavíte bez proprietárního softwaru S kódem ALZADNY25 stojí 4 868 Kč místo původních 6 490 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Tohle není klávesnice pro každého – a přesně tak to má být. Keychron Q5 Max cílí na power usery, kteří chtějí hardware přizpůsobený svým potřebám, ne naopak. Celohliníkové tělo váží přes 2 kg a působí jako investice na roky. Modulární nástroj, ne spotřební elektronika Klávesnice má 96% rozložení s americkou lokalizací a hot-swappable design – spínače vyměníte bez pájení. Gateron Jupiter Red jsou lineární s životností 80 milionů úhozů. Akustické pěny (IXPE, PET, Latex) a dvojité silikonové těsnění zajišťují tišší a příjemnější psaní než u běžných herních klávesnic. Připojení nabízí tři možnosti: Bluetooth 5.1 pro až tři zařízení, 2,4GHz dongle s odezvou 1000 Hz a USB-C kabel. Baterie s kapacitou 4000 mAh vydrží až 180 hodin bez RGB nebo 100 hodin s podsvícením. Programovatelný knoflík ovládá hlasitost, zoom nebo vlastní makra přes webovou aplikaci Keychron Launcher. KOUPIT NA ALZE VIA podpora jako hlavní přednost Na Alze má klávesnice 5 z 5 od 3 zákazníků. Recenzent vyzdvihuje především podporu VIA firmwaru – klávesnice má vlastní „mozek“ a funguje bez externího softwaru běžícího na pozadí. Jednou si ji nastavíte a pak pracuje přesně podle vašich potřeb. Red spínače jsou díky konstrukci a odhlučnění nesrovnatelné s levnějšími klávesnicemi. KOUPIT NA ALZE Jediné výhrady míří na nepodsvícené keycaps – v tmavé místnosti hůře přečtete legendu. Je to prý vědomý kompromis, protože průsvitné klávesy by zhoršily zvuk i pocit z psaní. Hmotnost 2,2 kg také znamená, že tohle není klávesnice na cesty. Původní cena byla 6 490 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY25 pořídíte za 4 868 Kč. Používáte klávesnici s VIA/QMK podporou, nebo vám stačí klasický software? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025