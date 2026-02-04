Špičková klávesnice Keychron Q2 zlevnila o víc než tisícovku. Je kovová a má otočný knoflík Hlavní stránka Zprávičky Keychron Q2 je prémiová mechanická klávesnice s celokovovou konstrukcí Má Hot-swap design, QMK/VIA podporu a programovatelný otočný knoflík S kódem ALZADNY20 stojí 4 392 Kč místo původních 5 490 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Keychron Q2 patří mezi nejuznávanější mechanické klávesnice v komunitě milovníků počítačového příslušenství. Na Redditu a v zahraničních recenzích sbírá skóre kolem 9,5/10 za kvalitu zpracování a zvuk. Celokovové tělo a thocky zvuk Hliníková konstrukce s dvojitým těsněním zajišťuje pevnost a charakteristický hluboký zvukový profil, který fanoušci mechanických klávesnic označují jako „thocky“. Váha 1 645 g znamená, že klávesnice nikam neujede. Gateron G Pro spínače mají životnost 50 milionů úhozů a díky hot-swap designu je můžete kdykoli vyměnit za jiné – kompatibilní jsou téměř všechny 3pin i 5pin MX spínače. Podpora QMK a VIA umožňuje kompletní přemapování kláves včetně programovatelného otočného knoflíku – ovládání hlasitosti, zoom, jas monitoru nebo cokoliv dalšího. RGB podsvícení nabízí 18 režimů. Klávesnice funguje na Windows i Mac s přepínačem přímo na těle. KOUPIT NA ALZE Blue spínače nejsou pro každého Tento konkrétní model má Gateron G Pro Blue spínače – typ s výrazným kliknutím při každém stisku. Jsou hlasité a polarizující – buď je milujete, nebo nenávidíte. Jeden uživatel na Redditu napsal: „Koupil jsem černou verzi s blue spínači a nesnáším jejich zvuk.“ Pro tišší psaní hledejte verzi s Red (lineární) nebo Brown (taktilní) spínači. Porovnání zvuku spínačů: KOUPIT NA ALZE Další věc ke zvážení: americký layout bez české lokalizace a kovové tělo, které je magnetem na otisky prstů. Pro kompetitivní gaming existují rychlejší volby – Keychron Q2 je primárně určený pro kvalitní psaní a zvukový zážitek. Původní cena byla 5 490 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY20 pořídíte za 4 392 Kč. Preferujete tiché lineární spínače, nebo hlasité clicky? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025