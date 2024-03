Kaufland v roce 2024? Letáky rozesílá přes WhatsApp!

WhatsApp patří k nejoblíbenějším kecálkům současnosti

Jediným skutečně pořádným konkurentem je Messenger od společnosti Meta

Kaufland se rozhodl využít potenciál této aplikace, digitální leták najdete v aplikaci WhatsApp

V chytrém telefonu má alespoň jednu chatovací aplikaci skoro každý. Někdo spoléhá na Messenger, jiný preferuje Telegram, hromadu věrných uživatelů má WhatsApp. Právě na uživatele poslední zmíněné aplikace se rozhodl vsadit Kaufland, jehož digitální leták najdete právě v aplikaci WhatsApp.

K odběru letáku se přihlásíte naprosto jednoduše, stačí využít přiložený QR kód nebo využít odkaz. Následně už si digitální formu letáků můžete prohlížet přímo v aplikaci WhatsApp a žádná sleva v Kauflandu už vám nikdy neuteče. Jednoduché, elegantní, praktické.

Za sebe dávám za digitální leták palec nahoru, jakkoliv si myslím, že se tímto krokem počet vytištěných letáků snížit nepodaří, což je trošku škoda. Jasně, s velikou pravděpodobností to ani nebyl cíl obchodního domu, když novinku zaváděl. Ale pokud by se podařilo papírové letáky úplně odbourat a nahradit digitálními verzemi, určitě by to nebylo na škodu.

Samozřejmě vnímám, že speciálně pro starší zákazníky bude papírová forma skoro vždycky lepší a příjemnější, třeba ale vývoj v budoucnosti umožní výrobu nějakého solidního a snadno ovladatelného tabletu, který se stane běžnou součástí domácností a dokáže papírové letáky odeslat do historie. Uvidíme, jestli budou další řetězce Kaufland následovat. Ten by se mezitím mohl trošku zaměřit na své tržiště, aby se na něm neobjevovala extrémně předražená elektronika…

Vsadíte na digitální Kaufland leták v aplikaci WhatsApp?

Zdroj: Kaufland