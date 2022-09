V ČR se za tisícovku prodává nová chytrá 360° kamera Tesla

Smart home značka Tesla má na trhu v ČR novou kameru. Do segmentu, s nímž u nás firma před lety začínala, přibyl model Tesla Smart Camera 360 (2022). Jde o vylepšenou verzi staršího modelu. K hlavním přednostem patří inteligentní detekce pohybu a zvuku, díky které dokáže zařízení upozornit na různé události, jako jsou otevření dveří nebo rozbití skla v okně. Kamera svým objektivem následně sleduje zdroj zaznamenaného pohybu či zvuku. Nechybí napojení na mobilní aplikaci a záznamy je možné ukládat do cloudu či na vloženou microSD kartu.

Rozlišení je Full HD (1080p) a noční vidění podporují infračervené diody s dosvitem až 10 metrů. Mikrofon s reproduktorem umožňují obousměrnou komunikaci. “Obavy o zachování soukromí rozptýlí možnost nastavení časového plánu ukládání záznamu jen na dobu, kdy obvykle nikdo není doma. Také zorné pole kamery Tesla Smart Camera 360 (2022) lze upravit tak, aby nezasahovala do soukromí žádného z členů domácnosti,” stojí dále v tiskové zprávě. Ta zmiňuje také podporu Asistenta Google a Amazon Alexa.

Náročnější uživatele by mohla potěšit podpora protokolu ONVIF, která umožňuje zapojit kameru do řešení domácího zabezpečovacího systému a sledovat i ukládat záznam v záznamovém zařízení typu NVR (Network Video Recorder). Kromě připojení do elektrické zásuvky lze napájení kamery řešit i s pomocí powerbanky. Zařízení je určeno do interiérů. Parametry této novinky celkově odpovídají řadě kamer, které se dají běžně zakoupit třeba i na AliExpressu. Nicméně slibná cena 1 060 Kč by mohla uspět i na českém trhu.

Zdroj: TZ