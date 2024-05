K čemu je dobrá chytrá zásuvka a jak vybrat tu pravou?

Chytrá zásuvka je základem chytré domácnosti

Umožňuje ovládat zařízení, která sama o sobě nejsou chytrá

Umí i další věci, například měřit spotřebu

Jedním z pojmů, na které dnes často narazíte, je chytrá domácnost. A chytrá zásuvka je typickým obyvatelem chytré domácnosti, často spolu s chytrou žárovkou. Dá se tedy říct, že chytrá zásuvka je základní výbavou chytré domácnosti.

Přesto, nebo možná naopak právě proto, je třeba výběru té správné zásuvky věnovat pozornost. Na trhu je totiž několik typů a každý má výhody a nevýhody.

Typy chytrých zásuvek

Připojení k chytré zásuvce probíhá většinou tak, že si musíte zařídit účet u výrobce. Vy se pak vlastně připojujete k serveru výrobce a stejně tak zásuvka se připojuje ke stejnému serveru a povídáte si s ní přes prostředníka. Toto řešení je zvoleno proto, že není třeba složitě nastavovat routery a otevírat domácí síť případným útokům.

Wi-Fi chytré zásuvky:

Připojují se k domácí Wi-Fi síti

Ovládání přes aplikaci v telefonu

Integrace s hlasovými asistenty jako Google Assistant nebo Amazon Alexa

Chytrá zásuvka připojená přes Wi-Fi je asi nejlepší, pokud se jedná o vaši první chytrou zásuvku a chcete si vyzkoušet její možnosti. Je to samostatná jednotka, ale často je možné ji integrovat do různých platforem. To pak umožňuje ji ovládat například hlasem přes Google Assistenta nebo z chytrých hodinek. Svůj ekosystém nabízí například Ikea.

Bluetooth chytré zásuvky:

Připojují se přes Bluetooth

Dosah omezen na blízké okolí (cca 10 metrů)

Vhodné pro menší prostory

Podobně jako předchozí případ, ale připojení je přes Bluetooth. Využití najde třeba ve sklepě nebo v dílně, kam nedosáhne vaše Wi-Fi.

Zigbee/Z-Wave chytré zásuvky:

Používají pro komunikaci specifické protokoly (Zigbee, Z-Wave)

Vyžadují centrální hub (bránu)

Mají větší dosah a spolehlivost než Wi-Fi nebo Bluetooth

Co umí chytrá zásuvka

Vypínač

Úplně základní schopností chytré zásuvky je možnost fungovat jako vypínač. Příkazem z mobilu se zásuvka zapne nebo vypne. Může to být reakce na volbu v aplikaci, reakce na slovní příkaz asistentovi nebo v nejpokročilejším případě plně automatizovaná akce. Automatizovanou akcí může být obyčejný časovač, ale také reakce na zprávu z nějakého senzoru. Například je možné naprogramovat, že se zásuvka vypne, když opustíte byt. Další zajímavou možností je zapojit do chytré zásuvky nabíječku na mobil, a když se mobil nabije, řekne zásuvce, aby se vypnula. Sporné ale je, jestli chytrá zásuvka nespotřebuje sama o sobě stejně, ne-li víc elektřiny, než zapojený spotřebič. K tomu se dostaneme k další kapitole.

Dalším příkladem využití je ovládání osvětlení a vytápění akvária. Můžete nastavit svícení během dne, to ale zvládne i obyčejná jednoúčelová spínací zásuvka. Co ale rozhodně udělejte, je zapojení topného tělesa přes chytrou zásuvku s možností automatického vypnutí, pokud teplota vody začne růst. Nerad to přiznávám, ale jednou se mně v akváriu zasekl termostat, zrovna když jsem odjel na prodloužený víkend. Chytrá zásuvka by tomu mohla předejít, ale tehdy ještě neexistovaly.

Poznámka Když říkáme, že se zásuvka zapne nebo vypne, myslíme tím, že zásuvka propouští nebo nepropouští proud. Samotná zásuvka musí zůstat zapnutá pořád, aby mohla reagovat na příkazy.

Měření spotřeby

Další zajímavou funkcí je měření spotřeby. Když jsem zapojil doma chytrou zásuvku a pustil přes ni všechna zařízení v mé pracovně, docela jsem se podivil, kolik celá ta legrace vlastně stojí a začal jsem některé spotřebiče vypínat.

měření spotřeby

Na co si dát pozor

Při výběru chytré zásuvky je třeba na prvním místě ověřit, že zapadne do vašeho ekosystému. Pokud už máte postavenou chytrou domácnost, dává smysl, aby s ní byla chytrá zásuvka kompatibilní. Některé zásuvky podporují více protokolů a více způsobů připojení.

Dalším parametrem je, jak velký výkon je možné po zásuvce chtít. Běžně je hranice kolem 2000 W, což může být málo, pokud chcete ovládat nebo měřit spotřebu u automatické pračky, žehličky apod.

Pokud chcete chytrou zásuvku provozovat v méně komfortních podmínkách, jako jsou sklepy, skleníky nebo dokonce venkovní prostředí, sledujte stupeň krytí. Chytrá zásuvka pracuje s napětím 230 V, které už je životu nebezpečné!

Kupujte u ověřených prodejců a sledujte recenze, které vám pomohou se správně rozhodnout.

Máte doma chytré zásuvky?