Chcete sluchátka JBL s aktivním potlačením hluku? Tahle zlevnila na 1 249 Kč a mají fajn výdrž

  • Bezdrátová sluchátka JBL Tune 245 TWS jsou nyní v akci za 1 249 Kč místo původních 1 539 Kč
  • Sluchátka nabízejí aktivní potlačení hluku, Bluetooth 5.3 a výdrž až 48 hodin
  • Na Alze je hodnotí 82 zákazníků průměrnou známkou 4,5 z 5 a 85 % z nich je doporučuje

Adam Kurfürst
13.12.2025 10:00
JBL Tune 245 TWS pred vanocnim stromeckem

Hledáte bezdrátová sluchátka s potlačením hluku, ale nechcete utrácet tisíce? JBL má pro vás zajímavou nabídku. Model Tune 245 TWS se nyní na Alze prodává za 1 249 Kč, což představuje 18% slevu oproti předchozí ceně 1 539 Kč. Ušetříte tak téměř třistovku.

Co sluchátka nabízejí

JBL Tune 245 TWS patří do kategorie True Wireless sluchátek s aktivním potlačením hluku (ANC). Uvnitř každého sluchátka se nachází 6mm měnič, který pokrývá frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz. O bezdrátové připojení se stará Bluetooth 5.3 s podporou LE Audio, což umožňuje streamování zvuku nezávisle do každého sluchátka.

JBL Tune 245 TWS render krabicka s vytazenym sluchatkem

Výdrž baterie činí až 48 hodin – samotná sluchátka vydrží 12 hodin a nabíjecí pouzdro přidává dalších 36 hodin. Se zapnutým potlačením hluku se výdrž snižuje na 40 hodin (10 + 30). Praktická je funkce rychlého nabíjení, díky níž získáte 4 hodiny poslechu už za 15 minut v pouzdře.

Sluchátka disponují čtyřmi mikrofony (dva v každém sluchátku) pro telefonování. K dispozici je také funkce Smart Ambient pro vnímání okolí, TalkThru pro konverzaci bez sundávání sluchátek a VoiceAware pro regulaci zpětné vazby vlastního hlasu. Certifikace IP54 zajišťuje odolnost vůči prachu a stříkající vodě.

Co říkají uživatelé v recenzích

Na Alze sluchátka hodnotí 82 zákazníků průměrnou známkou 4,5 z 5. Celkem 63 uživatelů udělilo plných 5 hvězdiček a 85 % kupujících produkt doporučuje. Prodejce eviduje přes 2 000 prodaných kusů s nízkou reklamovaností 1,08 %.

JBL Tune 245 TWS sluchatka render

Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu zvuku a basů. „Absolutně parádní zvuk v této cenové kategorii,“ píše Petr z Českého Dubu. Dalším častým plusem je dlouhá výdrž baterie a fungující ANC. Zákazníci oceňují také multiconnect – sluchátka lze připojit ke dvěma zařízením současně včetně kombinace iPhone a MacBook.

Opakovanou výtkou je obtížné vybírání sluchátek z pouzdra. „Sluchátka z matného plastu jsou v pouzdře hodně zapadlá,“ upozorňuje Marek z Prahy. Někteří uživatelé také zmiňují, že po delším nošení bolí uši, což může být otázka správné velikosti špuntů (v balení jsou tři sady). Aplikace JBL Headphones není lokalizována do češtiny.

V recenzích se objevilo i několik negativních zkušeností s poruchami po 1–2 týdnech používání, kdy jedno sluchátko přestalo reagovat nebo se odpojovalo. Těchto případů je však minimum – negativní hodnocení (1–2 hvězdičky) zanechalo pouze 6 z 82 zákazníků.

Vyplatí se koupě?

JBL Tune 245 TWS za 1 249 Kč představují zajímavou volbu pro ty, kteří chtějí ANC sluchátka bez vysoké investice. Oproti konkurenci v této cenové hladině nabízejí nadprůměrnou výdrž baterie a kompletní sadu funkcí včetně potlačení hluku. Kompromisem může být absence prémiových kodeků jako aptX nebo LDAC – sluchátka podporují pouze standardní SBC a AAC.

Zaujala vás sluchátka JBL Tune 245 TWS?

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

