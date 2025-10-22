Tenhle reproduktor oživí každou vaši párty. JBL PartyBox má špičkový výkon a teď ho koupíte v akci Hlavní stránka Zprávičky JBL PartyBox 710 se prodává za historicky nejnižší cenu 14 872 Kč Reproduktor nabízí výkon 800W RMS a synchronizované světelné efekty Při uvedení stál 20 990 Kč, sleva tak činí přes 6 tisíc korun Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Výkonný party reproduktor JBL PartyBox 710 se nyní dá pořídit za dosud nejnižší cenu v historii. Zatímco při svém uvedení stál 20 990 Kč, aktuálně jej seženete za pouhých 14 872 Kč. Sleva přes 6 tisíc korun dělá z tohoto masivního reproduktoru zajímavou volbu pro každého, kdo hledá jednoduše fungující zvukový systém na venkovní akce, domácí party nebo pravidelné hudební produkce. Výkon 800W a čtyři měniče PartyBox 710 disponuje výkonem 800W RMS, který distribuují dva 2,75palcové výškové reproduktory a dvojice 8palcových basových měničů. Součástí konstrukce je také vyladěný bass reflex port, který zajišťuje plné basy i při vysoké hlasitosti. Reproduktor tak bez problémů ozvučí větší zahradu, terasu nebo menší sál. CHCI JBL PARTYBOX 710 Světelná show synchronizovaná s hudbou Součástí reproduktoru jsou LED prvky vytvářející dynamickou světelnou show, která reaguje na rytmus přehrávané hudby. K dispozici jsou různé režimy včetně stroboskopických efektů, efektu hvězdné oblohy nebo klubových blikajících vzorů. Všechny světelné efekty lze nastavit přímo na ovládacím panelu na horní straně reproduktoru nebo prostřednictvím mobilní aplikace PartyBox. Vstup pro mikrofon a kytaru Pro karaoke nadšence nebo hudebníky nabízí PartyBox 710 dedikované vstupy pro mikrofon a kytaru. Reproduktor obsahuje speciální karaoke nastavení ekvalizéru, které optimalizuje zvuk pro zpěv. Můžete tak nejen pouštět hudbu z telefonu přes Bluetooth, ale také živě zpívat nebo hrát na kytaru s doprovodem. Mobilita díky kolečkům a voděodolnost IPX4 I přes své rozměry a vysokou hmotnost je PartyBox 710 relativně mobilní díky robustním kolečkům a teleskopické rukojeti. Reproduktor tak můžete snadno převážet mezi různými místy. Certifikace IPX4 zaručuje odolnost proti stříkající vodě, takže reproduktor zvládne party u bazénu nebo déšť při venkovní akci. Propojení dvou reproduktorů pro stereo zvuk Pro ještě větší zvukový zážitek umožňuje PartyBox 710 párování dvou jednotek pomocí technologie True Wireless Stereo (TWS). Reproduktory lze propojit bezdrátově nebo kabelem a vytvořit tak stereo sestavu s celkovým výkonem 1 600 W. KOUPIT JBL PARTYBOX 710 S aktuální cenou 14 872 Kč představuje JBL PartyBox 710 zajímavou investici pro všechny, kdo pořádají pravidelné venkovní akce, domácí party nebo potřebují výkonný zvukový systém s možností karaoke. Sleva přes 6 tisíc korun oproti původní ceně dělá z tohoto reproduktoru jednu z nejlepších nabídek v kategorii party reproduktorů. Uvažujete o pořízení party reproduktoru na příští letní sezónu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce bluetooth reproduktor česko JBL Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024