TOPlist

Tenhle reproduktor oživí každou vaši párty. JBL PartyBox má špičkový výkon a teď ho koupíte v akci

  • JBL PartyBox 710 se prodává za historicky nejnižší cenu 14 872 Kč
  • Reproduktor nabízí výkon 800W RMS a synchronizované světelné efekty
  • Při uvedení stál 20 990 Kč, sleva tak činí přes 6 tisíc korun

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
22.10.2025 06:00
Ikona komentáře 0
jbl partybox 710 na party u bazenu

Výkonný party reproduktor JBL PartyBox 710 se nyní dá pořídit za dosud nejnižší cenu v historii. Zatímco při svém uvedení stál 20 990 Kč, aktuálně jej seženete za pouhých 14 872 Kč. Sleva přes 6 tisíc korun dělá z tohoto masivního reproduktoru zajímavou volbu pro každého, kdo hledá jednoduše fungující zvukový systém na venkovní akce, domácí party nebo pravidelné hudební produkce.

Výkon 800W a čtyři měniče

PartyBox 710 disponuje výkonem 800W RMS, který distribuují dva 2,75palcové výškové reproduktory a dvojice 8palcových basových měničů. Součástí konstrukce je také vyladěný bass reflex port, který zajišťuje plné basy i při vysoké hlasitosti. Reproduktor tak bez problémů ozvučí větší zahradu, terasu nebo menší sál.

CHCI JBL PARTYBOX 710

Světelná show synchronizovaná s hudbou

Součástí reproduktoru jsou LED prvky vytvářející dynamickou světelnou show, která reaguje na rytmus přehrávané hudby. K dispozici jsou různé režimy včetně stroboskopických efektů, efektu hvězdné oblohy nebo klubových blikajících vzorů. Všechny světelné efekty lze nastavit přímo na ovládacím panelu na horní straně reproduktoru nebo prostřednictvím mobilní aplikace PartyBox.

jbl partybox 710 render

Vstup pro mikrofon a kytaru

Pro karaoke nadšence nebo hudebníky nabízí PartyBox 710 dedikované vstupy pro mikrofon a kytaru. Reproduktor obsahuje speciální karaoke nastavení ekvalizéru, které optimalizuje zvuk pro zpěv. Můžete tak nejen pouštět hudbu z telefonu přes Bluetooth, ale také živě zpívat nebo hrát na kytaru s doprovodem.

Mobilita díky kolečkům a voděodolnost IPX4

I přes své rozměry a vysokou hmotnost je PartyBox 710 relativně mobilní díky robustním kolečkům a teleskopické rukojeti. Reproduktor tak můžete snadno převážet mezi různými místy. Certifikace IPX4 zaručuje odolnost proti stříkající vodě, takže reproduktor zvládne party u bazénu nebo déšť při venkovní akci.

Propojení dvou reproduktorů pro stereo zvuk

Pro ještě větší zvukový zážitek umožňuje PartyBox 710 párování dvou jednotek pomocí technologie True Wireless Stereo (TWS). Reproduktory lze propojit bezdrátově nebo kabelem a vytvořit tak stereo sestavu s celkovým výkonem 1 600 W.

KOUPIT JBL PARTYBOX 710

S aktuální cenou 14 872 Kč představuje JBL PartyBox 710 zajímavou investici pro všechny, kdo pořádají pravidelné venkovní akce, domácí party nebo potřebují výkonný zvukový systém s možností karaoke. Sleva přes 6 tisíc korun oproti původní ceně dělá z tohoto reproduktoru jednu z nejlepších nabídek v kategorii party reproduktorů.

Uvažujete o pořízení party reproduktoru na příští letní sezónu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024