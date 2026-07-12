Alza srazila cenu nadupaného repráku JBL o 6 000 Kč! Zaujme vynikajícím výkonem a vlastní světelnou show Hlavní stránka Zprávičky JBL Partybox 710 je výkonný párty reproduktor s 800W zvukem JBL Original Pro Sound a barevnou světelnou show Nyní stojí 13 999 Kč místo 19 990 Kč (sleva téměř 6 000 Kč, tedy 29 %) Nabídne hluboké basy, IPX4 odolnost a spárování dvou kusů pro ozvučení velkého prostoru, zahrady i párty Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Velký JBL Partybox se jen tak nezlevňuje, takže když spadne o šest tisíc, stojí to za pozornost. Alza srazila JBL Partybox 710 z 19 990 Kč na 13 999 Kč, tedy o téměř 6 000 Kč. Aktuální cenu i skladovou dostupnost si můžete ověřit přímo v detailu produktu. CHCI REPRODUKTOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete pořádně ozvučit párty, zahradu nebo větší prostor a máte kam repro zapojit do sítě.⚠️ Zvažte, pokud čekáte přenosný provoz na baterii nebo repro do bytu, kde plný výkon stejně nevyužijete.💡 Za 13 999 Kč dostanete jeden z nejvýkonnějších párty reproduktorů JBL se slevou téměř 6 000 Kč. Proč je tenhle reproduktor zajímavý JBL Partybox 710 míří na lidi, kteří chtějí pořádně ozvučit velký prostor a nespokojí se s malým přenosným repráčkem. Hlavní argument teď navíc není jen výkon, ale i cena — sleva téměř 6 000 Kč u modelu, který jinak drží cenu vysoko. Za pozornost stojí i sociální důkaz: repro má na Alze hodnocení 4,8 z 5, doporučuje ho 96 % zákazníků a přes 2 000 prodaných kusů drží nízkou reklamovanost 1,03 %. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Srdcem je výkon 800 W a zvuk JBL Original Pro Sound s dvojicí výškových a dvojicí basových reproduktorů, které se starají o bohatý a dunivý zvuk s výraznými basy. Frekvenční rozsah 35 až 20 000 Hz pokryje hluboké basy i výšky. Připojení řeší Bluetooth 5.1, uživatelé přitom v praxi naměřili dosah kolem 80 metrů. Díky funkci True Wireless Sound spárujete dva kusy 710 a ozvučíte opravdu velký prostor. Reproduktor není jen o zvuku — nabídne i barevnou světelnou show, kterou sladíte s hudbou přes ovládací panel nebo aplikaci Partybox. Praktické jsou vstupy pro mikrofon i kytaru, takže se u něj dá zpívat nebo hrát. Na přesun pomáhají robustní kolečka a rukojeť a proti postříkání ho chrání krytí IPX4, takže párty u bazénu nebo na zahradě zvládne. KOUPIT REPRODUKTOR V AKCI Praktická stránka: napájení, hmotnost, ovládání Tady je nejdůležitější věc celého článku: Partybox 710 nemá vestavěnou baterii a hraje pouze ze zásuvky. Na rozdíl od menších modelů řady Partybox tak potřebujete elektřinu na dosah — na párty u domu nebo v sále to nevadí, ale na místo bez zásuvky ho jen tak nevezmete. JBL sice nabízí volitelný akumulátor JBL Battery 400 (kolem 2 159 Kč), ten je ale potřeba dokoupit zvlášť. Druhá věc je hmotnost kolem 28 kg — na velký párty repro očekávatelná, ale při přenášení do schodů ji ucítíte, proto se hodí ta kolečka. Ovládání řeší panel na reproduktoru i aplikace Partybox, kde nastavíte světla i zvuk. Z recenzí zaznělo, že aplikace vyžaduje zapnuté polohové služby a po delší nečinnosti se občas musí znovu spárovat — nic zásadního, ale dobré to vědět. CHCI PARTYBOX ZA 13 999 KČ Co říkají uživatelé Při hodnocení 4,8 z 5 (46 hodnocení) zákazníci nejvíc chválí čistý a hlasitý zvuk s intenzivními basy, kvalitní zpracování a design i parádní světelné efekty. Opakuje se, že jde o obrovský výkon — jeden uživatel píše, že „na večírku hraje neuvěřitelně“, jiný ověřil dosah Bluetooth až 80 metrů. Spokojení jsou hlavně ti, kdo repro pořizovali na venkovní akce a větší prostory. Kritika míří hlavně na dvě věci. Zaprvé absence baterie a nutnost napájení ze zásuvky, kterou zmiňuje hned několik lidí jako hlavní mínus. Zadruhé výkon je v bytě prakticky nevyužitelný — uživatelé s humorem popisují, že „padají věci z poliček“ a že se ozvali sousedé i při čtvrtinové hlasitosti. Zaznívá i vyšší hmotnost a drobnosti kolem aplikace. Jinak převažuje velká spokojenost. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud chcete repro brát na místa bez elektřiny — na pláž, k ohni nebo do lesa — bude vám chybět baterie, takže sáhněte po menším Partyboxu s vlastním akumulátorem. Nesedne ani do běžného bytu, kde plný výkon stejně nevyužijete a spíš naštvete sousedy. A kdo hledá lehký a snadno přenosný reproduktor na cesty, ocení menší a lehčí model — Partybox 710 je stavěný na velké akce, ne do batohu. Verdikt: pro koho se to vyplatí JBL Partybox 710 je skvělá volba pro každého, kdo pořádá párty, akce nebo ozvučuje velké prostory a má repro kam zapojit do sítě. Za 13 999 Kč se slevou téměř 6 000 Kč dostanete 800W zvuk, hluboké basy, světelnou show a možnost spárovat dva kusy — a to je u tohohle modelu výrazný cenový posun. Neberte ho jako přenosný repro na baterku ani jako ozvučení do bytu, ale jako párty stroj na velké akce. Pro toho, kdo přesně tohle hledá, je současná cena 19 990 Kč snížená na 13 999 Kč hodně lákavá. CHCI TENTO PÁRTY REPRODUKTOR Berete párty reproduktor hlavně na venkovní akce, nebo by se vám hodil i model s baterií na cesty? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 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