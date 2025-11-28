Skvělá sluchátka JBL Live 770NC seženete za super cenu! Mají solidní zvuk a účinné ANC Hlavní stránka Zprávičky JBL Live 770NC má na Alze Black Friday slevu: z 4 490 Kč na 2 990 Kč Jde o bezdrátová sluchátka s ANC, 65hodinovou výdrží baterie a multipoint připojením Za tuto cenu nabízí kvalitní zvuk i solidní potlačení hluku, mikrofony jsou však horší Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a nechcete utrácet, JBL Live 770NC patří k zajímavým volbám. Původní cena 4 490 Kč během Black Friday klesla na 2 990 Kč, což z nich dělá jeden z nejdostupnějších modelů s ANC na trhu. 65 hodin výdrže Největší trumf JBL Live 770NC je brutální výdrž baterie. S vypnutým ANC dokážou sluchátka hrát až 65 hodin na jedno nabití, s aktivním potlačením hluku pořád úctyhodných 50 hodin. To znamená, že celý týden intenzivního používání zvládnete bez nabíjení. Pokud vám dojde šťáva, pětiminutové nabití přes USB-C vám dá energii na další čtyři hodiny poslechu. Uživatelé výdrž chválí napříč všemi recenzemi – sluchátka vydrží přes dva dny nepřetržitého používání a někteří uvádějí, že nabíjení řeší maximálně jednou týdně. V dnešní době, kdy většina konkurenčních modelů nabízí 30-40 hodin, je tohle skutečný benefit. ANC funguje, ale není to špička JBL Live 770NC používá čtyři mikrofony pro adaptivní potlačení hluku, což znamená, že sluchátka reagují na změny okolního prostředí a dynamicky přizpůsobují úroveň ANC. V praxi to funguje – běžný kancelářský hluk, bzučení klimatizace nebo monotónní zvuky dopravy dokáže ANC potlačit slušně. CHCI JBL SLUCHÁTKA V AKCI Uživatelé ale upozorňují, že nejde o špičkové ANC jako u řady Sony WH nebo Bose QuietComfort. Při silném větru nebo velmi hlučném prostředí začíná ANC ztrácet účinnost. Zajímavé je, že někteří uživatelé doporučují ANC při větru raději vypnout a spoléhat jen na pasivní potlačení hluku – tedy na to, jak dobře náušníky utěsňují uši. Podle recenzí to funguje překvapivě dobře. K dispozici je také režim Smart Ambient, který naopak propouští zvuky z okolí – užitečné, když potřebujete slyšet hlášení na nádraží nebo zastavit někoho na ulici. A funkce TalkThru automaticky ztlumí hudbu a zesílí lidské hlasy, když s někým mluvíte. Zvuk: basový s možností úpravy JBL Live 770NC disponuje 40mm měniči s charakteristickým JBL Signature Sound, což v praxi znamená důraz na basy. Pokud posloucháte hip-hop, elektroniku nebo EDM, budete spokojeni. Pro fanoušky klasické hudby může být basový profil přehnaný. Naštěstí existuje aplikace JBL Headphones, ve které si můžete zvuk přizpůsobit pomocí ekvalizéru. Navíc sluchátka podporují funkci Personi-Fi 2.0, která pomocí rychlého poslechového testu vytvoří personalizovaný zvukový profil podle vašeho sluchu. Uživatelé potvrzují, že po úpravě v aplikaci lze dosáhnout výrazně vyváženějšího zvuku. Také je k dispozici prostorový zvuk JBL Spatial Sound, který simuluje 3D audio – funguje dobře u filmů a hraní her, ale u hudby to může znít poněkud uměle. Mikrofony: největší slabina Pokud plánujete sluchátka používat hlavně na videohovory nebo telefonování, připravte se na zklamání. Mikrofony patří k nejslabším článkům Live 770NC. Uživatelé hlásí, že jejich hlas zní tlumeně, nečitelně, a při silnějším okolním hluku je téměř nesrozumitelný. Technologie beamforming by měla zaostřit mikrofony na váš hlas a potlačit okolní ruchy, ale v praxi to funguje jen omezeně. Recenzenti dokonce píší, že když jsou venku, téměř nikdo jim nerozumí. Pro občasné telefonáty to ještě ujde, ale pokud máte pracovní online schůzky každý den, zvažte raději jiný model. Pohodlí a konstrukce: převážně dobré JBL Live 770NC mají textilní hlavový most a měkké náušníky s paměťovou pěnou, což zajišťuje pohodlí i při dlouhodobém nošení. Uživatelé chválí, že sluchátka netlačí na hlavu a po několika hodinách nebolí uši. Sluchátka se dají složit do kompaktního tvaru, což je praktické na cestování. V balení najdete textilní pytlík – není to pevné pouzdro jako u dražších modelů, ale na základní ochranu to stačí. Multipoint a dotykové ovládání JBL Live 770NC podporují Bluetooth 5.3 s multipoint připojením, což znamená, že je můžete najednou připojit k telefonu i počítači a automaticky přepínat mezi zařízeními. To oceníte, pokud poslouchá hudbu na počítači a přijde vám hovor na telefon – sluchátka sama přepnou na telefon. Dotykové ovládání na pravém náušníku umožňuje ovládat přehrávání, hlasitost a aktivovat hlasového asistenta. Problém je, že dotyková zóna funguje jen na části s logem „B" v nápisu JBL – pokud se netrefíte přesně, příkaz neprojde. Někteří uživatelé si stěžují, že když zvednou ruku nebo se natáhnou, omylem zastaví přehrávání. Co chybí a na co si dát pozor JBL Live 770NC nepodporují pokročilé Bluetooth kodeky jako aptX HD nebo LDAC – najdete jen základní podporu LE Audio. Pro naprostou většinu uživatelů to nebude problém, ale audiofily může limitovaná kvalita bezdrátového přenosu mrzet. V balení je 3,5mm jack kabel pro drátové připojení, ale je velmi krátký – pro pohodlné použití si budete muset pořídit delší. A pozor, mikrofon funguje jen přes Bluetooth – při drátovém připojení nejde telefonovat. Verdikt: solidní volba pro každodenní použití Za 2 990 Kč dostáváte sluchátka, která jsou především praktická. Brutální výdrž baterie, slušné ANC, multipoint připojení, pohodlné nošení a možnost úpravy zvuku v aplikaci – to vše za méně než tři tisíce korun. Sleva 1 500 korun není astronomická, ale vzhledem k tomu, že jde o sluchátka s rozumným poměrem cena/výkon už v základu, je to zajímavá nabídka pro ty, kdo nehledají špičku, ale spolehlivou každodenní volbu. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 