Jakou rychlou nabíječku zvolit nejen pro váš mobil?

Ohledně nabíjení koluje internetem spousta mýtů a polopravd. Některé mají původ v dávnověku, kdy měly mobily baterie založené na jiných materiálech, než ty dnešní, některé jsou úplné výmysly, jiné jsou naopak založené na pravdě, jen ne úplně správně pochopené. Stejně tak panují nejasnosti ohledně toho, jaká nabíječka je či není vhodná pro konkrétní mobil, což jsme už rozebírali dříve. Je sice pravda, že pokud použijete kvalitní nabíječku, nic nepokazíte, ale vždy budou existovat lepší a horší alternativy.

Trh s nabíječkami je obrovský a není v našich silách vybrat zcela objektivně ty nejlepší. Jedním z důvodů je, že to, co je vhodné pro jedno zařízení, bude u jiného zbytečně výkonné. Dalším důležitým parametrem je počet nabíjecích zařízení. Někdo má jen telefon, jiný potřebuje nabíjet kromě telefonu i hodinky, sluchátka, tablet a notebook.

Rychlá nabíječka pro jedno zařízení

Pokud potřebujete nabíjet pouze jedno zařízení, případně jste limitováni místem, například při cestování, bude nejlepší zvolit nabíječku dodávanou s mobilem – aha, to asi bude oříšek, že? Dobrá, tak nabíječku stejné značky, jako je mobil.

Rychlé nabíjení Android označuje za rychlé nabíjení cokoliv nad 7,5 W. Android 15 zavádí nové dělení, kdy pro označení rychlé nabíjení bude třeba výkon přinejmenším 15 W. Proto jsme do tohoto článku zařadili i nabíječky s výkonem pod 20 W, pokud jsou něčím zajímavé. Naopak jsme nezařadili opravdu výkonné nabíječky, které používají proprietární protokoly a fungují jen s jedním modelem nebo řadou a potřebují speciální kabel.

Dokud se budeme pohybovat do výkonu asi 25 W, je prakticky jedno, co zvolíte. Jedná se o víceméně základní hodnotu a nejspíš jej zvládne dodat jakákoliv nabíječka. Sám dlouhodobě používám nabíječky značky Samsung pro všechna zařízení. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že jsem zatím nenarazil na zařízení jiné značky, které by s nabíječkou Samsung nespolupracovalo. Stejně tak nabíjecí kabely od Samsungu mají asi nejlépe řešené koncovky, které vklouznou do napájecího portu jakoby nic.

Na výběr je několik variant od 15 do 45 W. Nabíječky s menším výkonem mívají port USB-A, zatímco u vyšších výkonů už najdeme jen USB-C.

Pozor na padělky Při koupi si dejte pozor na až příliš dobré nabídky, zvláště na e-shopech typu internetová tržiště, protože snadno narazíte na padělky.

Samsung EP-T4511XBE (45W)

Jedná se o cestovní nabíječku do sítě s maximálním výkonem 45W a USB-C výstupem. V balení najdeme i 1,8 m dlouhý kvalitní kabel. Tato rychlá nabíječka je vhodná především pro vyšší modely telefonů a tabletů Samsung, které dokáží využít výkon 45 W, ale výborně bude fungovat i s jakýmkoliv jiným zařízením.

Cena od: 690 Kč

AlzaPower T200 Travel Charger (18 W)

Tato nabíječka z osvědčené řady AlzaPower nevyniká výkonem a , ale tím, že je modulární a využijete ji na cestách. Snadno totiž vyměníte českou vidlici za třeba anglickou, americkou nebo australskou. Za výhodu považujeme konektor USB-A, protože ten je zcela univerzální a není problém touto nabíječkou nabíjet zařízení s jakýmkoliv konektorem.

Cena od: 399 Kč

Poznámka: v době psaní článku je na tuto nabíječku sleva 25 % po zadání kódu ALZADNY25.

Swissten síťový adaptér USB-C 20W PD

Tato nabíječka s výkonem 20 W opět nebude vyhazovat jističe, ale zaujala nás svou konstrukcí. Je totiž mimořádně tenká a vleze se například do zásuvku, u které je přiražený nábytek. Navíc díky šikovnému tvaru můžete mobil při nabíjení položit na horní hranu nabíječky, která tak poslouží jako stojánek.

Cena od: 249 Kč

Vyšší výkon, více zařízení

Zde bude už výběr mnohem širší. Typickým zástupcem bude nabíječka s dvěma porty a výkonem 45 W nebo se třemi porty a výkonem 65 W. Existují i nabíječky s například pěti porty a nebo s výkonem i 200 W, ale ty jsou natolik specifické, že by si zasloužily vlastní článek.

dodávaný výkon na jednotlivé porty

Pokud má rychlá nabíječka více výstupních portů, bude u každého z nich označeno, jakým výkonem disponuje. Nabíječka s výkonem 45 W může mít konfiguraci například 15 + 30, což znamená, že jeden port zvládne maximálně 15 W a druhý maximálně 30 W, dohromady 45 W. Případně bude značení 15 + 45 a v takovém případě jde o maximální výkon pro daný port.

GaN (gallium nitride) GaN technologie u nabíječek znamená, že místo běžného materiálu se používá nový, efektivnější materiál (gallium nitride), který umožňuje vyrábět menší a rychlejší nabíječky. Tyto nabíječky se tolik nepřehřívají, lépe využívají energii, a proto mohou zařízení nabíjet rychleji a jsou menší než klasické nabíječky.

Pokud zapojíte oba porty v prvním případě, zvládnou každý dodávat deklarovaný výkon. V druhém případě je daný výkon dodáván jen pokud zapojíte jen jeden port. Když zapojíte oba porty, rozdělí se dostupný výkon v příslušném poměru. Rozdíl je v tom, že v druhém případě můžete opravdu nabíjet jedno zařízení plným výkonem dané nabíječky.

Baseus GaN5 Pro, 2x USB-C, USB-A, 65W (CCGP120201)

Pokročilejší nabíječka se třemi výstupními porty. Při zapojení jednoho portu dodává plný výkon 65 W na USB-C a 60 W na USB-A, při zapojení různých kombinací se výkon dělí mezi jednotlivé porty. Značka Baseus je spolehlivá a mohu ji doporučit, sám používám už dlouho starší model této nabíječky.

Cena od: 738 Kč

Varta 65 W GaN (57956101401)

Nabíječka si poradí nejen s telefony, tablety, ale také například ultrabooky a to díky nabíjení až 65 W skrze USB-C. Nabíječka disponuje třemi konektory. Základem je jeden USB-A s podporou až 30W nabíjení a 2x USB-C zvládající až 65 W. Nabíječka nabízí standard Power Delivery (USB-C) a Quick Charge 3.0 (USB-A) s tím, že pro první technologii (PD) je k dispozici až 65 W a Quick Charge (QC) zvládne max. 30 W.

Cena od: 803 Kč

Samsung EP-T6530NBE

Tuto nabíječku používám na cestách k plné spokojenosti. Zvládá nabíjet tři zařízení současně, většinou se jedná o mobil, sluchátka a hodinky, ale často i tablet, mobil a powerbanka. Hlavní port disponuje výkonem 65 W, v případě zapojení více zařízení se dostupný výkon rozdělí mezi jednotlivé porty.

Cena od: 758 Kč

Jakou rychlou nabíječku byste doporučili vy?

Zdroj: vlastní