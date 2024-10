Jak vybrat chytrou zásuvku? Na tyto věci si dejte pozor

Chytrá zásuvka je jednou z prvních komponent chytré domácnosti, se kterou můžete experimentovat. Výběr chytré zásuvky ale může skrývat řadu komplikací. Co vlastně chytrá zásuvka umí? Na co si dát pozor a na jaké parametry se zaměřit? Projdeme si základní parametry a funkce a ukážeme, jak na to, abyste byli spokojení.

Zapnutí a vypnutí

Samotná zásuvka se vždy umí zapnout a vypnout. Ovládání najdeme v aplikaci a také můžeme použít tlačítko na těle zásuvky. Ty lepší umí reagovat na vnější podněty jako je čas, východ a západ slunce. Nejvyšší modely zvládnou dokonce univerzálnější spouštěcí podmínky jako je příchod a odchod z domu apod.

Měření spotřeby

Další zajímavou funkcí je měření spotřeby. I zde najdeme rozdíly. Zatímco některé chytré zásuvky měří okamžitou spotřebu v reálném čase s miliwattovou přesností a následně vám vykreslí perfektní graf, jiná ukáže statické číslo a spokojí se s celkovou spotřebou za měřené období.

Okamžitá spotřeba a souhrn Spotřeba podle času Graf za období Inspelning zobrazí jen základní informaci

Typ zástrčky

Setkáme se se třemi základními typy. Typ C je dvoukolík, Typ E s ochranným kolíkem je u nás nejrozšířenější a Typ F (Schuko) má místo kolíku uzemňovací kontakty. Běžnou koncovku s kolíkem zasunete do Typu E i F, ale v případě Typu F jde otočit opačně. Přestože by to nemělo vadit, mně takovéto zapojení jednou vyhodilo jističe.

Typ F Typ E Typ F s USB Typ E + C + USB

Kromě výstupu 230 V mají některé chytré zásuvky USB porty určené k nabíjení nebo jako zdroj pro některá zařízení.

Podpora asistentů

Nepodceňujte podporu hlasových asistentů jako je Google Home nebo Alexa. Hlasový asistent dokáže významně rozšířit možnosti originální aplikace. Například můžete říct “Hey Google, turn off fan after 10 minutes” a Nest se sám postará o vše potřebné.

Nevýhodou, kterou musíme zmínit, je nutnost další investice do hlasového asistenta. Například zmíněný Google Nest se prodává za cca 2 700 Kč.

Rozměry a tvar

Chytré zásuvky mohou mít různý tvar a různý rozměr. Některé jsou spíše tenké, ale roztahují se do šířky, jiné nezaberou žádné místo navíc okolo, ale potřebují prostor u zdi. Pokud potřebujete zapojit chytrou zásuvku za nábytek který je u zdi a nebo naopak potřebujete využít více zásuvek vedle sebe, je třeba tento parametr také zohlednit.

Maximální příkon

Pokud chcete do chytré zásuvky připojit přístroj s vyššími nároky na příkon, pohlídejte si, jestli to vybraná chytrá zásuvka zvládne. Většina chytrých zásuvek s přehledem zvládne 2 000 W, což stačí na počítač s monitory a síťovými prvky, ale automatická pračka už může mít vyšší požadavky.

Naštěstí ani příkon nad 3000 W není výjimkou a hodně modelů disponuje 3680 W.

Připojení

Chytrá zásuvka musí být nějak připojena k internetu. Typické jsou protokoly Zigbee a nebo připojení přes Wi-Fi. Zásuvky, které jdou připojit přes Wi-Fi, dokážou často fungovat samostatně jen s aplikací od výrobce, zatímco Zigbee vyžaduje investici do brány.

Odolnost proti vodě a prachu

U telefonů dnes běžně požaduje IP68, to ale u chytrých zásuvek nenajdeme. Nejběžnější je IP20, IP44 je už nadstandardní hodnota, kterou najdete spíše u venkovních zásuvek a IP66 je mimořádný úkaz.

Výběr chytré zásuvky

Nedá se říct, že by absence některé funkce nebo nižší parametr například u příkonu automaticky znamenaly, že jde o špatný model. Je třeba zvážit vaše potřeby a zohlednit to, na čem záleží. Pokud chcete řídit akvárium, nemá smysl řešit příkon 3680 W, ale naopak budete potřebovat podporu časovače a oceníte aspoň částečnou odolnost proti vodě.

Jak probíhá výběr chytré zásuvky u vás?