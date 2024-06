Jak si na Pixelu vyzkoušet Android 15? Je to snadné!

Google vydává beta verze chystaného Androidu 15, které si můžete vyzkoušet

Pokud máte podporovaný telefon, ideálně Pixel, je to snadné

Stačí se přihlásit na webu a všechno proběhne automaticky

Hodně lidí je zvědavých na novinky v chystaném systému Android 15. Pokud máte podporované zařízení, můžete si vyzkoušet testovací verzi sami.

Jděte na oficiální web Googlu a zkontrolujte, jestli máte podporované zařízení. V této chvíli jsou podporované tyto Pixely:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pokud vlastníte podporované zařízení, zobrazí se vám. Stiskem tlačítka + Přihlásit se zobrazíte poměrně dlouhý dialog, kde Google sděluje, co všechno vám použitím beta verze hrozí a za co všechno nenese odpovědnost. Doporučujeme přečíst si tento seznam pečlivě a neinstalovat beta verzi, pokud nevíte, co děláte. Mimo jiné Google upozorňuje na možnou nestabilitu, nemožnost přijímat nebo iniciovat hovory a také na souhlas se sběrem metrik a dat o fungování telefonu. Beta není hračka! Po odsouhlasení se zobrazí potvrzení.

Nyní můžete na telefonu zkontrolovat aktualizace. Mně se napoprvé nezobrazila, ale když jsem klikl na zkontrolovat, zobrazila se beta verze. Aktualizace není žádný drobek, má 2,61 GB. Po asi 15 minutách stahování (závisí na rychlosti připojení) a instalace si telefon řekl o restart.

Po restartu naběhne telefon do nového systému. Po krátké hlášce o dokončování nastavení se zobrazilo vše tak, jak jsem byl zvyklý, a to včetně alternativního launcheru Nova.

Verzi systému si můžete zkontrolovat v Nastavení. Na posledním obrázku je screenshot z Pixel 8 Pro, který používám jako hlavní, a na kterém jsem nechat standardní verzi.

Celá operace zabrala nějakých 20 minut od prvního okamžiku po naběhnutí telefonu. Není to nic složitého. Na rozdíl od jiných značek, které oficiální beta verze nenabízí a uživatelé je musí složitě instalovat, u telefonů Pixel stačí jedno kliknutí. Přesto nedoporučujeme instalovat betu na váš hlavní telefon. Pozor také na to, že přechod na stabilní verzi je spojen se smazáním všech dat!

Google Pixel 8 Pro Kde koupit: Cena od: 20 490 Kč Koupit

Vyzkoušíte si Android 15 beta?