Alza zlevnila tenhle robotický vysavač o 40 %. Vyplatí se koupit? Hlavní stránka Zprávičky iRobot Roomba Plus 505 Combo je robotický vysavač s mopem, LiDAR navigací a samočisticí stanicí AutoWash S kódem ALZADNY40 stojí 10 794 Kč místo 17 990 Kč (sleva 7 196 Kč) Za tuto cenu získáte prémiovou Roombu s automatickým vysypáváním, praním i sušením mopů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.4.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Kombinace vysávání a mopování v jednom robotu s automatickou údržbou patří mezi nejpohodlnější řešení úklidu. iRobot Roomba Plus 505 Combo s AutoWash stanicí nyní seženete na Alze za 10 794 Kč po zadání kódu ALZADNY40, před akcí přitom vycházel na 17 990 Kč. Sleva 40 % už rozhodně stojí za pozornost, ale je otázka, zda se tento model skutečně vyplatí. Pojďte se s námi detailněji podívat na důvody, proč ho (ne)chtít. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete robota, který vysává, vytírá a sám si pere mopy – a nechcete se o něj týdny starat.⚠️ Zvažte, pokud máte velmi nízký nábytek (LiDAR zvyšuje výšku) nebo očekáváte bezproblémovou aplikaci hned od prvního dne.💡 Za 10 794 Kč jde o jednu z nejlevnějších cest k prémiovému combo robotu s AutoWash stanicí od zavedené značky. Proč je tahle Roomba zajímavá Roomba Plus 505 Combo patří do střední třídy kombinovaných robotů iRobot. Hlavní argument pro ni je stanice AutoWash, která převezme prakticky veškerou údržbu: automaticky vysype sběrnou nádobu, vypere mopovací podložky a vysuší je teplým vzduchem. Výrobce uvádí až 75 dní bez zásahu – v praxi to závisí na velikosti plochy a frekvenci mopování, ale i tak jde o výrazné snížení práce oproti běžným robotům. Robot kombinuje vysávání se sacím výkonem 70× vyšším než starší modely Roomba řady 600 a mopování s vysouvacími podložkami DualClean s technologií PerfectEdge. Ty pokrývají podle výrobce o 18 % větší plochu než klasické pevné podložky a dostávají se blíže ke stěnám a do rohů. Klíčové parametry v praxi Navigace spoléhá na ClearView Pro LiDAR v kombinaci s kamerou a umělou inteligencí PrecisionVision. Robot si rychle vytvoří mapu bytu, rozpoznává překážky (kabely, ponožky, hračky) a systematicky projíždí místnosti bez zbytečných nárazů. Doba provozu činí 180 minut na jedno nabití, hlučnost je uváděna na 72 dB – což odpovídá běžnému vysavači. Funkce SmartScrub napodobuje ruční pohyb tam a zpět a podle výrobce vytírá 2× důkladněji než standardní režim. Praktické je i automatické zvedání mopů nad koberce – robot tak může přejíždět mezi tvrdou podlahou a kobercem bez přerušení. Praktická stránka: stanice, aplikace, rozměry Stanice AutoWash je poměrně rozměrná – počítejte s tím, že zabere víc místa než běžná nabíjecí základna. Na druhou stranu zvládá vše automaticky: vysypávání prachu, napouštění čisté vody, oplachování mopů a jejich sušení. Robot sám měří 10,6 × 35,1 × 35,7 cm a překoná prahy do výšky 2 cm. Ovládání probíhá přes aplikaci Roomba Home (dostupnou v češtině) nebo hlasem přes Google Assistant a Amazon Alexa. V aplikaci nastavíte časový rozvrh, vyberete místnosti k úklidu, upravíte intenzitu sání i vlhčení. Robot podporuje čtyři režimy: pouze vysávání, pouze mopování, kombinace obojího, nebo nejprve vysát a poté mopovat. Co říkají uživatelé Na Alze má Roomba Plus 505 Combo hodnocení 3,9 z 5 (14 hodnocení) a 71 % zákazníků ji doporučuje. Uživatelé chválí především kvalitu vytírání, rychlé mapování a snadnou údržbu díky AutoWash stanici. Několik recenzí zmiňuje, že robot vytírá výrazně lépe než předchozí modely bez rotačních mopů. Kritika se soustředí hlavně na aplikaci – více uživatelů hlásí občasné ztráty spojení a nemožnost uložit si vlastní plán úklidu (musíte ho vytvářet znovu). Někteří upozorňují, že LiDAR senzor zvyšuje výšku robota, takže se nevejde pod nízké skříňky nebo postele, kam se starší modely bez LiDARu dostaly. Objevuje se i výtka k hlučnosti při čištění mopů ve stanici. Důležité je zmínit, že Alza uvádí u tohoto produktu reklamovanost 10,48 %, což je vyšší hodnota. Jeden uživatel hlásil únik vody z dokovací stanice po týdnu používání, jiný problémy s čidly proti pádu. Na druhou stranu iRobot má v ČR dostupnou servisní síť, což je u robotických vysavačů velká výhoda oproti některým čínským značkám. Kdy to smysl nedává Pokud máte hodně nízkého nábytku (postele, skříňky pod 11 cm), robot se pod ně nedostane – a to může být problém, pokud právě tam se hromadí prach. Také pokud očekáváte aplikaci bez jakýchkoli zádrhelů, buďte připraveni na občasné ladění. A pokud máte velkou domácnost s velkým množstvím zvířecích chlupů, někteří uživatelé na zahraničních trzích uvádějí, že sběrná nádoba se plní rychleji, než by čekali. Za 10 794 Kč nicméně dostanete funkcionalitu, která u konkurence často stojí výrazně víc – nebo chybí úplně (automatické praní a sušení mopů). Verdikt: pro koho se to vyplatí Roomba Plus 505 Combo s AutoWash stanicí za 10 794 Kč (s kódem ALZADNY40) je solidní volba pro ty, kteří chtějí kombinovaný robot s minimální údržbou od zavedené značky. Automatické vysypávání, praní a sušení mopů šetří čas a starost. Počítejte ale s vyšší reklamovaností a občasnými problémy s aplikací – a ověřte si, zda robot projede pod váš nábytek. Pokud vás tento model nezaujal, ale robotický vysavač hledáte, podívejte se na aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují i další zlevněné modely. Máte doma robotický vysavač, nebo stále preferujete klasiku? Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.