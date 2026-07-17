Nenamotává chlupy a sama se vysype. Nejnovější Roomba spadla z 15 999 na 9 999 Kč

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
17.7.2026 12:00
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irobot sleva webp
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Nejnovější generace Roomby poprvé pod deset tisíc. iRobot Roomba Max 705 Vac teď na Alze koupíte za 9 999 Kč místo 15 999 Kč, a to včetně samovyprazdňovací stanice. Aktuální cenu a skladovou dostupnost si ověříte přímo v detailu produktu na Alze.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete spolehlivé vysávání bez starostí – s chlupatým psem, kobercem i tvrdou podlahou.
⚠️ Zvažte, že nemopuje a stanice vyprazdňuje do jednorázových sáčků, které budete dokupovat.
💡 Za 9 999 Kč jde o nejmodernější generaci Roomby s LiDARem za cenu, kde se běžně prodává střední třída.

Proč je tenhle robot zajímavý

iRobot dlouhá léta ztrácel na asijskou konkurenci, ale generace Max 705 je návrat do hry. Roomba Max 705 Vac dostala LiDAR navigaci ClearView Pro, takže konečně mapuje a jezdí systematicky – a funguje i potmě. Verze Vac je čistě vysávací, což má háček i výhodu: v zahraničních diskuzích si majitelé kombinované verze stěžují na poruchovost mopovacího systému, kterou tahle jednodušší varianta prostě obchází. A pokles z 15 999 Kč na 9 999 Kč je nejhlubší sleva, jakou tento model zatím dostal.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Dvojice gumových kartáčů proti namotávání je hlavní zbraň na zvířecí chlupy – nemusíte je rozstřihávat nůžkami jako u klasických štětin. Na koberci robot automaticky přidá sání díky Carpet Boost. V zahraničním testu zmapoval byt kolem 130 m² za necelých 9 minut a jeden dlouholetý majitel spočítal, že stejné místnosti, které starší Roomba i8 uklízela 73 minut, zvládne Max 705 za 51 minut. S výškou 10,4 cm podjede většinu postelí a sedaček a překážky zvládá do 2 cm.

KOUPIT ZA 9 999 KČ

Praktická stránka: stanice, sáčky, hluk

AutoEmpty stanice je menší než u starších generací (robot nenajíždí na rampu) a sáček v ní pojme nečistoty zhruba na dva měsíce provozu. Počítejte ale s tím, že sáčky jsou jednorázové a jde o průběžný náklad navíc. Samotné vyprazdňování je krátké, ale hlučné – v noci ho radši neplánujte. Provozní hlučnost 74 dB je běžný standard: při home office schůzce robota pouštět nechcete, při odchodu z bytu je to jedno.

Co říkají uživatelé

Na Alze má robot hodnocení 4,9 z 5, zatím ovšem jen od 7 zákazníků, takže vzorek berte s rezervou. Jeden majitel shrnuje zkušenost slovy „bez starostí a s minimální námahou dobře odvedený úklid“, druhá recenzentka píše „funguje výborně“, ale dodává „aplikace katastrofa“ – nová aplikace Roomba Home si část uživatelů skutečně zatím nezískala. Ze zahraničních zkušeností: rozpoznávání překážek funguje na kabely a hračky spolehlivě, ale tkaničky nebo drobné neznámé předměty občas mine, a rohy je potřeba jednou za čas dojet ručním vysavačem.

VYUŽÍT SLEVU 6 000 KČ

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete, aby robot i vytíral, tahle verze vám stačit nebude – podívejte se po variantě Roomba Max 705 Combo, nebo po konkurenci s mopem od Roborocku, Xiaomi či Dreame. Zklamaní budou i majitelé vysokých koberců s dlouhým vlasem, na kterých robotické vysavače obecně ztrácejí. A komu vadí jednorázové sáčky ve stanici, měl by hledat model s vysypatelným zásobníkem.

Verdikt: pro koho se vyplatí

Roomba Max 705 Vac za 9 999 Kč je ideální pro domácnosti se zvířaty a kombinací podlah, které chtějí prostě jen spolehlivě vysáto – bez mopu, bez složitostí. Sleva 6 000 Kč ji posouvá do hladiny, kde běžně nakupujete střední třídu bez jména, tady ale dostanete kartáče a navigaci vlajkové generace. A protože Alza hlásí posledních 5 kusů skladem, moc času na rozmýšlení nezbývá.

Kdyby se robot mezitím vyprodal, další zlevněné robotické vysavače průběžně najdete v aktuálních Mega slevách na Alze.

CHCI UŠETŘIT 6 000 KČ

Stačí vám u robota jen vysávání, nebo je pro vás mop povinná výbava?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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