Společnost vivo dnes oficiálně představila své vlajkové lodě, modely iQOO 5 a 5 Pro. Obě zařízení jsou prakticky stejná až na to, že Pro verze nabízí extrémně rychlé 120 W kabelové nabíjení a periskopový modul na zadní straně. Rovněž se nabízí v provedení BMW M Motorsport a zadní strana je tvořena z bílé kůže. Pojďme se na oba telefony podívat blíže.

iQOO 5 a 5 Pro oficiálně

Oba dva telefony iQOO 5 a 5 Pro disponují 6,56″ AMOLED panelem s obnovovací frekvencí 120 Hz a průstřelem v levém horním rohu, kde se nachází 16 megapixelová selfie kamerka. Jen zakřivení je na Pro verzi výraznější, než v případě klasického modelu. Samplovací frekvence je pak skvělých 240 Hz, takže reakce jsou okamžité. Displej nabízí rovněž špičkový jas 1 300 nitů a samozřejmě nechybí ani podpora HDR10 +. K dispozici je také čtečka otisků prstů v displeji a duální stereo reproduktory.

Na zadní straně můžeme spatřit tři fotoaparáty. Klasické iQOO 5 disponuje 50 megapixelovým hlavním snímačem Samsung, kterému sekunduje 13 megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 13 megapixelový hloubkový senzor. U iQOO 5 Pro byl tento senzor nahrazen 8 megapixelovým periskopem s 5x optickým a až 60x hybridním zoomem. O výkon se stará čipset Snapdragon 865, kterému sekunduje buď 8 nebo 12 GB LPDDR5 RAM a 128 či 256 GB UFS 3.1 úložiště.

O výdrž se stará v Pro verzi 4 000 mAh baterie s podporou 120 W nabíjení. Nabíjení z 0 na 100 % by mělo trvat pouhých 15 minut a za 5 minut se dostaneme z 0 na 50 %. Standardní iQOO 5 disponuje větší 4 500 mAh baterií, kterou lze dobíjet skrz 55 W nabíjení. Do plna se nám telefon nabije asi za 50 minut, což je stále parádní hodnota. Oba dva telefony v sobě mají Android 10 s nejnovější nadstavbou iQOO UI 1.5. Standardní verze iQOO 5 bude k dispozici v modré a šedé a to za cenu 3 998 CNY, tedy asi 12 700 korun bez daně v případě 8/128 GB varianty. Za Pro verzi pak zaplatíme 4 998 CNY, tedy asi 15 800 korun bez daně.

Vivo iQOO 5 BMW Edition vypadá skvěle. Poháněno bude navíc špičkovým hardwarem čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Jak se vám líbí nové telefony iQOO?

Zdroj: gsmarena.com