Nejlevnější iPhone od dnešního dne koupíte v Česku! Nabízí špičkový výkon a konečně také magnety

iPhone 17e se od dnešního dne prodává v Česku – cena startuje na 16 990 Kč za 256GB verzi Dva klíčové upgrady oproti předchůdci: MagSafe a dvojnásobné úložiště za stejnou cenu Má čip Apple A19 (stejný jako v iPhonu 17), 48Mpx fotoaparát a nové sklo Ceramic Shield 2 Jakub Kárník Publikováno: 11.3.2026 10:00 Čekání je u konce – od dnešního dne si v Česku můžete koupit nejdostupnější iPhone nové generace. iPhone 17e je na Alze k dispozici od 16 990 Kč za 256GB verzi. Apple zachoval cenu loňského modelu, ale zdvojnásobil úložiště a přidal MagSafe – dvě věci, které předchůdci citelně chyběly. Dostupnost a varianty najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud přecházíte ze staršího iPhonu (SE, 11, 12) a chcete moderní iPhone s čipem A19, MagSafe a 256 GB bez nutnosti utrácet přes 20 tisíc.⚠️ Zvažte, pokud vám záleží na 120Hz displeji, Dynamic Islandu nebo ultraširokoúhlém fotoaparátu – to nabídne až iPhone 17 za 22 990 Kč.💡 Za 16 990 Kč dostanete stejný čip jako v iPhonu 17, dvojnásobné úložiště oproti předchůdci, MagSafe a Ceramic Shield 2 KOUPIT IPHONE 17E NA ALZE Co je nového oproti iPhone 16e Design zůstává prakticky stejný – 6,1″ OLED displej se starým výřezem, hliníkový rámeček, jeden 48Mpx fotoaparát vzadu. Změny jsou pod kapotou. Čip A19 je o zhruba 15 % rychlejší než A18 v předchůdci a výkonnostně na úrovni standardního iPhonu 17. MagSafe konečně umožňuje magnetické nabíjení (15 W místo 7,5 W) a celý ekosystém magnetických doplňků – pouzdra, peněženky, stojánky. Přední sklo Ceramic Shield 2 je třikrát odolnější proti poškrábání. Modem C1X nabízí až dvojnásobně rychlejší 5G. A úložiště startuje na 256 GB – u iPhone 16e to bylo 128 GB za stejnou cenu. Co říkají první recenze Zahraniční recenzenti se shodují: MagSafe a zdvojnásobené úložiště jsou dva upgrady, které z iPhone 17e dělají výrazně kompletněji vybavený telefon. TechRadar hodnotí 4,5 z 5 a chválí celodenní výdrž baterie, rychlý A19 čip a vylepšený portrétní režim. CNN Underscored označuje MagSafe za „obrovskou" změnu. The Verge doporučuje zvážit příplatek za standardní iPhone 17 se 120Hz displejem a druhým fotoaparátem – ale uznává, že iPhone 17e je pro většinu lidí naprosto dostačující. Oproti konkurenčnímu Pixelu 10a nabízí 17e výrazně rychlejší procesor a pravděpodobně delší výdrž baterie, Pixel má ale lepší AI funkce, druhý foťák, 120Hz displej a je o 3,5 tisíce levnější. ZOBRAZIT IPHONE 17E NA ALZE Komu se vyplatí a komu ne iPhone 17e za 16 990 Kč je ideální upgrade pro majitele starších iPhonů – od SE přes iPhone 11 až po 13. Dostanete moderní design, výrazně rychlejší čip, lepší fotoaparát a MagSafe. Pokud ale máte iPhone 16e a nechybí vám MagSafe ani víc úložiště, upgrade nedává velký smysl – hardware je jinak velmi podobný. A pokud můžete přidat na iPhone 17 (22 990 Kč), získáte 120Hz displej, Dynamic Island a ultraširokoúhlý fotoaparát – to je pro leckoho znatelný skok v každodenním zážitku. Pokud vás zajímá i konkurence z Androidu, podívejte se na náš nedávný článek o Google Pixel 9a za 9 490 Kč – za výrazně nižší cenu nabízí srovnatelný fotoaparát a 7 let aktualizací. KOUPIT IPHONE 17E Přecházíte na iPhone 17e, nebo čekáte na iPhone 17? Napište do komentářů.