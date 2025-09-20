Kolik dní práce stojí nový iPhone 17 Pro? Čech musí makat méně než Polák, ale více než Němec Hlavní stránka Zprávičky Na nový iPhone 17 Pro musí Čech pracovat 12 dní, zatímco v Lucembursku stačí pouhé 3 dny Česko se umístilo na 12. místě z 33 zemí - lépe než Polsko (17 dní), ale hůře než Německo (5 dní) Největší propast panuje mezi Indií (160 dní) a bohatými evropskými zeměmi Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Zajímalo vás někdy, jak dlouho musíte pracovat na nový iPhone? Nová studie iPhone Affordability Index 2025 přináší překvapivé výsledky. Zatímco průměrný Lucemburčan si může dovolit iPhone 17 Pro 256 GB po třech dnech práce, Ind na stejný telefon musí dřít neuvěřitelných 160 dní. A kde v tomto žebříčku stojí Česko? Česko ve středu tabulky, ale rozdíly jsou propastné S 12 pracovními dny potřebnými na koupi vlajkové lodi od Applu se Česká republika umístila na solidním 12. místě z 33 sledovaných zemí. To nás řadí do lepšího průměru – globální průměr činí 26 dní. Pro srovnání, náš severní soused Polsko potřebuje 17 dní, zatímco bohatší Německo si vystačí s pouhými 5 dny. Dobře jsou na tom Rakušané, kterým stačí rovněž 5 dní. Překvapivě dobře si vede i Španělsko s 9 dny, což je jen o málo víc než třeba ve Francii (6 dní) nebo Kanadě (5 dní). KOUPIT IPHONE 17 PRO Lucembursko versus Indie: když se nůžky rozevírají Studie odhaluje brutální nerovnost v globální kupní síle. Zatímco obyvatel Lucemburska si může dovolit iPhone 17 Pro po pouhých 3 dnech práce, pracovník v Indii musí na stejný telefon pracovat 51krát déle. To není překlep – opravdu 160 dní, tedy zhruba půl roku běžné práce. Paradoxní je, že právě v zemích jako Indie nebo Filipíny (101 dní) lidé pracují nejdelší pracovní týdny, ale jejich odměna je ve srovnání s cenou prémiové elektroniky mizivá. Ve Vietnamu, další zemi s dlouhou pracovní dobou, potřebují na iPhone 99 dní. Švýcaři a Skandinávci mají na iPhone během týdne Na opačném konci spektra najdeme kromě Lucemburska především bohaté evropské země. Švýcarsko a Dánsko shodně potřebují 4 dny, stejně jako USA, Belgie nebo Nizozemsko. Skandinávské země si také vedou výborně – Norsko 4 dny, Švédsko 6 dní, Finsko 5 dní. KOUPIT IPHONE 17 PRO Zajímavé je postavení Spojených arabských emirátů s 8 dny, což ukazuje na relativně vysokou kupní sílu v této zemi. Singapur potřebuje rovněž 8 dní. Metodika: osmihodinové směny a průměrné mzdy Studie vychází z oficiální americké ceny iPhone 17 Pro (256 GB) za 1 099 dolarů, což je při současném kurzu zhruba 22 700 korun. Autoři použili data Mezinárodní organizace práce o průměrných měsíčních mzdách a týdenní pracovní době v jednotlivých zemích. Z těchto údajů vypočítali, kolik osmihodinových pracovních dní potřebuje průměrný pracovník v dané zemi na to, aby si mohl iPhone pořídit. V případě České republiky to při průměrné mzdě vychází právě na oněch 12 dní. iPhone jako měřítko životní úrovně I když je iPhone bezesporu prémiový produkt, který není nutností, jeho dostupnost dobře ilustruje rozdíly v kupní síle napříč světem. Pro někoho je to telefon za tři dny práce, pro jiného nedostupný luxus za půl roku dřiny. KOUPIT IPHONE 17 PRO Česko se v tomto srovnání drží zlatého středu – nejsme na tom nejhůř, ale k západoevropské úrovni máme stále daleko. Dvanáct dní práce na telefon není málo, ale vzhledem k tomu, že globální průměr je dvojnásobný, můžeme být relativně spokojeni. Otázkou zůstává, zda se tyto rozdíly časem zmenší, nebo naopak prohloubí. Co říkáte na žebříček a to, jak si v něm vede Česko? Zdroj: tenscope O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Česko iPhone iphone 17 Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku! Adam Kurfürst 23.9.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024 Neváhejte! Tahle chytrá zásuvka nestojí ani dvě stovky a prý je až překvapivě dobrá Adam Kurfürst 22.12.2024