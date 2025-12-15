Letošní iPad zlevnil na minimum! Stojí lehce přes 8 tisíc a nabízí hodně muziky Hlavní stránka Zprávičky iPad 11" s 128GB úložištěm nyní stojí od 8 267 Kč – o více než 1 700 Kč levněji než v březnu Nabízí čip A16 Bionic, 11palcový Liquid Retina displej a podporu Apple Pencil i Magic Keyboard Folio Jde o fajn volbu pro studenty, aktuálně jde o nejlevnější tablet z jablečného ekosystému Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Apple letos představil novou generaci základního iPadu 11″, který cílí především na studenty a běžné uživatele hledající vstup do ekosystému Apple tabletů. Model se 128GB úložištěm v březnu startoval na ceně 9 990 Kč, nyní se podle Heureky prodává už od 8 267 Kč – sleva činí přes 1 700 Kč. Jde o nejdostupnější iPad v aktuální nabídce. Čip A16 a dvojnásobné úložiště Největší novinkou je přechod z čipu A14 na A16 Bionic, který Apple použil v iPhonu 14 Pro. Výkon vzrostl výrazně – čip zvládá náročné aplikace jako Adobe Photoshop, Microsoft 365 nebo graficky náročné hry. Pro běžné použití, studium nebo zábavu je výkon více než dostatečný. Apple zvýšil výchozí úložiště z 64GB na 128GB, což je velmi praktické vylepšení. 64GB se dnes rychle zaplní aplikacemi, fotkami a videi – 128GB poskytuje podstatně větší prostor bez nutnosti kupovat dražší variantu. Liquid Retina displej a Center Stage 11palcový Liquid Retina displej má rozlišení 2360 × 1640 pixelů s obnovovací frekvencí 60 Hz. Displej je ostrý a barevně přesný, ale nemá ProMotion technologii se 120 Hz jako dražší modely iPad Air nebo Pro. Pro běžné použití to není problém, ale při rychlém scrollování nebo kreslení Apple Pencilem je rozdíl znatelný. CHCI IPAD (2025) 12MP přední kamera s Center Stage automaticky sleduje osoby ve videohovorech a upravuje záběr tak, aby byli všichni v obraze. Funguje výborně pro FaceTime, Zoom nebo Teams. 12MP zadní širokoúhlý fotoaparát zvládne základní focení nebo skenování dokumentů. Podpora Apple Pencil a Magic Keyboard iPad podporuje Apple Pencil (USB-C) i Apple Pencil (1. generace) – můžete kreslit, dělat poznámky nebo anotovat dokumenty. Magic Keyboard Folio promění iPad v notebook s trackpadem a pohodlnou klávesnicí, což oceníte při psaní delších textů nebo práci. Pozor – ani Apple Pencil, ani Magic Keyboard Folio nejsou součástí balení. Apple Pencil (USB-C) stojí přibližně 2 500 Kč, Magic Keyboard Folio kolem 7 000 Kč. Pokud plánujete využívat iPad naplno, počítejte s těmito dodatečnými náklady. iPadOS a App Store iPadOS je optimalizovaný pro tablety a nabízí funkce jako Split View pro práci s více aplikacemi najednou, Slide Over pro rychlý přístup k dalším appkám nebo SharePlay pro společné sledování videí na dálku. App Store má více než milion aplikací přímo pro iPad – od produktivity přes kreativu až po hry. CHCI IPAD (2025) V základu najdete aplikace jako Safari, Mail, Zprávy, Fotky, Poznámky nebo Pages. Pro práci můžete používat Microsoft 365, Adobe Creative Cloud nebo Google Workspace. Konektivita a výdrž iPad má Wi-Fi 6 pro rychlé bezdrátové připojení, verze s Cellular podporuje i 5G pro mobilní data. Výdrž baterie je podle Applu až 10 hodin při běžném používání – pro celý den ve škole nebo práci to bohatě stačí. K dispozici jsou čtyři barevné varianty – modrá, růžová, žlutá a stříbrná. Konstrukce je tenká, lehká a odolná – iPad si můžete vzít kamkoli. Pro koho je iPad 11″ vhodný? iPad 11″ za 8 267 Kč cílí především na studenty, běžné uživatele nebo ty, kdo chtějí vstoupit do Apple ekosystému bez nutnosti utrácet za dražší Air nebo Pro. Dostanete solidní výkon s čipem A16, dostatečné úložiště 128GB a podporu Apple Pencil i klávesnice. Oceníte jej pokud už máte iPhone, Mac nebo další Apple zařízení – vše se synchronizuje přes iCloud, můžete pokračovat v práci z iPadu na Macu přes Continuity nebo používat AirDrop pro rychlé sdílení souborů. iPadOS je stabilní, bezpečný a dostává pravidelné aktualizace po mnoho let. CHCI IPAD (2025) Na druhou stranu je třeba upřímně říct, že za podobné peníze najdete tablety s lepšími displeji. Například Xiaomi Pad 7 Pro nabízí v této cenové kategorii displej se 120Hz frekvencí a vyšším jasem. iPad však těží z lepšího softwaru, delší podpory a propracovaného ekosystému. Displej s 60 Hz je dnes trochu zastaralý – při rychlém scrollování nebo kreslení Apple Pencilem je rozdíl oproti 120 Hz znatelný. Pokud vám záleží na maximální plynulosti, musíte sáhnout po dražším iPad Air nebo Pro. Pokud hledáte tablet pro studium, zábavu nebo základní práci a preferujete Apple ekosystém, iPad 11″ za 8 267 Kč představuje rozumnou volbu. Používáte tablet k práci nebo jen k zábavě? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Apple ipad slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? 